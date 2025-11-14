Ceardașul deputatului Cozma și vărului Pușcaș cu AUR
Postat la: 14.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Deputatul liberal Adrian Cozma, președinte al filialei județene Satu Mare și vicepreședinte national al PNL, revine în prim-plan după ce a fost uns vicepreședinte al Camerei Deputaților din partea partidului Brătienilor. A început să amenințe tot mai vârtos că schimbă din funcții directori ai unor instituții județene susținuți de PSD, principalul aliat al PNL la guvernare la nivel national, fapt c ear putea dinamita alianța fragile dintre cele două partide. Iar recent a promovat o propunere de comas are a patru licee din municipiul Satu Mare, care poate genera un conflict interetnic, având în vedere faptul că la liceele funcționează și clase cu predare în limba maghiară.
Promovat de nemuritorul Blaga vice al PNL și al Camerei Deputaților
Tot mai mulți sătmăreni se întreabă cum a ajuns în funcții atât de înalte un politician mărginit, palavragiu și fudul ca Adrian Cozma. Așa cum am mai scris, a absolvit cel mai slab liceu din Satu Mare, Liceul Forestier, și a obținut o licență chinuită în Drept la o universitates privată, care a devenit cunoscută ca fabrică de diplome. În tinerețe a lucrat în Vama Halmeu, unde mama sa a fost ceva șefă, și a fost implicat în traficul cu țigări din Ucraina, care erau transportate în Vestul Europei cu microbuze cu podele duble. A intrat dubios în Baroul Satu Mare, dar s-a remarcat ca avocat fără cause, scoțând ceva bani prin obligarea unor primării liberale să încheie contracte de asistență juridică cu cabinetul său cu tarife de 3.000 euro lunar. După ce a ajuns mare șef liberal județean, soția sa a fost promovată director al Laboratorului de Medicină Legală Satu Mare.
A fost promovat în liga mare a politicii de către fostul ministru de interne Vasile Blaga, care l-a uns președinte al filialei sătmărene în perioada în care era copreședinte national al noului PNL. Tot acest șlefuitor de politicieni pedeliști-peneliști l-a promovat ulterior vicepreședinte national al PNL și mai recent vicepreședintei al Camerei Deputaților. Blaga are soția din Satu Mare și venea frecvent în acest oraș la rudele acesteia. Cozma i-a intrat pe sub piele printr-un afacerist înterlop din Sătmar, Dumitru Pop, zis Mitică Ofsaid, cu care Blaga a avut afaceri mari și sulfuroase cu Uzina Mecanică din Marghita (vândută la fier vechi), cu produse petroliere de la Rafinăria Suplacu de Barcău (vândute la negru), cu Compania Națională Apele Române (lucrări executate parțial și plătite integral), cu un hotel din Viena-Reither (cumpărat cu un credit rezolvat la CEC Bank, care nu a fost restituit până în prezent), ș.a. Cozma are și alte afinități cu Blaga, care controlează contrabanda cu țigări din Vestul României de peste trei decenii, din perioada în care era șeful Direcției regionale Vamale Oradea. Cam acesta este genotipul uman promovat de politicianul veteran și vetust Vasile Blaga în politică și în afaceri.
A vrut să treacă la AUR pentru postul de ministru de interne
Cu tot regimul favorizant de care a beneficiat în noul PNL, deputatul Adrian Cozma era cât pe aci să-și trădeze șefii și colegii de partid, inclusiv pe tutorele său politic Vasile Blaga, intenționând în primăvara acestui an să treacă la AUR cu toată filiala liberală sătmăreană. Flirtul său cu partidul condus de George Simion a început în vara anului trecut, când PNL și AUR au făcut o alianță contra naturii la Satu Mare cu ocazia alegerilor locale. Mai exact, AUR l-a susținut pe Cozma pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare, dar acesta a pierdut alegerile cu un scor lamentabil, ca și când a candidat pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare. Mezalianța de anul trecut a fost realizată între veri, respectiv între liderul liberal Adrian Cozma și milionarul Vasile Pușcaș junior, alintat Silică, care era și este coordonatorul și sponsorul principal al AUR în Transilvania. Mamele lui Cozma și Pușcaș sunt verișoare primare și sunt ambele de naționalitate maghiară. Fiii lor vorbesc fluent limba maghiară și sunt amatori de ceardaș (dans traditional unguresc), dar fac mai nou pe patrioții, cu accent pronunțat antimaghiar, mai ales Cozma. Nu patriotismul sau pericolul unguresc i-a mânat însă în luptă împreună, ci scopuri mult mai materialiste. Silică și tatăl său Vasile Pușcaș senior dețin de vreo două decenii firma Florisal SA, care realizează salubritatea municipiului Satu Mare. Astfel că Silică l-a sprijinit pe vărul Adi să câștige funcția de președinte al Consiliului Județean, urmând ca, în caz de reușită, acesta să concesioneze, la un preț modic, pentru Florisal SA groapa ecologică a județului Satu Mare. Punct ochit, dar nelovit.
În acest context, Vasile Pușcaș junior l-a relaționat pe vărul Adi cu șeful său politic și amic de paranghelii, George Simion. La început au avut întâlniri la Satu Mare, iar ulterior la Cluj Napoca, în restaurantele din mall-ul Platinia, care are și un hotel de 5 stele. Mall-ul Platinia este situat pe Calea Moților, pe amplasamentul fostei fabrici de bere Ursus, și se află în proprietatea controversatului afacerist Silică Pușcaș. La hotel este coproprietar cu fostul său socru Ioan Rus și cu fostul tenisman Ion Țiriac. Silică Pușcaș îl cazează și îndoapă aici pe Simion de câte ori vine la Cluj. Acest stabiliment a fost frecventat și de fostul deputat pesedist Radu Cristescu, care a avut și el mai multe întâlniri cu liderul AUR. După cum se știe, Cristescu a fost vreme de un deceniu omul de casă al fostului președinte Traian Băsescu și al ex-ministresei Elena Udrea. În ultimii ani a ajuns în relații apropiate cu generalul Răzvan Ionescu, numit prim-adjunct al directorului SRI în 2017, devenit director interimar al Serviciului de doi ani, și cu longevivul și omnipotentul director al SPP, generalul Lucian Pahonțu, uns în funcție cu 20 de ani în urmă.
În cursul lunii mai 2025, după ce George Simion a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale reluate cu Nicușor Dan, deputatul Adrian Cozma a negociat cu liderul AUR să treacă cu toată filiala PNL Satu Mare în partidul său dacă devine președintele României și AUR va accede în guvernul ce va fi constituit, urmând să-i fie conferit în schimb portofoliul de ministru al Administrației și Internelor. Cozma a avut iar ghinion în condițiile în care Simion a pierdut Palatul Cotroceni. A doua zi după scrutinul final, Simion a venit cu cu amicul Pușcaș la Cluj, pentru a sărbători înfrângerea. Majoritatea presei a anunțat că Simion a plecat să-și piardă urma la Viena. Nici vorbă. În realitate s-a încins o paranghelie într-un restaurant din mall-ul Platinia, care a durat de luni de la prânz până marți spre dimineață.
În văzul Vulpii
La paranghelie, au fost prezenți candidatul perdant George Simion, gazda Vasile Pușcaș junior, fostul deputat Radu Cristescu, un medic de la Clinica de Boli Renale, un afacerist dubios din comuna Poieni județul Cluj și alte persoane. Deputatul Cozma nu a mai venit la paranghelie, plecând de luni dimineață la ședința PNL de la București. Din discuțiile purtate a reieșit că, în cazul unei victorii a AUR, Pușcaș junior aspira la portofoliul de ministru al Mediului, Cristescu râvnea să devină ministrul Energiei, iar medicul prezent pretindea un post de secretar de stat în Ministerul Sănătății. Trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene, afaceristul din Poieni visa să-și sporească exponential cifra de afaceri cu statul, după ce a devenit distribuitor aproape exclusiv de piatră comcasată pentru asfaltările finanțate de Consiliul Județean Cluj.
Posibil să ofere detalii despre întâlnirile și discuțiile de la Platinia serviciul privat de informații al miliardarului Ion Țiriac, care asigură protecția contrainformativă a hotelului. Serviciul este condus de aproape două decenii de chestorul Virgil Ardelean, poreclit Vulpea, anterior șef al serviciului secret al Ministerului Administrației și Internelor (doi și un sfert). Vulpea are 40 de gealați în Cluj, dintre care i-am identificat pe cei mai importanți. Și are și două bârloguri în apropierea mall-ului Platinia (pe străzile George Coșbuc și Mihai Eminescu).
Valer Marian
-
Procedura "Hellvig": Anton Rog, cu ce anume te ocupi dumneata?!
Ieri dupa-amiaza, la doua-trei ore dupa ce am realizat analiza referitoare la intervenția pentru compromitere a Intelige ...
-
Domnul Slow-motion... E foarte bine. Slava!
Cazurile Bogos-Barbu-Bolojan și Isaila-Berceanu-Moșteanu aveau ceva ciudat, un aer de improvizație și graba. Pareau facu ...
-
Campania actuala pentru București va fi dominată de proiecte și atacuri construite prin AI!
Saptamana trecuta, un amic ce imi furnizeaza informații tari și corecte mi-a relatat ca, intr-un cerc extrem de restrans ...
-
Cine sunt privații care exportă arme în Ucraina
Nu prea exista firme private de top administrate de civili, care sa deruleze tranzacții cu armament. Exista insa firme p ...
-
Romtehnica, placă turnantă a șpăgilor astronomice din comerțul cu arme
În 2024, Romania a importat arme și muniții in valoare de 880 milioane de euro. N-o sa va vina sa credeți cine est ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor conectați la primăria lui Bolojan (I)
Existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afaceri funciare și imobiliare, primește o noua confir ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD (II)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Trezorierul și președintele unui partid sunt ca frații
Nu-l vad bine pe Bolojan, in scandalul cu omul de afaceri din Vaslui. Explic de ce, fara a ma folosi de interceptari, pr ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD(I)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Bolojan si "Simfonia Neterminată"
Domnule Bolojan, ia vedeți ce puteți face și drege pe la filarmonici. Cu placere! Daca ne ințelegem la cașcaval, am și p ...
-
Eu cred că România a luat-o razna cu capul!
Cand fiie-mea, Anastasia, marxista cu studii de antropologie și comunicare la Londra, imi zicea lunile trecute: "Tata, t ...
-
De ce cresc impozitele și taxele în România?
Pentru ca guvernul este incapabil sa le colecteze corect . Simplu. Iata și dovada: - in 2015 statul strangea din impozit ...
-
Bravo mie... Am gasit solutia la traficul din Bucuresti!
Ah, iata ca se apropie alegerile și toți candidații o sa ne spuna cum rezolva ei problema traficului: ca strazi noi, ca ...
-
La République est dans la merde
În Franța se duce o lupta crancena intre doamna prima a Republicii, Brigitte Macron, și niște cetațeni care au afr ...
-
Călin Georgescu dă șah sistemului
Calin Georgescu iese rar cu declarații. Ultima luare de poziție ingheața inima suveraniștilor. Nu susține pe nimeni la a ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (II)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitațile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Grindeanu este furnizor de știri false și alarmiste
Retragerea parțiala a trupelor americane din Romania a fost anunțata prima data de administrația Obama. Mesajul pentru E ...
-
Peacemaker-ul dintre lumi. Acordul de Pace de la București?
Poate exista o situație care sa poarte denumirea de Pacea de la București? Un acord de pace, nu armistițiu, dorit de Tru ...
-
Republica Corporatistă România: Numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan
S-a vazut inca o data ca Romania este guvernata de corporații. Pentru mine aceasta este semnificația numirii Oanei Gheor ...
-
China joacă go, America joacă șah
Rasfoind On China a lui Henry Kissinger, am avut o revelație: logica geopolitica a Chinei nu e una militara sau economic ...
-
Poporul nu este membru CSAT
Nu poporul decide ajutorul militar dat Ucrainei. Nu poporul american, - daca e sa luam ca etalon al democrației, America ...
-
Din Catedrala Neamului a lipsit... Neamul!
Mai toata lumea creștina s-a uitat cu admirație și smerenie la Sințirea Catedralei Neamului, a carei construcție judicia ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (I)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitatile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Ce a răspuns Serviciul de Informații al Ucrainei cu privire la George Simion
Va reamintim ca interdicția de calatorie in Ucraina primita de George Simion in 2024 nu are nicio legatura cu vreo intal ...
-
Talpa Iadului s-a năpustit cu furie asupra Catedralei Naționale, cu lozinca "Vrem spitale, nu catedrale!"
Catedrala a costat din bani publici 200 milioane euro. Bateria de rachete "Patriot" pe care am dat-o Ucrainei ne-a costa ...
-
Marele Joc geopolitic dintre Putin, Trump și Xi: "pase în trei cu schimb de locuri"
Deși cam toata lumea interesata a perceput ca, imediat dupa realegerea lui Trump, jocul geopolitic mondial s-a azimutat ...
-
Totalitarismul se instalează treptat
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da ...
-
România, țara în care sare se extrage cu Excelul. Noii „profesioniști" de la Salrom - trei povești fără pic de halit
În Romania, competența e o noțiune elastica. Uneori se intinde pana la absurd, alteori se dizolva complet in soluț ...
-
Câteva precizări legate de sabotajul pus la cale de Moscova, dejucat de SRI
Zeci de ofițeri din structurile SRI, DCCO și DGIA au capturat doi ucraineni care planuiau acțiuni de sabotaj pe teritoru ...
-
Ce arme exportăm în Ucraina
Romania nu a depașit nivelul de secretomanie din martie 2023. Cand jurnalistul Stephen Sackur de la BBC il intreba pe mi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu