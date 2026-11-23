Serviciile de informații occidentale avertizează asupra unei posibile noi amenințări nucleare din partea Rusiei. Moscova ar putea lansa în următoarele săptămâni un satelit echipat cu un focos nuclear, care ar deveni operațional odată ajuns pe orbită. Potrivit presei germane, un asemenea dispozitiv ar putea provoca efecte devastatoare, de la scoaterea din funcțiune a mii de sateliți până la pene de curent și perturbarea comunicațiilor și sistemelor de navigație de pe Pământ.

Satelitul, denumit Sputnik-S, ar deveni operațional imediat după plasarea pe orbită. Potrivit informațiilor, acesta ar fi complet asamblat și s-ar afla de mai mult timp într-un depozit din apropierea Moscovei, arată Ukrainska Pravda.

Desfășurarea armelor nucleare în spațiu ar reprezenta o amenințare militară uriașă pentru Occident. Odată ce un satelit înarmat nuclear ar ajunge pe orbita Pământului, aproape că nu ar mai exista nicio modalitate eficientă de a-l neutraliza sau de a împiedica folosirea armei.

Experții consideră că efectele unei explozii nucleare în spațiu ar fi devastatoare. Potrivit WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung, comandantul Comandamentului Spațial al SUA, Stephen Whiting, a avertizat recent că o astfel de explozie ar putea scoate din funcțiune aproximativ o treime dintre toți sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului în decurs de câteva ore sau zile. Ceilalți sateliți ar putea ceda treptat în lunile următoare.

O altă preocupare majoră este impulsul electromagnetic extrem de puternic generat de o explozie nucleară în spațiu, care ar putea provoca, de asemenea, defecțiuni pe scară largă ale sistemelor tehnice de pe Pământ.

Generalul-maior Armin Fleischmann, din cadrul Serviciului pentru Domeniul Cibernetic și Informațional al Germaniei (CIR), a atras atenția că, în cazul detonării unui astfel de dispozitiv, consecințele pentru populația Germaniei ar fi uriașe: pene de curent și restricții severe în ceea ce privește comunicațiile și sistemele de navigație.

Ca răspuns la solicitările WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung, Ambasada Rusiei a transmis că nu deține informații despre evenimentele descrise. Reprezentanții diplomatici au respins categoric ceea ce au numit acuzații nefondate privind activitățile spațiale ale Rusiei, catalogându-le drept parte a unei campanii de propagandă.