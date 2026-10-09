Arsenalul lui Păcuraru îl bubuie pe Simion pe bani grei!

După divorțul public de Călin Georgescu, Anca Alexandrescu și Realitatea TV pun tunurile și pe George Simion și AUR, de la care încasau sume consistente ca publicitate. Televiziunea a prezentat fragmente din stenograme din dosarul omului de afaceri din Vaslui, care l-a adus și pe Ilie Bolojan la DNA sub suspiciunea de trafic de influență, după ce l-a primit într-o audiență la Palatul Victoria.

În presupusa stenogramă, alt afacerist, Florin Burculescu, i-l prezintă lui Simion pe patronul de la Vanbet, Fănel Bogos, cel din biroul lui Bolojan. Spune că ar fi cel mai mare producător de ouă și pui din Moldova. George Simion îi spune lui Bogos că îi poate aduce finanțare din Mexic și că „Florin poate să îți ofere protecție prin ambasada Americii”.

Apoi îi cere să depună un memoriu la Comisia de Abuzuri din Parlament, „ca să urmăresc eu și să îi dăm o haină de legalitate”. Simion contestă acele stenograme. Anca Alexandrescu îi cere explicații. O ruptură față de AUR s-a observat și la votul pentru guvernul Veștea, când s-au purtat tratative ca partidul de opoziție să susțină nominalizarea. O aripă reprezentată de Mohammad Murad era favorabilă înțelegerii, la fel ca televiziunea lui Maricel Păcuraru, care ar dori intrarea la guvernare mai rapid.

Avocatul lui Bogos spune că și ajutoarele de la inundații date de AUR proveneau de la firma Vanbet. Simion le consideră minciuni sfruntate. O parte consistentă din fondurile primite de la buget de partidul AUR ajungeau la Realitatea TV pentru publicitate. Postul primea 60.000 de euro pe lună, inclusiv 1 milion de euro pentru o emisiune electorală.

În campania europarlamentară din 2024, patronul Realitatea, Maricel Păcuraru, care deține jumătate dintr-o firmă de salubritate, a împrumutat candidații AUR cu peste 2 milioane de euro. Banii urmau să fie recuperați de la Autoritatea Electorală, dar au fost blocați pentru depășirea plafonului, ducând la un proces între cele două părți. Costurile de campanie ale AUR au fost de 10 milioane de euro.

George Simion spune că aflase de 3-4 luni de stenograme chiar de la Marcel Păcuraru, care s-ar fi oferit să-l ajute, dar a refuzat. (De unde unii deduc o tentativă de șantaj.) Spune că nu s-a întâlnit cu Bogos, dar confirmă o întâlnire cu Burculescu și cu Radu Timiș junior, moștenitoriul imperiului Cris Timp, unul din marii producători de mezeluri. În arsenalul lui Păcuraru intră, pe lângă Anca Alexandrescu, și Cristian Rizea, care are canale de TikTok, preluate de Realitatea.

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