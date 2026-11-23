Microtubulii cuantici: Oamenii de știință afirmă că știu unde merge sufletul odată ce murim
Postat la: 23.11.2026 |
În anii 1900, Duncan MacDougall - om de știință din Massachusetts - era dornic să descopere greutatea sufletului. Acest experiment este amintit ca unul dintre cele mai populare experimente metafizice din toate timpurile.
El credea că, dacă sufletul are o masă, ar putea fi cântărit. Așadar, el a decis să afle greutatea sufletului într-un experiment cu adevărat neobișnuit care a implicat persoane aflate în stadiu terminal.
În 1907, MacDougall a efectuat mai multe experimente pentru a cântări sufletul uman. În unul dintre ele, a plasat un pat echipat cu cântare cu beam sensibil și a cerut pacienților în fază terminală să se întindă pe acest pat în ultimele lor momente.
MacDougall a fost foarte meticulos și a înregistrat timpul total petrecut de fiecare dintre acești pacienți pe pat, ora exactă a decesului lor, precum și orice schimbări în greutate care au avut loc în timpul decesului.
El a inclus, de asemenea, pierderile de fluide în calculele sale, inclusiv pierderea de urină și transpirație, și gaze precum azotul și oxigenul. Calculul său final l-a condus la greutatea de trei sferturi de un uncie sau 21 de grame.
Descoperirile sale au fost considerate uimitoare pentru vremea în care trăia. Rezultatele sale sugerau că există o suflet și că este tangibil.
În ciuda publicării, descoperirile lui MacDougall au fost criticate pentru că nu au menționat corpurile fără nicio pierdere în greutate și faptul că orice pierdere în greutate pe care a notat-o ar fi putut fi rezultatul unor efecte fiziologice precum evaporarea.
Experimentele de acest tip rareori atrag atenția serioasă a lumii științifice; cu toate acestea, reacțiile pe care astfel de experimente le-au provocat sunt prezente până în ziua de azi.
Au existat numeroase teorii despre calea sufletului după moarte. De la filosofi la neuroștiințifici, există multe răspunsuri și teorii potențiale oferite. Mulți experți neagă existența sufletului, în timp ce alții o confirmă.
O teorie despre sufletul uman propusă de anestezistul și profesorul de la Universitatea din Arizona, Dr. Stuart Hameroff, și Sir Roger Penrose, un fizician din Marea Britanie, este o teorie a conștiinței numită Orch-OR sau Reducerea Obiectivă Orchestrată.
Conform acestei teorii, în interiorul neuronilor noștri, avem microtubuli neuronali care pot stoca amintiri la un nivel subatomic.
Când discutăm despre suflet și existență, definițiile sunt esențiale. Pentru a explica teoria lui Hameroff și Penrose, trebuie să presupunem că conștiința umană și sufletul uman ar putea fi același lucru.
Penrose explică faptul că, dacă cineva moare temporar, amintirile din microtubulele din creier ajung în univers.
Dar, dacă această persoană este resuscitată, informația este canalizată înapoi în microtubuli și aceasta este ceea ce cunoaștem sub numele de experiență de moarte iminentă.
"Through the Wormhole" este un documentar în care Hameroff explică acest concept astfel încât toată lumea să-l poată înțelege mai bine:
„Să presupunem că inima încetează să bată, sângele încetează să circule; microtubulii își pierd starea cuantică." Informația cuantică din microtubuli nu este distrusă, nu poate fi ucisă și se distribuie și se disipează în întregul univers.
Dacă pacientul este resuscitat sau revigorat, această informație cuantică poate reveni în microtubuli, iar pacientul spune „Am avut o experiență de moarte apropiată." Dacă nu sunt resuscitați și pacientul moare, este posibil ca această informație cuantică să existe în afara corpului, poate pe termen nelimitat, ca o suflet."
Aceasta înseamnă că, odată ce o persoană moare, conștiința/sufletul său poate reveni în univers și, prin urmare, nu este moartă. Această teorie a conștiinței este cu siguranță incitantă de meditat asupra ei.
Dacă credeți că suntem mai mult decât atomi care se lovesc unii de alții, aceste teorii ar putea oferi o perspectivă asupra a ceea ce se întâmplă în viața de apoi.
Amintiți-vă, aceste teorii nu înseamnă neapărat adevărul. Ca concept, sufletul nu a fost încă dovedit sau infirmat de știință. Indiferent de caz, rămâne o întrebare la care cu toții încercăm să găsim răspunsuri în această călătorie numită viață.
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