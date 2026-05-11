Cine e propunerea de premier a lui Nicușor Dan, care e singurul lider de partid ce-a refuzat-o?

Săptămâna trecută, la final, au avut loc consultări, așa-zis „informale", la Cotroceni, cu liderii celor patru partide care au alcătuit coaliția de guvernare. Însă, din punct de vedere public, nu s-a comunicat aproape nimic. S-au spus aceleași lucruri, pentru ca să se lase loc de speculații și manipulări, lucru care, bineînțeles, a dus la nevrozarea, la enervarea în plus atât a cetățenilor, care așteaptă cu nerăbdare o soluție din partea autorităților, dar mai ales a mediului de afaceri, care, într-adevăr, este într-o uriașă dificultate și, bineînțeles, de aici ne dăm seama cât de mare este problema și pentru țară.

Ei bine, m-am mobilizat în acest weekend mai lung, văzând totuși nemulțumirea oamenilor că informațiile care se oferă public sunt eliptice și n-au legătură cu ceea ce s-a discutat, de fapt, între Nicușor Dan și liderii partidelor, și așa, din vorbă în vorbă, cu surse precise, clare și de încredere, am putut să ajung la o concluzie și să vă profilez, astăzi, soluția vizată de Nicușor Dan pentru rezolvarea acestei crize guvernamentale. Ei bine, această soluție nu este nici cu Sorin Grindeanu premier, așa cum s-a vehiculat, nici cu Ilie Bolojan reinvestit, nici vorbă de așa ceva. Toate, cu altele în plus, Anca Dragu și mai nu știu cine, n-au fost decât mici prostioare bune pentru propagat și manipulat.

Adevărul, pe care pot să vi-l relev, astăzi, este că Nicușor Dan le-a propus liderilor partidelor pe care i-a invitat la Cotroceni o soluție concretă de premier, în persoana unui tehnocrat nimerit, potrivit, nu doar să găsească soluțiile de guvernare eficientă, dar și capabil să ne racordeze fluxului decizional de pe piețele financiare internaționale, acolo unde, astăzi, suntem total legați, total dependenți, total priponiți. Numele acestui personaj nu este nicio surpriză, deoarece am presupus și am discutat că asta va fi soluția încă de acum o lună.

Deci, propunerea lui Nicușor Dan este Alexandru Nazare, actualul Ministru de Finanțe. Nazare este asimilat PNL-ului, dar nu mai are carnet de partid demult; a renunțat la acesta, atunci când a devenit membru în Consiliul de Administrație al BNR, iar apoi, când a revenit în guvern, nu s-a mai înscris în partid. E limpede că Nazare este soluția cea mai bună dintre toate cele vehiculate public. Am analizat-o în mod repetat de câteva ori, nu o mai reiau acum. În mod concret, la consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan a comunicat-o, sub spectrul discreției, pe rând, USR-ului, apoi UDMR-ului și PSD-ului, și nu a existat nicio opoziție din partea lui Fritz, Kelemen Hunor sau Sorin Grindeanu. Din contră, au fost de acord cu această soluție.

Ei bine, vineri, Nicușor Dan i-a comunicat soluția Alexandru Nazare și lui Ilie Bolojan, care n-a zis „nu", dar n-a zis nici „da", deși ar fi un mare avantaj pentru PNL. De ce n-a zis Bolojan „da"? Deoarece acesta, bihoreanul, condiționează (atenție) acceptarea unei noi coaliții cu PSD, doar dacă asta se va face fără Sorin Grindeanu. Adică Bolojan vrea, cumva, să egaleze scorul în confruntarea sa cu PSD-istul. Bineînțeles că Bolojan face pe prostul, deoarece a înțeles bine că, de fapt, chiar Nicușor Dan l-a dat jos. Sigur, mecanismul de moțiune de cenzură a fost pus la cale de către PSD, în complicitate cu AUR. Asta este pretenția lui Bolojan și de-aia nu acceptă, încă, soluția Alexandru Nazare.

Vorbeam despre Sorin Grindeanu și o mișcare de șah-mat, în acest caz, pe care eu vi-l relatez. De fapt, mișcarea ar fi două. Ce ar putea face Sorin Grindeanu? Ca să îl pună pe Bolojan în fața faptului împlinit, ca acesta să cedeze și să ofere susținerea PNL-ului pentru un guvern condus de Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu ar putea foarte bine să-și dea demisia din funcția de președinte al PSD, să-i facă pe plac lui Ilie Bolojan, dar care astfel va fi pus cu spatele la zid, pentru că nu va mai avea pretext (chiar dacă este un pretext fals) să se opună coaliției, pretext folosit de el în fața colegilor de partid și în fața lui Nicușor Dan.

Aaa, că Sorin Grindeanu ar putea să fie reales la o lună, două, trei, de către colegii săi din PSD, asta este „altă mâncare de pește", dar e un risc de lider politic pe care și l-ar putea asuma. Oricum, dacă nu mai are susținere în partid, mai devreme sau mai târziu, acest lucru se va petrece, dar nu cred că este cazul. Am zis că o mișcare ar fi, de fapt, două. Chiar și în cazul în care Ilie Bolojan refuză să aducă PNL la guvernare, o altă mișcare de șah a lui Grindeanu ar fi să accepte propunerea Alexandru Nazare, asimilat de către PNL, chiar fără susținerea PNL.

Și atunci, bineînțeles, un număr important de parlamentari PNL ar vota alături de PSD, UDMR, minorități și parlamentari independenți pentru trecerea unui guvern cu tehnocratul Nazare în frunte. Uite, le-am oferit o soluție și am făcut-o cu toată plăcerea, pentru că sunt excedat de aceste mișcări absurde, false, grețoase ale lui Bolojan și ale liberalilor.

Subiectul 2: Laura Codruța Kovesi anti-Nicușor Dan; Crin Antonescu, Victor Ponta și Elena Udrea, pro-Nicușor Dan

Ați observat cu toții excesele verbale ale Codruței Kovesi, de fapt un discurs extrem de obraznic, dar la un nivel de maidan, pe care actuala șefă a Parchetului European l-a avut la adresa lui Nicușor Dan, pe care l-a trimis „la culcare, să se odihnească", sugerând, desigur, că modul în care acționează ar fi unul nedemn de o persoană normală. Cam asta s-a înțeles din ce a spus Codruța Kovesi.

V-am explicat, de mai multe ori, că această Laura Codruța Kovesi face parte dintr-o tripletă de putere, un trio care îi încadrează și pe Ilie Bolojan, și pe Maia Sandu, președinta Moldovei; toți trei sunt frați și surori de cruce între ei, câte trei sau câte doi. Și, desigur, planurile lor de putere, care vizează atât România, cât și Republica Moldova, sunt date peste cap de către această teribilă lovitură neașteptată dată lui Ilie Bolojan și guvernării pe care a condus-o. Așa să citiți aceste excese verbale ale Codruței Kovesi: ca un semn de pierdere a controlului, ca un semn de disperare a acestei grupări de putere în fața unei mișcări neașteptate.

Și tot așa puteți să pricepeți și cât de mare este opoziția la ceea ce a îndrăznit să facă Nicușor Dan, sprijinit în prima fază de către PSD, și apoi, în faza a doua, și de către AUR. Și este o mișcare de o magnitudine internațională, prieteni. De-aia Kovesi, spre exemplu, se baza pe faptul că nu se va întâmpla, deoarece erau mult prea multe persoane importante implicate de partea lui Bolojan. Ăia, da, da, ăia: asasinii economici internaționali, de care vă vorbesc eu, care vor să pună mâna pe resursele României.

Ce a reușit Laura Codruța Kovesi? Ei bine, prin ieșirea ei, a reușit ca, pe doi dintre foștii contracandidați ai lui Nicușor Dan (și nu oricare), mă refer la Crin Antonescu și la Victor Ponta, să îi aducă de partea lui Nicușor Dan. Am avut mână bună săptămâna trecută, când l-am ales să fie „Omul Zilei", cu o argumentație similară cu cea folosită de către acești lideri politici, acum când, pe bună dreptate, ne explică faptul că, prin poziționarea pe care o are, Nicușor Dan s-a apropiat de normalitate și a devenit extrem de integru.

Desigur, o altă surpriză este și Elena Udrea, care, exact inspirată de poziționarea pro-Bolojan și anti-Nicușor a Laurei Codruța Kovesi, cu puterile pe care le mai are (și nu cred că sunt de neglijat) îi ia și ea partea lui Nicușor Dan.

Deci, doamna Kovesi, care în informările SRI avea numele de cod „Bruta" atunci când era jumătate din Statul Paralel, a dat o mare lovitură, dar a dat-o împotriva propriei echipe, pentru că, prin poziționarea împotriva lui Nicușor Dan, i-a făcut pe mulți dintre dușmanii săi să vină de partea actualului președinte. Nu? După cum zice proverbul.

Cozmin Gușă