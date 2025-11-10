Romtehnica, placă turnantă a șpăgilor astronomice din comerțul cu arme
Postat la: 10.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În 2024, România a importat arme și muniții în valoare de 880 milioane de euro. N-o să vă vină să credeți cine este primul nostru furnizor: Bulgaria. Am importat de la bulgari armament în valoare de 450 milioane de euro.
Principalele uzine militare din țara vecină sunt Arsenal din Kazanlâk și VMZ din Sopot. Ambele orașe se află în centrul Bulgariei, la o distanță de 60 km unul de celălalt.
VMZ Sopot produce muniție pentru sistemele de artilerie și pentru aruncătoarele de grenade antitanc, rachete aer-sol neghidate și ghidate antitanc, dispozitive pirotehnice, explozivi, bombe de aviație, grenade de infanterie.
Principala companie de import-export a pieței de armament este Romtehnica, aflată în subordinea MApN. Romtehnica doar tranzacționează arme și muniții, nu le produce. Le achiziționează prioritar din Bulgaria și le vinde în Ucraina.
Să ne întoarcem la stenograma convorbirii dintre fostul senator Marius Isăilă și fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, în care se vorbește despre o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Isăilă zice că un reprezentant al unei firme bulgărești urmează să vină în România, cândva prin septembrie, pentru o tranzacție cu Romtehnica, iar ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, să discute cu el detaliile.
Dacă semna tranzacția derulată de Romtehnica, Moșteanu lua o șpagă de 1 milion de euro. Intermediarii tranzacției s-ar fi ales cu comisioane separate.
Armele urmau să fie cumpărate de bulgari din Kazahstan, dezasamblate în Bulgaria și vândute companiei Romtehnica, apoi reasamblate de o altă firmă și revândute în Ucraina.
Isăilă pomenește despre o șpagă anterioară de 2 milioane de euro, pe care a luat-o directorul Romtehnica în 2024, dintr-o altă tranzacție cu arme bulgărești.
În septembrie 2024, Nicolae Nasta a fost schimbat de la conducerea Romtehnica, după două prelungiri de câteva luni ale mandatului, cu Răzvan Mincu.
Terenul pare bătătorit deja de intermediarul Marius Isăilă, care vorbește în deplină cunoștință de cauză despre cum funcționează lucrurile la Romtehnica.
Cineva avizat să caute semnătura foștilor miniștri ai Apărării, Gabriel-Beniamin Leș, Adrian Țuțuianu, Mihai-Viorel Fifor, Nicolae Ciucă, Vasile Dîncu și Angel Tîlvăr pe tranzacțiile Romtehnica.
Fostul director Nicolae Nasta deține 11 terenuri de zeci de hectare în Popești Leordeni, Petrăchioaia, Corbeanca și Pantelimon, în valoare de peste 100 de milioane de euro.
Mai este co-proprietarul unui teren de 45.000 de mp din Ilfov, împreună cu Antoin Maurice Meiță, unul din patronii restaurantului Casa di David, unde se sparg în figuri aleșii neamului.
Cornel Ivanciuc
