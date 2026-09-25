AUR cere sare neiodată în magazine și amenzi de 40.000 de lei. Medicii vin cu un avertisment sumbru - cretinism endemic

Un proiect de lege depus de AUR pornește de la ideea că excesul de iod ar putea avea efecte nocive asupra tiroidei și prevede ca magazinele alimentare să comercializeze și sare neiodată. Nerespectarea prevederilor propuse ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 40.000 de lei.

Inițiatorii proiectului susțin că un consum excesiv de iod ar putea afecta funcționarea tiroidei și fac trimitere la un studiu realizat în Danemarca. Datele pe termen lung invocate în această privință nu au fost însă confirmate.

În același timp, medicii atrag atenția că diminuarea aportului de iod din alimentație poate avea consecințe grave asupra sănătății. Sarea iodată este în prezent cea mai răspândită variantă disponibilă în supermarketuri, unde există numeroase sortimente diferențiate în funcție de granulație, culoare sau țara de proveniență.

Unii dintre cumpărătorii chestionați spun că folosesc în mod obișnuit sare iodată și apelează la cea neiodată în special atunci când pregătesc murături. O femeie spune că nu a folosit niciodată sare neiodată, în timp ce un alt cumpărător afirmă că alege sarea iodată inclusiv în condițiile în care consumă alimente foarte sărate. Alți clienți spun că sarea neiodată este mai dificil de găsit în supermarketuri și că o cumpără din alte magazine, precum plafarurile sau pescăriile.

Specialiștii contrazic ideea că iodul din sare ar trebui eliminat din alimentația populației generale și amintesc că sarea cu adaos de iod este utilizată de aproximativ 70 de ani. Lipsa iodului din organism poate produce efecte extrem de grave putând duce la cretinismul endemic, oameni care erau condamnați la debilitate mentală, la malformații de tot felul.