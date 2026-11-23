Cutremur pe bursele asiatice: Giganții tehnologici se prăbușesc, iar temerile legate de inteligența artificială zguduie piețele
Postat la: 23.11.2026 |
Bursele din Asia au început săptămâna cu scăderi puternice, pe fondul unui val de vânzări care a lovit în special companiile tehnologice. Investitorii sunt tot mai îngrijorați că sumele uriașe direcționate către dezvoltarea inteligenței artificiale (IA) nu vor genera profiturile așteptate. Tensiunile au fost amplificate de declinul înregistrat vineri de acțiunile Anthropic, la numai o zi după debutul companiei pe Wall Street.
Semnele de întrebare privind rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială apasă asupra piețelor financiare de mai multe săptămâni. Dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii presupune cheltuieli considerabile, finanțate într-o măsură tot mai mare prin împrumuturi, ceea ce alimentează temerile investitorilor.
Cele mai expuse sunt companiile producătoare de semiconductori și cipuri electronice, componente indispensabile infrastructurii centrelor de date pentru inteligența artificială. Aceste firme au beneficiat de creșteri spectaculoase ale profiturilor în ultimii ani, relatează Le Figaro.
Prăbușire pe Wall Street, urmată de pierderi masive la Seul
Presiunea asupra sectorului tehnologic s-a accentuat după ce indicele Nasdaq, dominat de companiile din acest domeniu, a încheiat ședința de vineri cu o pierdere de 5,28%.
În același timp, indicele VIX, considerat un indicator al temerilor investitorilor, a urcat la cel mai ridicat nivel înregistrat după turbulențele provocate de tarifele comerciale introduse de președintele american Donald Trump în aprilie 2025.
Efectele s-au resimțit puternic luni pe piața sud-coreeană. În jurul orei 03:10 GMT, indicele Kospi al Bursei din Seul pierdea 5,08%, coborând la 4.622,57 puncte.
Printre cele mai afectate companii s-au numărat Samsung, ale cărei acțiuni s-au depreciat cu 6,01%, și SK Hynix, care a înregistrat un recul de 5,75%.
Cele două grupuri sud-coreene ocupă poziții esențiale pe piața cipurilor de memorie. Ponderea lor importantă în capitalizarea Bursei din Seul face ca indicele Kospi să reacționeze puternic la orice schimbare a încrederii investitorilor în perspectivele inteligenței artificiale.
„Aceștia nu sunt jucători minori în boom-ul inteligenței artificiale, ci doi dintre cei mai importanți furnizori de semiconductori", explică Stephen Innes, reprezentant al SPI Asset Management.
Valul de scăderi cuprinde marile piețe din Asia
Bursa din Taipei a rezistat mai bine presiunilor, indicele Taiex înregistrând un declin de numai 0,51%.
O scădere limitată, de 0,25%, a fost consemnată și de TSMC, gigantul producător de semiconductori care ocupă primul loc în Asia în funcție de capitalizarea bursieră.
Pe celelalte piețe importante din regiune, evoluțiile au rămas negative. Indicele Bursei din Hong Kong a pierdut 1,74%, cel din Shanghai a coborât cu 1,51%, iar piața din Singapore a înregistrat o depreciere de 1,42%.
În Japonia, tranzacțiile de la Bursa din Tokyo au fost suspendate luni, ca urmare a unei sărbători legale.
Investitorii se tem că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea încetini
Îngrijorările nu sunt provocate doar de dimensiunea investițiilor în tehnologie, ci și de incertitudinile privind perioada necesară pentru recuperarea acestora.
„Nervozitatea este palpabilă pe piața inteligenței artificiale, pe fondul unei examinări sporite a cheltuielilor de investiții în acest domeniu, a amplorii acestor investiții, a profitabilității lor și a momentului în care s-ar putea materializa", afirmă Fiona Cincotta, analistă la Forex.com.
Potrivit acesteia, perspectivele politice din Statele Unite și evoluția dobânzilor reprezintă factori suplimentari de presiune asupra industriei.
„Preluarea controlului democraților asupra Congresului, care se așteaptă să încetinească dezvoltarea inteligenței artificiale, combinată cu așteptările unei creșteri prelungite a ratelor dobânzilor, alimentează îngrijorările cu privire la acest sector", a adăugat analista.
Petrolul se ieftinește, iar dolarul câștigă teren în fața yenului
Turbulențele de pe piețele bursiere au fost însoțite de o ușoară depreciere a cotațiilor petrolului în tranzacțiile asiatice de luni.
La ora 03:10 GMT, barilul de petrol Brent din Marea Nordului, cu livrare în ianuarie, era cotat la 92,05 dolari, după o scădere de 0,56%.
În același interval, petrolul american WTI se ieftinea cu 0,48%, ajungând la 83,01 dolari pe baril.
Pe piața valutară, moneda americană a înregistrat o apreciere modestă în raport cu yenul japonez, cursul situându-se la aproximativ 158,94 yeni pentru un dolar.
Moneda Japoniei se întărise în ședința de vineri, când investitorii s-au orientat către active considerate mai sigure, pe fondul declinului acțiunilor.
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