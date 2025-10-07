Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA

Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al Justiției și fost consilier prezidențial, să nu devină agent CIA. Într-o declarație depusă la Departamentul Justiției, conform unei legi de înregistrare a agenților străini, Aledo a menționat că Ana Birchall și-a exprimat dorința de a deveni agent CIA.

Nicidecum în schimbul unei poziții la nivel de ministru, așa cum a răstălmăcit 99% din presă. Ci, dacă va fi cooptată în guvern, "va deveni un apărător ferm și un susținător al guvernului SUA în cadrul guvernului român", scrie Aledo. Și mai scrie: "Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite".

Dacă ziariștii înțelegeau sensul exprimării "niciun fel de beneficii promise sau oferite", nu mai scriau că Birchall a condiționat recrutarea în CIA, de obținerea la schimb a unei funcții în guvern. Oricum, n-a mai fost cazul. Birchall a ratat poziția de ministru de Externe în guvernul Bolojan, după ce sursele o indicau drept unul dintre favoriți. Acum, va rata mai mult ca sigur și poziția de ambasador al României la Washington, după ce sursele o indicau drept unul dintre favoriți.

Dar se pare că lista favoriților pentru Washington este mult prea scurtă și lupta pentru desemnarea câștigătorului final, mult prea strânsă. Un fost ambasador al României în SUA a fost decorat de CIA, fără să fi fost neapărat și agent CIA. În 2017, George Cristian Maior, ambasadorul României la Washington, desemnat în 2016, a fost decorat cu Ordinul Earl Warren de către Michael Pompeo, directorul CIA.

Pentru "parteneriatul deosebit cu Statele Unite și excepționala viziune de conducere de care a dat dovadă cât a fost director al Serviciului Român de Informații". La București era decorat de CIA în aceeași zi, generalul Florian Coldea, adjunct al directorului SRI. CIA și-a deschis birou la București în 2003.

În intrerviul acordat pentru Der Spiegel în 2015, Ion Iliescu a recunoscut că "aliații noștri americani ne-au rugat să le punem la dispoziție un sediu". Iliescu nu știa că acolo ar fi funcționat o închisoare secretă. "Noi nu ne-am amestecat în activităţile lor de acolo. Mie, ca şef de stat, mi s-a părut o chestiune minoră. Eram aliaţi, luptam împreună în Afganistan şi Orientul Mijlociu, aşa că nu am mers în detaliu în ceea ce priveşte cererea unui aliat de a avea un sediu în România".



Numele de cod al închisorii CIA din București a fost Bright Light. În virtutea Parteneriatului Strategic România-SUA, România a acordat un sprijin semnificativ coaliţiei internaţionale conduse de SUA împotriva terorismului, concretizat în susţinerea operaţiunilor din Afganistan şi Irak. În închisoarea CIA din București au fost interogați teroriști capturați în Afganistan și Irak, sub supravegherea SRI.

Parteneriatul deosebit cu Statele Unite al SRI, în perioada cât serviciul a fost administrat de George Maior și Florian Coldea, a condus la decorarea acestora de către CIA. Jurnalistul Vlad Mercori care a dezvăluit amănunte despre intențiile Anei Birchall de a lucra pentru CIA, și-a făcut datoria.

Cu amendamentul cu Birchall nu a condiționat recrutarea în schimbul unei poziții la nivel de ministru. Dar și Roniel Aledo și-a făcut din plin datoria, lăsând să se scurgă informația despre Ana Birchall, înspre STS cu care colaborează pe linie de înzestrare și înspre ambasada României din Regatul Hașemit al Iordaniei, unde George Maior este ambasador.

Cornel Ivanciuc