Declasificarea documentelor UFO va schimba felul în care va fi interpretată Biblia

M-am gândit în primul rând la viziunile lui Ezechiel legate de carele cerești, la anumite pasaje din Daniel și chiar din Revelația. În plus, există anumite scripturi care nu au fost acceptate ca fiind canonice, dar au circulat și înainte de Hristos, și la începuturile creștinismului.

Biblia pe care o citești nu a căzut pur și simplu din cer ca un pachet complet. O mulțime de scrieri antice au rămas pe podeaua camerei de montaj în timpul lungului proces de decidere a ceea ce era considerat scriptură. Liderii evrei, figuri ale bisericii timpurii și reformatorii de mai târziu le-au dezbătut de-a lungul secolelor, iar multe lucruri nu au ajuns în selecția finală.

Aceste alegeri au modelat ceea ce miliarde de oameni citesc și cred. Aceste texte omise există încă, iar unele dintre ele sunt destul de neobișnuite. Să luăm Cartea lui Enoh. Aceasta explorează în profunzime povestea Genezei despre „fiii lui Dumnezeu” care s-au cuplat cu femei umane și au creat urmași uriași ai Nefilimilor. Enoh descrie îngeri rebeli (Veghetorii) care au coborât, i-au învățat pe oameni lucruri precum fabricarea armelor, magia și machiajul, apoi au fost înlănțuiți ca pedeapsă.

Este plină de viziuni apocaliptice, ierarhii îngerești și o judecată viitoare. Părți din ea sunt citate chiar și în cartea Iuda din Noul Testament. Creștinii etiopieni încă o tratează ca scriptură. Fragmente au apărut și în sulurile de la Marea Moartă, arătând că era populară în anumite cercuri evreiești pe atunci.

Apoi, există Cartea Jubileelor, practic o Geneză și un Exod rescrise, cu detalii suplimentare. Aceasta încadrează totul în cicluri „jubiliare” de 49 de ani, numește fiicele lui Adam și Eva, stabilește reguli calendaristice mai stricte și adaugă mai multe informații despre îngeri și spirite. A fost importantă în perioada celui de-al Doilea Templu și a apărut și la Qumran. Din punct de vedere creștin, marea descoperire a fost biblioteca Nag Hammadi din Egipt, în 1945 - 13 cărți legate în piele cu texte în stil gnostic, care fuseseră îngropate timp de 1.500 de ani.

Evanghelia după Toma: doar 114 cuvinte ale lui Isus, fără miracole sau povești despre răstignire. Unele rânduri seamănă foarte mult cu Evangheliile obișnuite. Altele sunt criptice și mistice, promițând că înțelegerea cuvintelor secrete duce la a nu gusta moartea. Are acea atmosferă gnostică clasică - mântuirea prin cunoaștere interioară, mai degrabă decât prin credință sau sacrificiu.

De ce să le omitem? Acestea au promovat idei care se ciocneau puternic cu viziunea ortodoxă emergentă - cum ar fi dualismul puternic sau cunoașterea secretă disponibilă doar câtorva iluminați. Aceste scrieri nu dezvăluie vreo superputere interzisă, dar arată cât de diversă și dezordonată era, de fapt, gândirea religioasă timpurie.

Căderea îngerilor, înțelepciunea ascunsă, miturile alternative ale creației, dezbaterile despre cine a fost cu adevărat Isus - oamenii se luptau și pe atunci cu întrebări importante. Citirea lor acum completează imaginea de ansamblu, în loc să te prefaci că a existat vreodată o singură versiune ordonată. Merită să te aprofundezi dacă vrei să afli întreaga conversație antică.

Cartea lui Enoh - disponibilă pe scară largă astăzi; inclusă în canonul ortodox etiopian, dar nu în majoritatea Bibliilor protestante, catolice sau evreiești.

Jubileele - disponibile astăzi; de asemenea, canonice în tradiția ortodoxă etiopiană, necanonice în majoritatea celorlalte.

Cărți apocrife / deuterocanonice precum Tobit, Iudita, Înțelepciunea, Sirah, Baruch și 1-2 Macabei - disponibile astăzi; acceptate de catolici și, în moduri diferite, de bisericile ortodoxe, dar nu de obicei de protestanți.

Evanghelia lui Toma - disponibilă astăzi; de obicei tratată ca un text creștin timpuriu necanonic, nu scriptură.

Evanghelia Mariei - disponibilă astăzi; importantă pentru studierea creștinismului timpuriu, dar nu canonic.

Evanghelia lui Iuda - disponibilă astăzi; faimoasă, dar nu canonică.

Evanghelia lui Toma din copilărie - disponibilă astăzi; nu canonică.

Păstorul lui Hermas - disponibil astăzi; respectat în unele biserici timpurii, dar nu face parte din Noul Testament.

1 Clement - disponibil astăzi; scriere creștină timpurie, nu canonică.

Didahe - disponibilă astăzi; un manual bisericesc timpuriu, nu canonic.

Maria Olteanu