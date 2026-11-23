Fostul mare fotbalist Dudu Georgescu a murit la începutul săptămânii trecute. Cea care l-a găsit a fost soția sa, care a fost reținută ulterior de poliție. Poliția din Toronto a deschis o anchetă de moarte suspectă, dar este luată în calcul și varianta sinuciderii pe fondul faptului că, de o bună bucată de vreme, fostul golgeter ar fi avut mari probleme de sănătate.

Cei care au vorbit despre caz sunt soții Șandor, o familie care l-a ajutat pe fostul fotbalist să-și găsească apartamentul în care locuia cu chirie. Irina Șandor spune despre soția lui Dudu Georgescu că avea reacții impulsive și era recalcitrantă. Soția lui Șandor, Irina Șandor, a spus ce știe într-o declarație pentru GSP, pe care o reproducem mai jos.

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. Nu știu unde a dispărut Marina (n.r. soția lui Dudu Georgescu).

Nu știu dacă divorțaseră, a fost o familie care nu avea prieteni foarte mulți. Dudu era foarte tulburat din cauza stresului și a situației sale financiare. A suferit, de-a lungul anilor, din cauza întâmplărilor, din cauza job-urilor pe care le-a avut aici. Românii de aici au încercat să-l ajute, dar el s-a distanțat de toată lumea.

Din ce am înțeles, povestea a început după ce el a căzut din pat. E un vecin pe care Marina l-a solicitat să vină în momentul în care Dudu a căzut. A căzut din pat, Marina a dat telefon unui român mai apropiat de Dudu, i-a spus să vină să-l ajute, că nu poate să-l ridice. Persoana aceea ne-a comunicat că a văzut ceva suspicios la el și a rugat-o pe Marina să dea telefon la Salvare.", a spus aceasta pentru GSP.

"Am înțeles că Marina a sunat Salvarea, Salvarea a venit, a constatat ce a constatat și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei Salvări. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort. Marina a fost ridicată de poliție, pentru că a fost un prim-suspect. Nu avem dovezi, doar Poliția poate...

Eu am auzit și vă pot împărtăși faptul că întâi a venit Salvarea, l-a găsit mort, a mai venit o Salvare, care a verificat cele prezentate de primul echipaj. Apoi s-a dat telefon la Poliție, care a constatat, apoi a venit morga. Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție. A fost ținută 3 zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore.

Când a venit Poliția, au găsit un cuțit în burta lui, au găsit sânge peste tot, în baie. Dar Salvarea a fost mai vigilentă, iar Poliția a venit mai repede. Nu a fost găsită, nu se știe unde e, ce a făcut. El a fost un singuratic, un om care greu se acomoda cu prietenii. A muncit, a făcut tot felul de munci josnice...", a mai spus aceasta.

Dudu Georgescu rămâne cel mai bun marcator din istoria primei ligi din România, cu 252 de goluri. Recordul nu a fost depășit de niciun alt fotbalist. Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început cariera la Progresul. A debutat în prima divizie pe 11 iunie 1969, într-o partidă cu Universitatea Craiova, câștigată cu 3-0.

În 1972 a părăsit Progresul și s-a transferat la CSM Reșița. Un an mai târziu, în 1973, a ajuns la Dinamo. A jucat aici timp de un deceniu, perioadă în care a cucerit patru titluri de campion și o Cupă a României. Georgescu a devenit golgheterul primei divizii în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978. Performanțele sale i-au adus și două Ghete de Aur, în 1975 și 1977.

În 1975 a înscris 33 de goluri, iar doi ani mai târziu a reușit o performanță și mai impresionantă, 47 de reușite într-un singur sezon. În cupele europene, fostul atacant a marcat de 17 ori în 23 de apariții pentru Dinamo. Pentru echipa națională a României a înscris 21 de goluri în 40 de selecții, între 1973 și 1984. După despărțirea de Dinamo, Georgescu a mai evoluat pentru SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.