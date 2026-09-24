Poliția dă, în premieră, detalii din noul dosar în care Cristian Pomohaci e acuzat de pedofilie

Poliția dă primele detalii din nou dosar de pedofilie în care fostulul preot Cristian Pomohaci, este acuzat de acte sexuale cu minori. Pomohaci a mai fost acuzat de astfel de acte, însă faptele din trecut s-au prescris.

În prezent, Pomohaci este trimis deja în judecată pentru viol, agresiune sexuală şi acte sexuale cu minori, într-un alt dosar. În noul dosar, procurorii au găsit zeci de fişiere în care apare Pomohaci alături de băieţi, în timpul actelor sexuale. Unele dintre fişiere au fost distribuite altui bărbat, care este şi el vizat de anchetă. Procurorii cer mandate de arestare prevemtivă pe numele celor doi.

"Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada iulie 2017 şi începutul lunii iunie 2026, un bărbat, de 57 de ani, aflat în stare de arestare preventivă într-o altă cauză, ar fi produs, prin intermediul telefonului mobil, peste 60 de fişiere de tip foto şi video ce ar fi reprezentat minori în ipostaze sexuale explicite.

Majoritatea filmărilor şi fotografiilor ar fi fost realizate de către cel în cauză în momentele când ar fi întreţinut acte şi raporturi sexuale cu minori. De asemenea, acesta ar fi distribuit, de ordinul zecilor de ori, prin intermediul unor aplicaţii online, peste 30 dintre aceste fişiere", informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Mureş.

Probatoriul administrat a reliefat că, la data de 3 iunie 2026, bărbatul ar fi deţinut, pe trei dispozitive mobile, 286 de fişiere de tip foto şi video, ce ar fi reprezentat minori în ipostaze sexuale explicite. Surse judiciare au declarat că cel care apare în filmări şi care a realiziat imaginile cu minorii cu care face sex este fostul preot Cristian Pomohaci.

Procurorii DIICOT şi poliţiştii notează, în cadrul anchetei, că în perioada septembrie 2025 - martie 2026, prin intermediul unor aplicaţii online, acesta a primit de la un alt bărbat, de 31 de ani, mai multe fotografii şi videoclipuri în care apar minori în ipostaze sau în timp ce fac acte sexuale explicite.

"Totodată, în urma accesului autorizat într-un dispozitiv de stocare a datelor, aparţinând bărbatului de 31 de ani, au fost descoperite mai multe fişiere de tip foto şi video ce ar fi reprezentat minori în ipostaze sexuale explicite", mai spun oficialii Poliţiei.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş cu propunere de arestare preventivă a lui Cristian Pomohaci şi a celuilalt bărbat, pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă.