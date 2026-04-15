Alexandru Nazare se proiectează ca reprezentant-cheie în mediul de putere extern

Despre Alexandru Nazare, știți că am vorbit mai des, în ultima vreme, prin prisma procesului pierdut, în primă instanță, de către România în fața celor de la Pfizer, amintindu-vă că singurul om politic de calibru, și era și ministru în acea perioadă, care s-a opus achiziției de vaccinuri pentru ca să nu pierdem bani, a fost Alexandru Nazare; un lucru cu care am văzut că nu s-a împăunat, n-a încercat să-și facă PR. Interesant, de apreciat, pentru că avea loc în cadrul acestui scandal. A semnat cu mânuța lui, am văzut eu hotărârea de guvern refuzată de Alexandru Nazare, cu adnotările către premierul de atunci, Florin Cîțu, de care ăsta n-a ținut cont și ne-a băgat în haos și în datorii.

Ei bine, Alexandru Nazare este liderul unei echipe ministeriale, formată din patru miniștri, încă doi de la PSD și încă unul de la USR, care, începând de ieri, desfășoară de zor întâlniri în Statele Unite ale Americii cu conducătorii unor entități unghiulare în geopolitica lumii occidentale, mă refer la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială; au anunțate și întâlniri în zona de autoritate a Casei Albe și, bineînțeles, la Departamentul de Stat. Printre altele, ca să dăm informația până la capăt, Ministrul Sănătății, Rogobete, asistat, probabil, și de Nazare, va genera negocieri cu cei de la Pfizer, încercând să schimbe, să facă un troc, care pe noi ne va costa bani; trocul se referă la schimbarea vaccinurilor pe care ar trebui să le primim, dacă suntem obligați să le achităm, în valoare de peste 660 de milioane de euro, cu medicamente necesare României, care să intre pe piața românească, să fie, mă rog, achiziționate, poate vândute; deci tot din buzunarul nostru, cumva, se vor duce niște bani, dar poate că, în acest fel, bugetul nu va fi afectat, însă noi vom fi afectați.

Despre ce vorbim? Vorbim, de fapt, despre un micro-guvern al României, cu acești patru miniștri de la Finanțe, Energie, Sănătate, Fonduri Europene, care se prezintă în Statele Unite, în numele României, și, pe bandă rulantă, cum ar veni, încheie acorduri de actualitate sau de perspectivă cu entități americane sau entități reprezentative de tip geoeconomic din spațiul Occidentului Colectiv. Doar UDMR nu are reprezentant în această delegație, dar, dacă socotim că UDMR-ul merge legat de mult timp cu PSD-ul, putem zice că și ei ar fi reprezentați. Desigur că liderul informal al acestei echipe este Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, despre care s-a zvonit (ba chiar sunt zvonuri din alea cu trei urechi, adică destul de sigure) că ar putea fi înlocuitorul lui Ilie Bolojan la următoarea mișcare care se clocește în aceste zile, aceea de debarcare a bihoreanului. Bineînțeles că are și avantaje personale: este un finanțist priceput, are habar de economie, a intrat în guvern venind din poziția de viceguvernator al Băncii Naționale a României; dacă nu a fost viceguvernator, sigur a fost în Consiliul de Administrație al lui Mugur Isărescu, de acolo, deci este bine recomandat, pare echilibrat și este prizat și de către PSD, dar mai ales (asta cu certitudine vă spun din informațiile mele) este foarte bine văzut de către Nicușor Dan și de către Palatul Cotroceni.

Ei bine, cu acest bagaj, Alexandru Nazare s-a prezentat în Statele Unite, unde capătă identitate personală marcantă, prin interacțiunile pe care le are cu liderii acestor organizații sau autorități de stat pe care le vizitează și cu care negociază. Din acest punct de vedere, spuneam că Nazare se proiectează ca un reprezentant‑cheie al României în mediul de putere extern. Exact când Nicușor Dan caută înlocuitor liberal pentru Bolojan. Pe lista scurtă sunt doar doi: Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Ce va urma? Bineînțeles că va urma un contraatac în favoarea lui Bolojan, care este susținut de către o parte a establishment‑ului de la Bruxelles, nu de către toți de la Bruxelles, doar de către o parte. Și așa să citiți, prieteni, și faptul că Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi a preluat faimosul dosar al microbuzelor școlare, unde printre potențialii vinovați se află și Ilie Bolojan. Și așa să pricepeți, măi confrați din presă, că Laura Codruța Kovesi nu face nicio ofensivă prin preluarea acestui dosar, ci îl protejează pe Ilie Bolojan (ce să facă, e tovarășul și prietenul ei de peste 15 ani) de posibile atentate ale justiției care să dubleze atacul politic asupra bihoreanului. Asta este situația la zi. Deocamdată, cel care punctează în această săptămână în competiția pentru funcția de viitor premier al României este Alexandru Nazare.

Cozmin Gușă