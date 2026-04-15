Alexandru Nazare se proiectează ca reprezentant-cheie în mediul de putere extern
Postat la: 15.04.2026 |
Despre Alexandru Nazare, știți că am vorbit mai des, în ultima vreme, prin prisma procesului pierdut, în primă instanță, de către România în fața celor de la Pfizer, amintindu-vă că singurul om politic de calibru, și era și ministru în acea perioadă, care s-a opus achiziției de vaccinuri pentru ca să nu pierdem bani, a fost Alexandru Nazare; un lucru cu care am văzut că nu s-a împăunat, n-a încercat să-și facă PR. Interesant, de apreciat, pentru că avea loc în cadrul acestui scandal. A semnat cu mânuța lui, am văzut eu hotărârea de guvern refuzată de Alexandru Nazare, cu adnotările către premierul de atunci, Florin Cîțu, de care ăsta n-a ținut cont și ne-a băgat în haos și în datorii.
Ei bine, Alexandru Nazare este liderul unei echipe ministeriale, formată din patru miniștri, încă doi de la PSD și încă unul de la USR, care, începând de ieri, desfășoară de zor întâlniri în Statele Unite ale Americii cu conducătorii unor entități unghiulare în geopolitica lumii occidentale, mă refer la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială; au anunțate și întâlniri în zona de autoritate a Casei Albe și, bineînțeles, la Departamentul de Stat. Printre altele, ca să dăm informația până la capăt, Ministrul Sănătății, Rogobete, asistat, probabil, și de Nazare, va genera negocieri cu cei de la Pfizer, încercând să schimbe, să facă un troc, care pe noi ne va costa bani; trocul se referă la schimbarea vaccinurilor pe care ar trebui să le primim, dacă suntem obligați să le achităm, în valoare de peste 660 de milioane de euro, cu medicamente necesare României, care să intre pe piața românească, să fie, mă rog, achiziționate, poate vândute; deci tot din buzunarul nostru, cumva, se vor duce niște bani, dar poate că, în acest fel, bugetul nu va fi afectat, însă noi vom fi afectați.
Despre ce vorbim? Vorbim, de fapt, despre un micro-guvern al României, cu acești patru miniștri de la Finanțe, Energie, Sănătate, Fonduri Europene, care se prezintă în Statele Unite, în numele României, și, pe bandă rulantă, cum ar veni, încheie acorduri de actualitate sau de perspectivă cu entități americane sau entități reprezentative de tip geoeconomic din spațiul Occidentului Colectiv. Doar UDMR nu are reprezentant în această delegație, dar, dacă socotim că UDMR-ul merge legat de mult timp cu PSD-ul, putem zice că și ei ar fi reprezentați. Desigur că liderul informal al acestei echipe este Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, despre care s-a zvonit (ba chiar sunt zvonuri din alea cu trei urechi, adică destul de sigure) că ar putea fi înlocuitorul lui Ilie Bolojan la următoarea mișcare care se clocește în aceste zile, aceea de debarcare a bihoreanului. Bineînțeles că are și avantaje personale: este un finanțist priceput, are habar de economie, a intrat în guvern venind din poziția de viceguvernator al Băncii Naționale a României; dacă nu a fost viceguvernator, sigur a fost în Consiliul de Administrație al lui Mugur Isărescu, de acolo, deci este bine recomandat, pare echilibrat și este prizat și de către PSD, dar mai ales (asta cu certitudine vă spun din informațiile mele) este foarte bine văzut de către Nicușor Dan și de către Palatul Cotroceni.
Ei bine, cu acest bagaj, Alexandru Nazare s-a prezentat în Statele Unite, unde capătă identitate personală marcantă, prin interacțiunile pe care le are cu liderii acestor organizații sau autorități de stat pe care le vizitează și cu care negociază. Din acest punct de vedere, spuneam că Nazare se proiectează ca un reprezentant‑cheie al României în mediul de putere extern. Exact când Nicușor Dan caută înlocuitor liberal pentru Bolojan. Pe lista scurtă sunt doar doi: Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Ce va urma? Bineînțeles că va urma un contraatac în favoarea lui Bolojan, care este susținut de către o parte a establishment‑ului de la Bruxelles, nu de către toți de la Bruxelles, doar de către o parte. Și așa să citiți, prieteni, și faptul că Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi a preluat faimosul dosar al microbuzelor școlare, unde printre potențialii vinovați se află și Ilie Bolojan. Și așa să pricepeți, măi confrați din presă, că Laura Codruța Kovesi nu face nicio ofensivă prin preluarea acestui dosar, ci îl protejează pe Ilie Bolojan (ce să facă, e tovarășul și prietenul ei de peste 15 ani) de posibile atentate ale justiției care să dubleze atacul politic asupra bihoreanului. Asta este situația la zi. Deocamdată, cel care punctează în această săptămână în competiția pentru funcția de viitor premier al României este Alexandru Nazare.
Cozmin Gușă
-
Fă-mă, mamă, dronă proastă!
Cand in ianuarie a.c. am vazut titlul volumului omagial, "Istorie și politica. In honorem Vlad Nistor emeriti", mi-am zi ...
-
Netanyahu îi ia lui Trump rampa de ieșire
Autor: Paul Craig Roberts Am ajuns la concluzia ca nu exista niciun guvern de pe Pamant implicat in evenimente majore ca ...
-
De ce a pierdut Orban Viktor alegerile în Ungaria?
Lucrurile mari au explicații simple. De ce a pierdut Orban Viktor alegerile in Ungaria? Simplu: consumul individual real ...
-
Te bagi la o gerrymander-izare, Bibicule?
Cheia pentru ințelegerea rezultatului alegerilor din Ungaria se numește gerrymander-izare. Viktor Orban a modificat sist ...
-
Frământarile Sistemului. De ce vor eliminarea lui Hunor
Blocul “proeuropean” din Romania s-a imparțit in doua facțiuni rivale,dintre care una ii cere demisia lui Ke ...
-
ÎNFRÂNGEREA LUI ORBAN - RĂUL SPRE BINE!
Dupa 16 ani de guvernare, Viktor Orban și FIDESZ au pierdut alegerile in Ungaria. Ce inseamna infrangerea sa? Este o vic ...
-
Învierea care biruie Neantul
Realizez in aceste clipe de liberare ca pentru Iisus Hristos viața a fost buna-vestire. Învierea este viața care b ...
-
Nicușor Dan are strateg iscusit, folosește PSD ca stație intermediară pe parcursul lansării unei mișcări politice conservatoare
Aici, la noi, la Cornu, in Prahova, pe cel mai inalt deal din comuna, se afla domeniul unei manastiri superbe, sub hramu ...
-
Scribălăii AI ca avataruri ale boților in personam
Au aparut grafomanii AI. Dintr-o prostie cat mai naturala, tot mai mulți gorobeți-crița de cultura bombardeaza cu fragme ...
-
Deși Iisus Hristos este personaj central în Coran, cartea sfântă a Islamului neagă răstignirea
Sunt 93 de referiri la Iisus in Coran, sub numele coranice Isa; Ibn Maryam - Fiul Mariei; Al_Masih - Mesia; Ulul 'Azm - ...
-
De unde știu ei că respectivii nu sunt buni?
Cine, oare, poate crede ca persoane precum Angitatoarea Angi sau Tudor Chirila sau chiar Cristian Tudor Popescu au petre ...
-
Hormuz, Israel, SUA, Iran, razboi, stramtoare blocata, armistitiu!
Asta s-a vazut! Ce nu se vede este insa cu muuult mai important decat lucrurile aflate la vedere! De pilda... Niste inve ...
-
Rulăm pe un hardware fabricat acum 200.000 de ani
De la pandemie incoace am o senzație acuta de accelerare a trecerii timpului pe care Dumnezeu mi l-a harazit pe acest Pa ...
-
Suita psihologiei umane din Cina cea de taină
„Seara, Iisus a șezut la masa cu cei doisprezece ucenici ai Sai. Pe cand mancau, El a zis: „Adevarat va spun ...
-
Victorie zdrobitoare a SUA, care tocmai au cedat Iranului controlul asupra Strâmtorii Hormuz
Israelul nici macar nu a fost invitat la masa negocierilor privind armistițiul de doua saptamani. Nu ințeleg despre ce n ...
-
Nu e nevoie de presă liberă în Securistan, populația trebuie îndobitocită de tot!
Acum vreo cateva saptamani, Gold FM a sarbatorit 5 ani de emisie, timp in care am ajuns in casele, mașinile, dar și in m ...
-
Cine stăpânește Hormuzul, stăpânește lumea!
În dreptul internațional, folosirea forței și amenințarea cu forța au același regim juridic și sunt supuse acelora ...
-
ORDINEA GLOBALĂ AMERICANĂ ȘI-A DAT DUHUL ÎN VIESPARUL MEDIO-ORIENTAL
Bazele militare americane din Golf au fost prezentate statelor gazda ca mijloc de descurajare a tentației puterilor regi ...
-
De ce oamenii regimului teocratic din Iran nu sunt fanatici
Baza de susținere a regimului de la Teheran nu are legatura cu fanatismul religios, ci mai degraba cu fervoarea. Deși am ...
-
Există soluție în scandalul vaccinurilor Pfizer
Cand contractul cu Pfizer a fost propus, in 2021, Ministerul Finanțelor a refuzat sa semneze memorandumul de aprobare. M ...
-
Trump ia în calcul noi schimbări în Cabinet, dar vrea să evite o „remaniere masivă”
Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Muncii, Lori Chavez-DeRemer, sunt vulnerabili, au declarat oficiali ...
-
Cu ce se ocupă, de fapt, președintele Nicușor Dan toată ziua?
Recent, un prieten m-a intrebat, aparent in gluma, dar și cu o doza serioasa de nedumerire: cu ce se ocupa, de fapt, pre ...
-
Donald Trump, comparat cu Iisus Hristos la masa pascală de la Casa Albă
Pe 1 aprilie a avut loc la Casa Alba un Dejun Pascal. Evenimentul a prilejuit imagini halucinante, cu un cult al persona ...
-
Ce-am avut si ce-am pierdut în Războiul din Iran?! Viziunea lui Trump
Ce s-a intamplat de fapt recent - jocul lui Trump pe tema negocierilor fictive de pace cu Iranul: manipularea pieței, fi ...
-
Capturăm insula Kharg. Ce facem cu ea?
Trump defineste azi smechereste obiectivul SUA si implicit al omenirii deblocarea stramtorii Ormuz. Din cate imi aduc am ...
-
Arafat nu e Dragnea!
Despre Arafat nu stiu sa fi scris cineva mai mult ca mine. Am demonstrat ca CV-ul lui e un fake, am scris si despre fals ...
-
Vocea Bruxellesului: Să vedeți ce mize sunt în jocul politic european
Vocea Bruxellesului: Sa vedeți ce mize sunt in jocul politic european ”Negocierile pentru bugetul UE de 1,8 trilio ...
-
Etica nucleară a Rusiei în raport cu Iranul
Rusia este principalul partener al Iranului in dezvoltarea energiei nucleare civile, oferind atat tehnologie, cat și com ...
-
Războiul o să mai dureze: Pentagonul anunță o creștere masivă a producției de rachete
Pentagonul a anunțat astazi trei acorduri-cadru cu principalii producatori din industria apararii pentru accelerarea pro ...
-
„Debarcarea” premierului Bolojan
In loc de introducere un citat aproximativ: “Actuala clasa politica, care a guvernat Romania in ultimii 35 de ani, ...
