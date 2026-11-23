O mamă din Chile și-a regăsit doi dintre fiii pe care îi pierduse în urmă cu peste patru decenii, după ce aceștia au fost luați de lângă ea de regimul dictatorial al lui Pinochet. Reîntâlnirea a fost posibilă datorită testelor ADN și cercetărilor unei organizații care încearcă să reunească familiile despărțite prin adopții ilegale sau neregulamentare.

Tim Roinick și Travis Murdoch locuiesc în Statele Unite, ajungând acolo după ce au fost adoptați de familii americane în anii '80. Ceea ce nu știau ei era că mama lor biologică, Teresita de Jesús Padilla, nu a dorit niciodată ca ei să fie adoptați. Însă regimul militar care a condus Chile - țara lor natală - a decis altfel.

Recent, la aproape 40 de ani de la acea despărțire, Teresita a reușit, în sfârșit, să-și îmbrățișeze din nou doi dintre copiii săi.

„Dumnezeu mi-a redat copiii - copii pe care îi credeam pierduți pentru totdeauna", a declarat ea pentru agenția de știri Reuters, după reîntâlnirea cu aceștia la Santiago.

Travis și Tim - împreună cu fratele geamăn al lui Travis - au fost luați de la Teresita de către membri ai forțelor care susțineau regimul lui Augusto Pinochet, în timp ce ea se afla spitalizată, scrie BBC.

Primul copil, Tim, i-a fost luat când era încă bebeluș. Câțiva ani mai târziu, femeia a născut gemenii Travis și Chris, care au fost, de asemenea, despărțiți de mama lor și adoptați în Statele Unite.

„Mai întâi l-au luat pe Tim. Era doar un bebeluș. L-au luat pentru că eram complet singură. Apoi am avut gemenii și i-au luat și pe ei", a povestit femeia, rememorând experiențele traumatizante.

Teresita a susținut că despărțirea de copii s-a produs prin amenințări și intimidare. „Aceste femei mi-au luat copiii sub amenințări, prin multă teroare, iar eu am suferit toată viața din cauza acestui lucru", a declarat ea.

Această practică a făcut parte din terorismul de stat exercitat de dictatură timp de aproape două decenii; o perioadă marcată, de asemenea, de dispariția și moartea a aproximativ 3.000 de persoane care aveau legături cu partide de stânga sau cu alte grupuri disidente.

Cei trei băieți au crescut în familii americane diferite sau în aceeași familie în cazul gemenilor, fără să cunoască întreaga poveste a originilor lor. Știau că au fost adoptați, dar nu cunoșteau circumstanțele în care au ajuns în noile lor familii.

„Simt că o cunosc pe Teresita de o viață întreagă. Există o conexiune", a declarat Tim pentru agenția de știri AP, după reîntâlnire.

„Îmi voi aminti de această întâlnire toată viața."

O examinare medicală

Potrivit fraților Murdoch, căutarea adevărului a început în 2020, când Tim a încercat să-și acceseze istoricul medical și a descoperit că are o întreagă familie în Chile. În acest proces, a aflat că rudele sale - mai exact verii săi - îl căutau de decenii prin intermediul unei fundații, care l-a contactat la scurt timp după aceea.

„Asta a deschis cutia Pandorei", a explicat el.

Primul lucru pe care l-a descoperit a fost că are trei frați: doi gemeni - printre care și Carl, fratele lui Travis - care locuiau, de asemenea, în SUA, și un alt frate care a rămas în Chile.

„Întotdeauna mi-am dorit un frate. Acum am trei", a declarat el pentru Reuters.

Tim a luat legătura cu ei, iar la jumătatea acestui an, au decis să călătorească la Santiago pentru a o întâlni pe Teresita.

Teresita îi aștepta. În prezent, la vârsta de 66 de ani, ea și-a petrecut o mare parte din viață în condiții economice precare.

În 1985, a rămas însărcinată și l-a născut pe fiul ei cel mare. Considerase spitalul un loc sigur, unde putea găsi adăpost și primi ajutor. În schimb, a căzut victimă unei trădări profunde, în urma căreia a fost separată de copiii săi - nu o dată, ci de două ori.

Potrivit lui Travis și Tim, intenția lor acum este să mențină și să consolideze legătura cu mama biologică pe care tocmai au cunoscut-o, de cealaltă parte a continentului.

Unul dintre fii nu a mai apucat reîntâlnea

Reîntâlnirea de la Santiago a fost umbrită de o pierdere dureroasă. Alberto, fiul cel mare al Teresitei, care rămăsese în Chile alături de mama sa și contribuise la căutarea fraților dispăruți din viața familiei, a murit înainte ca aceștia să poată fi reuniți în persoană.

Astfel, după decenii de căutări, familia a reușit să recupereze o parte din timpul pierdut, dar nu a mai putut fi reunită în întregime.

Nici cel de-al treilea fiu recuperat din adopție, Chris, geamănul lui Travis, nu a putut participa la întâlnirea din Chile. Acesta a suferit răni grave într-un accident rutier produs în 2013 și nu a putut face călătoria din cauza problemelor de sănătate.

Pentru Tim și Travis, întâlnirea cu mama biologică a reprezentat un moment greu de descris. Cei doi au povestit că au avut nevoie de timp pentru a înțelege amploarea celor descoperite și pentru a procesa istoria familiei.

Travis a spus că reîntâlnirea a fost o experiență ireală, dar că legătura dintre frați s-a format repede, ca și cum s-ar fi cunoscut dintotdeauna.

Zeci de mii de copii luați de lângă mame

Conform unor documente oficiale obținute de agențiile de presă, în timpul regimului militar chilian, care a durat 17 ani, au fost înregistrate aproape 20.000 de cazuri de adopții forțate.

Unele organizații estimează, însă, că cifra ar putea ajunge până la 50.000 de cazuri.

„Nu știm exact câți copii au fost scoși din Chile", a declarat pentru AP Constanza del Río, directoarea ONG-ului Nos Buscamos. Del Río a subliniat că femeile vulnerabile din cele mai sărace regiuni ale țării au fost principalele victime ale unor rețele care includeau asistenți sociali, medici și judecători - toți aceștia falsificând documente pentru a scoate copiii din țară.

În anii 1970, Chile înregistra al treilea cel mai mare număr de adopții ilegale, fiind depășită doar de Coreea de Sud și China.