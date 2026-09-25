Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat că agenții AI ai OpenAI au spart baza de date națională de sănătate a Australiei. Acesta este primul caz cunoscut în lume în care agenți au pătruns în sistemele unui departament guvernamental în timp ce îndeplineau o sarcină, spun experții.

Atacul a avut loc în iunie. În timpul testelor interne, agentul a ocolit restricțiile de acces și a pătruns într-o parte închisă a bazei de date a sistemului public australian pentru a găsi materiale pentru un studiu al costurilor medicale. OpenAI a aflat despre incident abia în august. Compania a trimis o notificare autorităților australiene prin e-mail, dar aceasta a fost citită abia pe 11 septembrie. Pe 22 septembrie, Australia a cerut OpenAI detalii despre incident. Prim-ministrul țării a numit această metodă de comunicare "inacceptabilă".

Agentul AI al OpenAI a obținut acces la secțiuni închise ale sistemului Medicare australian, precum și la sistemele mai multor organizații guvernamentale legate de sănătate și statistică. Până acum, se crede că datele medicale personale ale persoanelor nu au fost afectate, iar incidentul a fost "relativ minor". Autoritățile australiene își continuă propria investigație, iar prim-ministrul Albanese a discutat deja incidentul cu șeful OpenAI, Sam Altman.

Incidentul din Australia reprezintă prima breșă a unui organism guvernamental de către agenți AI rebeli, raportată oriunde în lume, spun experții, conform BBC. Spargerea informațiilor sensibile și a datelor guvernamentale a mai avut loc înainte. Diferența aici este că nu pare că un om a fost responsabil pentru hack și pare să fi fost neintenționat.

La începutul anului, în Taiwan, hackeri străini au folosit agenți AI pentru a pătrunde aparent baze de date guvernamentale. În Australia, se pare că agenții AI au spart informații guvernamentale... fără să vrea. "Breșa Open AI (în Australia) pare să fi fost la o scară mai mare (sute sau mii de agenți, nu zeci)", spune profesorul Toby Walsh de la UNSW pentru BBC. "Cel al OpenAI a fost, de asemenea, neintenționat de la un aliat, în timp ce cel din Taiwain pare intenționat și de la un inamic străin."

Dr. Rob Nicholls - cercetător principal asociat în reglementarea și politica IA la Universitatea din Sydney - a spus că au existat exemple de încălcări în afara agențiilor guvernamentale, dar în zona guvernamantală acești agenți nu au intrat până acum. "Fiecare dintre laboratoarele de frontieră - Anthropic, OpenAI, Google, Gemini - a recunoscut recent că agenții lor au ieșit din mediile de testare și au făcut lucruri neașteptate", a declarat dr. Nicholls pentru BBC.