Blocajele din bănci și aeroporturi sunt doar începutul. Specialiștii avertizează că următorii doi ani vor fi cei mai periculoși pentru internet
Postat la: 23.11.2026 |
Încă de la apariția internetului, securitatea cibernetică a fost lăsată adesea pe planul al doilea, în favoarea vitezei cu care erau lansate noile tehnologii. Astăzi, inteligența artificială scoate la suprafață breșe ascunse timp de zeci de ani în programele pe care se bazează lumea modernă, iar prețul acestei neglijențe începe să se vadă în viața de zi cu zi, arată o analiză The New York Times.
Vulnerabilitatea veche de 38 de ani care putea lovi Google și Zoom
Uneori, mai ales în ultima perioadă, funcţionarea software-ului pare să se bazeze pe un echilibru extrem de fragil.
Aceasta a fost şi impresia cercetătorului în securitate cibernetică Paulos Yibelo, după ce a descoperit o vulnerabilitate într-un program de procesare a documentelor şi imaginilor utilizat pe scară largă pe internet.
Defecţiunea, denumită Upload2Shell, ar fi putut permite unui atacator să pătrundă în sistemele informatice ale unor companii precum Google şi Zoom, dar şi ale altor mii de organizaţii, prin simpla încărcare a unui fişier.
Yibelo, care a fondat recent compania PWN AI, a identificat vulnerabilitatea folosind inteligenţa artificială pentru a analiza în detaliu procesele care se desfăşoară în fundal atunci când utilizatorii încarcă fişiere pe diferite platforme.
Investigaţia sa a scos la iveală faptul că Ghostscript, un program creat în urmă cu 38 de ani pentru conversia imaginilor în diferite formate, putea fi exploatat prin încărcarea unor fişiere care conţineau fonturi special concepute. Acestea puteau determina programul să execute cod informatic maliţios.
Yibelo a raportat problema companiei Artifex, dezvoltatorul Ghostscript, precum şi companiilor afectate. Ulterior, acestea au lansat actualizări pentru remedierea vulnerabilităţii.
Descoperirea, care nu fusese relatată anterior, reprezintă un nou exemplu al modului în care inteligenţa artificială avansată a transformat radical securitatea cibernetică în doar câteva luni.
Blocaje în bănci, aeroporturi și la gigantul NSA, provocate de graba actualizărilor
Potrivit unor foşti şi actuali oficiali ai serviciilor de informaţii din Statele Unite şi din alte ţări occidentale, precum şi unor experţi în securitate şi inteligenţă artificială, lumea a intrat într-o nouă etapă digitală, dificil de anticipat, în care perturbările tehnologice majore ar putea deveni mult mai frecvente.
Aceste probleme au început să afecteze şi viaţa cotidiană a americanilor. Serviciile de e-mail devin indisponibile, iar zborurile sunt suspendate.
În paralel, zvonurile răspândite pe reţelele sociale au alimentat confuzia şi teama privind posibilitatea unei întreruperi extinse a internetului, care ar putea afecta sistemele bancare sau infrastructurile esenţiale.
Pentru utilizatorii obişnuiţi, devine tot mai dificil să distingă între un atac informatic şi o simplă defecţiune a unui software învechit. Într-un asemenea context, întrebarea dacă economiile personale dintr-un cont de pensie ar putea fi compromise devine o sursă reală de îngrijorare.
În ultimele două săptămâni, o serie de întreruperi de servicii au încetinit tranzacţiile bancare, au afectat produsele Microsoft, au perturbat serviciile Apple, au scos temporar din funcţiune un sistem important al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) şi au dus la suspendarea temporară a întregului trafic aerian comercial din Statele Unite.
Autorităţile au declarat că nu există dovezi potrivit cărora aceste incidente ar fi fost provocate de atacuri cibernetice deliberate.
În mai multe cazuri, cu excepţia suspendării traficului aerian naţional, explicaţia oferită de oficialii americani a fost una mai puţin spectaculoasă: companiile şi instituţiile publice încearcă să îşi consolideze sistemele informatice pentru a remedia noi vulnerabilităţi, însă actualizările software necesare provoacă, la rândul lor, defecţiuni.
În unele dintre aceste situaţii, inclusiv în cazul Agenţiei Naţionale de Securitate, vulnerabilităţile au fost identificate cu ajutorul inteligenţei artificiale, potrivit oficialilor americani.
Persoanele fizice şi companiile folosesc tot mai mult modele AI pentru a descoperi erori informatice trecute anterior cu vederea. În unele cazuri, acestea pot construi în doar câteva zile sau chiar ore demonstraţii practice ale unor atacuri informatice care, în trecut, ar fi necesitat luni de muncă din partea unor echipe specializate.
În acelaşi timp, temerile că actorii rău intenţionaţi ar putea folosi inteligenţa artificială cu aceeaşi rapiditate îi determină pe responsabilii de securitate să accelereze implementarea soluţiilor de protecţie. Graba poate însă duce la actualizări defectuoase şi la noi întreruperi de servicii.
„Octombrie Negru" și avertismentul fostului șef NSA despre noua normalitate
Evenimentele din luna precedentă au fost considerate atât de îngrijorătoare, încât unii specialişti alarmaţi de evoluţia ameninţărilor cibernetice, dar şi reprezentanţi ai industriei de marketing care încearcă să profite de acest context, au început să numească perioada respectivă „Octombrie Negru".
Expresia reflectă percepţia unei succesiuni aproape neîntrerupte de vulnerabilităţi informatice descoperite cu ajutorul inteligenţei artificiale, în faţa cărora echipele de apărare par depăşite numeric şi epuizate.
În această lună, situaţia s-a agravat, sporind neliniştea unei populaţii deja preocupate de ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice.
Este puţin probabil ca aceste incidente să reprezinte doar o perioadă temporară de instabilitate.
Estimările diferă, însă experţii în securitate cibernetică avertizează că următorii unul sau doi ani ar putea fi deosebit de periculoşi. Modelele avansate de inteligenţă artificială încep să identifice erori de programare pe care specialiştii umani nu le-au observat niciodată, chiar dacă multe dintre atacurile informatice continuă să folosească metode relativ simple.
Unii experţi speră că, după această perioadă dificilă de tranziţie, internetul va ajunge la un nou echilibru, în care inteligenţa artificială va contribui la rescrierea codului vulnerabil şi la consolidarea sistemelor.
Alţii au o perspectivă mult mai pesimistă şi consideră că inteligenţa artificială va reprezenta o ameninţare permanentă pentru reţelele tehnologice interconectate de care depind societatea modernă şi economia mondială.
„Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână reprezintă noua normalitate", a declarat generalul în retragere Paul M. Nakasone, fost director al Agenţiei Naţionale de Securitate şi al Comandamentului Cibernetic al SUA, în cadrul unei conferinţe organizate la Washington de Institutul pentru Securitate Naţională al Universităţii Vanderbilt.
„Industriile şi instituţiile încearcă să se modernizeze rapid şi, în acelaşi timp, să se apere. Inteligenţa artificială determină toate aceste evoluţii, atât oportunităţile, cât şi provocările", a explicat Nakasone.
Acesta, care face parte din consiliul de administraţie al OpenAI, a descris inteligenţa artificială drept „cea mai perturbatoare tehnologie" din istorie, cu implicaţii profunde nu doar pentru lumea digitală, ci şi pentru întreaga societate.
„Ne aflăm într-o perioadă în care trebuie să regândim modul în care ne putem consolida rezilienţa", a adăugat el.
„Datoria tehnică" din Silicon Valley și alarma trasă la Casa Albă
Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, este considerat unul dintre promotorii sloganului devenit emblematic în Silicon Valley: „Mişcă-te repede şi strică lucrurile".
O evaluare mai realistă a evoluţiei internetului ar putea fi însă aceea că sistemele sale au fost vulnerabile încă de la început, iar ritmul dezvoltării a fost atât de rapid, încât remedierea problemelor a rămas permanent în urmă.
Dezvoltarea industriei tehnologice a fost marcată de o competiţie intensă. Companiile au încercat să lanseze cât mai repede produse destinate consumatorilor, în timp ce securitatea informatică, un domeniu care poate încetini dezvoltarea, a fost adesea tratată ca o preocupare secundară.
Deficienţele acumulate în urma programării grăbite se adună în timp. În domeniul informatic, acest fenomen este cunoscut sub denumirea de „datorie tehnică".
Concentrarea asupra dezvoltării rapide a produselor a lăsat numeroase aplicaţii şi sisteme tehnologice cu vulnerabilităţi ascunse, pe care, cel puţin în trecut, doar câţiva hackeri foarte bine pregătiţi reuşeau să le identifice şi să le exploateze.
„Nivelul datoriei tehnice pe care majoritatea companiilor sunt dispuse să îl accepte şi cu care continuă să funcţioneze este de neiertat", a declarat Juan Andrés Guerrero-Saade, cercetător specializat în securitate şi inteligenţă artificială la compania de securitate cibernetică SentinelOne.
„În domeniul tehnologiei, companiile au continuat să înainteze până când roţile au început să cadă. Există întotdeauna bani în lansarea unui produs, dar nu şi în întreţinerea lui", a explicat acesta.
Inteligenţa artificială a schimbat fundamental regulile jocului, facilitând identificarea fisurilor din programele utilizate pe scară largă.
Noile modele AI specializate în securitate cibernetică pot descoperi vulnerabilităţi ascunse, iar cercetătorii care caută erori informatice au intrat într-o competiţie tot mai intensă pentru identificarea unor noi metode de compromitere a sistemelor.
Companiile folosesc, la rândul lor, inteligenţa artificială pentru a-şi testa infrastructura şi pentru a identifica problemele înainte ca acestea să fie exploatate de hackeri.
„Practic, iei baze de cod fragile şi începi să le scuturi", a explicat Guerrero-Saade.
Nici măcar Agenţia Naţională de Securitate a SUA, instituţie specializată în operaţiuni informatice şi apărare cibernetică, nu este imună la aceste probleme.
Potrivit oficialilor americani, agenţia s-a confruntat în această săptămână cu o întrerupere de mai multe zile a unei reţele clasificate, după instalarea unor actualizări defectuoase menite să remedieze vulnerabilităţi ale limbajului de programare PHP, descoperite de cercetători care au folosit inteligenţa artificială.
În această săptămână, senatoarea Maria Cantwell, din statul Washington, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru Comerţ, şi senatorul republican Mike Rounds, din Dakota de Sud, preşedintele unei subcomisii pentru securitate cibernetică, au transmis o scrisoare Casei Albe.
Cei doi au avertizat că ameninţările cibernetice facilitate de inteligenţa artificială depăşesc capacitatea de reacţie a sistemelor de apărare americane, notează NYT.
„Inteligenţa artificială creşte rapid capacitatea de a descoperi şi exploata vulnerabilităţile software, iar sistemele noastre de apărare nu ţin pasul cu această evoluţie", au scris senatorii într-o scrisoare adresată lui Jay Clayton, directorul serviciilor naţionale de informaţii, care conduce şi grupul de lucru al Casei Albe pentru superinteligenţă.
„Nu putem face faţă acestor ameninţări folosind infrastructura de securitate cibernetică de ieri şi nici nu ne putem baza exclusiv pe companii individuale pentru rezolvarea unei probleme care afectează întreaga economie digitală."
Record de actualizări la Microsoft, concedieri și breșe vechi lăsate deschise
Datele recente arată cât de profund transformă inteligenţa artificială ecosistemul securităţii cibernetice.
Luna trecută, Microsoft a publicat peste 1.400 de actualizări de securitate pentru diferitele sale produse. Ritmul a fost de aproximativ zece ori mai mare decât nivelul istoric obişnuit al companiei.
Numărul a depăşit recordul anterior, de aproape 1.000 de actualizări, înregistrat cu doar o lună înainte, în septembrie.
Experţii sunt îngrijoraţi de faptul că numărul specialiştilor calificaţi pentru evaluarea şi prioritizarea acestor vulnerabilităţi este insuficient.
Marile companii tehnologice au efectuat concedieri masive în acest an, parţial în încercarea de a înlocui angajaţii cu sisteme de inteligenţă artificială. În urma acestor reduceri de personal, organizaţiile riscă să piardă şi cunoştinţe interne esenţiale despre modul în care au fost construite şi întreţinute vechile sisteme informatice.
Datele privind angajările publicate în această săptămână de LinkedIn şi analizate de The New York Times arată că, în pofida creşterii incidentelor de securitate şi a numărului tot mai mare de vulnerabilităţi descoperite, recrutările din domeniul securităţii cibernetice în Statele Unite au rămas în urma ritmului general al angajărilor.
Lea Kissner, directoarea pentru securitatea informaţiilor la LinkedIn, consideră că actualele provocări fac ca experienţa specialiştilor umani să fie mai importantă ca oricând.
„În acest moment, nimeni nu ştie care este cea mai bună metodă de a asigura securitatea, pentru că totul se schimbă atât de repede. De aceea, este absolut necesară prezenţa unor oameni care înţeleg cum funcţionează sistemele, sunt curioşi şi ştiu să rezolve probleme", a declarat Kissner.
În pofida numărului mare de vulnerabilităţi descoperite cu ajutorul inteligenţei artificiale, anumite aspecte ale securităţii informatice nu s-au schimbat.
Cele mai multe atacuri cibernetice majore recente demonstrează că hackerii nu au nevoie de inteligenţă artificială sau o folosesc doar marginal pentru a-şi atinge obiectivele.
Atacurile Iranului asupra a zeci de sisteme municipale de alimentare cu apă din Statele Unite, în această vară, s-au bazat în mare parte pe metode rudimentare, exploatând parole slabe sau implicite ale calculatoarelor care controlează operaţiunile.
Un atac al unui grup infracţional asupra unor dosare sensibile ale personalului FBI a exploatat o vulnerabilitate a unui program Oracle pentru care exista deja o actualizare de securitate de mai multe luni.
De asemenea, atacurile recente asupra sistemelor de refrigerare din Europa par să fi utilizat metode relativ simple.
Dintre cele 1.400 de vulnerabilităţi identificate de Microsoft luna trecută, doar una fusese deja exploatată de hackeri, după cum a observat jurnalistul specializat în securitate informatică Brian Krebs.
Această diferenţă arată că, în pofida temerilor legate de inteligenţa artificială, majoritatea atacurilor cibernetice continuă să profite de probleme vechi: lipsa actualizărilor de securitate şi neglijarea unor vulnerabilităţi cunoscute.
Michael Yeh, vicepreşedintele Microsoft pentru securitatea şi încrederea clienţilor, a declarat într-un interviu recent că, în ultimul an, primele cinci vulnerabilităţi exploatate de hackeri în produsele companiei fuseseră identificate şi remediate prin actualizări cu trei până la şase ani în urmă.
„Niciunul dintre aceste atacuri nu a fost facilitat de inteligenţa artificială. Este vorba despre exploatarea unor vulnerabilităţi existente în sisteme vechi", a declarat Yeh.
Potrivit acestuia, incapacitatea organizaţiilor de a remedia probleme informatice cunoscute de mult timp reprezintă în continuare un pericol mai mare decât inteligenţa artificială.
Companiile trebuie, prin urmare, să privească aceste riscuri cu maximă atenţie.
Un joc nesfârșit de-a șoarecele și pisica în era AI
Unii specialişti în securitate consideră că inteligenţa artificială ar putea inaugura o perioadă în care sistemele informatice vor deveni mai rezistente.
Aceştia anticipează un viitor în care AI va contribui la eliminarea datoriei tehnice, iar infrastructurile digitale vor deveni considerabil mai sigure.
Alţi experţi cred însă că procesul de identificare şi remediere a vulnerabilităţilor va continua la nesfârşit, pe măsură ce modelele de inteligenţă artificială devin mai performante şi descoperă deficienţe tot mai complexe.
Rob Joyce, fost oficial de rang înalt responsabil de securitatea cibernetică în cadrul Agenţiei Naţionale de Securitate, consideră că inteligenţa artificială nu inventează neapărat metode complet noi de atac, ci exercită o presiune suplimentară asupra organizaţiilor pentru a remedia problemele existente. În acelaşi timp, tehnologia ar putea oferi şi soluţii pentru depăşirea acestora.
La o conferinţă dedicată securităţii cibernetice, Cyberwarcon, organizată anual în apropiere de Washington, Joyce a comparat situaţia actuală cu un incendiu forestier.
„Toată tehnologia care este acum în flăcări şi urmează să ardă va lăsa în urmă, pe solul pădurii, lucruri mici care vor creşte din nou. Vor fi mai puternice şi mai capabile. Dar trebuie să traversăm această perioadă în care totul pare să fie în flăcări", a declarat acesta în discursul său.
Paulos Yibelo, cercetătorul de la PWN AI care a descoperit vulnerabilitatea Upload2Shell, este însă sceptic în privinţa perspectivei unei stabilizări rapide.
El consideră că modelele de inteligenţă artificială, pe măsură ce devin mai puternice, vor continua să identifice noi vulnerabilităţi, inclusiv în programe scrise integral de generaţiile anterioare de sisteme AI.
„Nu văd de ce ar exista un moment în care vulnerabilităţile ar dispărea. Probabil va fi întotdeauna un joc de-a şoarecele şi pisica", a declarat Yibelo.
Pentru moment, una dintre cele mai mari provocări ale industriei tehnologice nu este doar dezvoltarea unor sisteme de inteligenţă artificială mai performante, ci şi capacitatea de a repara infrastructura digitală construită de-a lungul deceniilor.
Iar această perioadă de tranziţie ar putea aduce perturbări tot mai frecvente, înainte ca beneficiile promise de inteligenţa artificială să devină pe deplin vizibile.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cutremur pe bursele asiatice: Giganții tehnologici se prăbușesc, iar temerile legate de inteligența artificială zguduie piețele
Bursele din Asia au inceput saptamana cu scaderi puternice, pe fondul unui val de vanzari care a lovit in special compan ...
-
Florin Piersic a arătat tuturor, pe Facebook, o scrisoare emoționantă păstrată timp de peste 20 de ani
Florin Piersic le-a facut o surpriza emoționanta fanilor sai, scoțand la lumina o amintire de suflet din arhiva personal ...
-
Soția lui Dudu Georgescu a fost reținută timp de 3 zile de către Poliția din Toronto în cauza morții marelui fotbalist român
Fostul mare fotbalist Dudu Georgescu a murit la inceputul saptamanii trecute. Cea care l-a gasit a fost soția sa, care a ...
-
Fișierele "Bigfoot" au fost eliberate pe șest de Serviciul Forestier al SUA
O carcasa de elan disparuta, urme misterioase in zapada și o farsa suspectata se numara printre relatarile descrise in i ...
-
Un studiu științific dezvăluie că după ce o persoană moare este conștientă suficient de mult timp pentru a își da seama că a decedat
Dr. Sam Parnia și profesorul Peter Noble au detaliat ce se intampla la nivel celular dupa ce inima inceteaza sa mai bata ...
-
Oamenii de știință au găsit o „a treia stare" de existență care începe imediat după moarte
Cercetatorii susțin ca, dupa moartea unui organism, anumite celule intra intr-o „a treia stare" misterioasa care p ...
-
„Occidentul nu vrea ca Ucraina să câștige, ci doar să reziste cât mai mult timp", susține fondatorul unei companii de tehnologie militară
Palmer Luckey l-a aparat pe Elon Musk in disputa privind utilizarea rețelei Starlink de catre armata ucraineana și a cri ...
-
Administrația Trump a publicat dosare "secrete" despre Bigfoot. Dezvăluirile martorilor: "Ne-au trecut fiori pe șira spinării"
Administrația prezidențiala a lui Donald Trump a facut publice documente guvernamentale despre o gama larga de subiecte, ...
-
Va fi crunt: România, lovită de două cicloane. Meteorologii anunță lapoviță, ninsori și o răcire puternică a vremii
La inceputul saptamanii viitoare meteorologii anunța o racire a vremii in Romania. ANM a emis avertizari de viscol și za ...
-
Planuri de asasinat descoperite la un student de la Politehnica București. Profesorul său a cerut ordin de protecție după ce a fost agresat
Un student de la Universitatea Politehnica din București ar fi pus la cale asasinarea unui coleg, pe fondul unui conflic ...
-
Misterul caselor din copaci care depășesc un bloc cu 10 etaje ale triburilor de canibali. Cum trăiesc la 50 de metri înălțime de frica spiritelor și vrăjitorilor
În junglele din Papua Noua Guinee, un trib renumit pentru practicile sale canibalice construiește printre cele mai ...
-
Cartofii de Lună: cercetătorii au reușit să-i cultive pe satelitul Terrei și sunt siguri pentru consum
Oamenii de știința au reușit sa cultive cartofi nutritivi in sol lunar simulat, care sunt siguri pentru consum, avand in ...
-
Europa se va confrunta cu o iarnă cruntă și noi scumpiri ale gazelor. Fenomenul meteo care îi îngrijorează pe specialiști
Europa risca sa se confrunte cu un val de frig mai puternic decat cel anticipat inițial, ceea ce ar putea aduce noi scum ...
-
O teorie tulburătoare despre Univers prinde contur: Apar indicii care îi fac pe fizicieni să creadă că în spatele ideii de spațiu-timp se ascunde ceva foarte straniu
Spațiul și timpul par sa fie cele mai fundamentale elemente ale Universului. Ne deplasam prin spațiu, masuram timpul, ob ...
-
To be or not to be: Descoperire uriașă făcută într-o amplă cercetare științifică despre viețile anterioare
Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Virginia a scos la iveala o asociere surprinzatoare intre cir ...
-
Studiu îngrijorător al Poliției: Pensionarii sunt victime sigure și sunt vânați direct de către escroci
Potrivit unui studiu publicat sambata de Poliția Romana, peste 40% din pensionari au cazut prada fraudelor online, in pr ...
-
Pentagonul publică alte imagini cu OZN-uri: Trei înregistrări separate arată nave care se mișcă extrem de ciudat
Pentagonul a publicat trei noi inregistrari video realizate de armata americana in Orientul Mijlociu, in cadrul campanie ...
-
Pastorul care i-a consiliat pe Bush, Obama și Trump spune că Apocalipsa este foarte aproape și dezvăluie care este principalul semn
Un pastor american care a avut acces la trei președinți ai Statelor Unite susține ca omenirea s-ar putea apropia de unul ...
-
Minunata Lume Nouă: Un bărbat a jucat GTA VI fără să atingă niciun buton, doar cu puterea minții. Totul a fost posibil datorită unui implantul cerebral
Tehnologia care parea desprinsa din filmele SF schimba radical viața persoanelor cu dizabilitați. Un participant la stud ...
-
Premieră în fizică: Două găuri negre cu comportament ciudat îi dau dreptate lui Einstein in Teoria Universului
O configurație cosmica desprinsa parca dintr-un scenariu SF a fost descrisa matematic de un fizician teoretician: doua g ...
-
O descoperire făcută în deșertul din Arabia Saudită schimbă istoria omenirii
O descoperire facuta intr-un deșert din Arabia Saudita ar putea schimba ceea ce știm despre metodele de vanatoare ale oa ...
-
Bomba nucleară sau epidemia imposibil de controlat? Care sunt cele mai periculoase arme dezvoltate vreodată
Cand se trage linie dupa un conflict, costul real al razboiului nu se vede in statisticile militare, ci in viețile oamen ...
-
Giganții de pe Wall Street se prăbușesc la fel ca la începutul pandemiei de COVID-19 - semn că iar se pune la cale "ceva" planetar
Wall Street a incheiat una dintre cele mai negre saptamani din ultimii ani, dupa ce acțiunile companiilor americane de t ...
-
În arhivele Cavalerilor Templieri din 1312 se menționează "sunetul care nu tace" legat de "cripta interzisă de la Stirling"
În primavara anului 1312, in timp ce ordinul Cavalerilor Templieri era dizolvat prin decret papal, un document cod ...
-
Musk: Schimbarea puterii în Ucraina, în 2014, a avut loc cu intervenția agențiilor americane
Antreprenorul și miliardarul american Elon Musk a facut aceasta afirmație intr-un interviu acordat ziarului The New York ...
-
Proiectul "Global Consciousness": Dovada unui câmp cuantic la care tot ce există e conectat - Generatoarele de numere aleatorii se blochează în timpul crizelor globale
În laboratoarele de elita ale Universitații Princeton, un grup de fizicieni a demarat un experiment care a sfidat ...
-
Hackerii amenință Nvidia că vor publica date confidențiale. Compania are termen până pe 28 noiembrie
Nvidia investigheaza un posibil incident de securitate dupa ce numele companiei a aparut pe site-ul unei grupari de hack ...
-
Au chip de om, piele artificială, prezintă știrile și pot vorbi în direct cu invitați în studio sau cu publicul. China a lansat doi roboți care țin locul realizatorilor si moderatorilor TV
Doi roboți umanoizi, cu piele bionica și infațișare aproape umana, au urcat pe scena unui eveniment internațional de pre ...
-
NASA cere ajutorul oamenilor de rând pentru a fotografia flashurile misterioase care apar deasupra furtunilor
Deasupra furtunilor, la zeci de kilometri deasupra norilor, pot aparea pentru o fracțiune de secunda niște lumini roșiat ...
-
Alertă maximă la FBI: Agenții AI folosiți de hackeri au pătruns într-una dintre cele mai importante baze de date ale SUA
O breșa de securitate lovește una dintre cele mai importante instituții de aplicare a legii din Statele Unite. Iar asta ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu