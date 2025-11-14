Ceardașul deputatului Cozma și vărului Pușcaș cu AUR

Deputatul liberal Adrian Cozma, președinte al filialei județene Satu Mare și vicepreședinte national al PNL, revine în prim-plan după ce a fost uns vicepreședinte al Camerei Deputaților din partea partidului Brătienilor. A început să amenințe tot mai vârtos că schimbă din funcții directori ai unor instituții județene susținuți de PSD, principalul aliat al PNL la guvernare la nivel national, fapt c ear putea dinamita alianța fragile dintre cele două partide. Iar recent a promovat o propunere de comas are a patru licee din municipiul Satu Mare, care poate genera un conflict interetnic, având în vedere faptul că la liceele funcționează și clase cu predare în limba maghiară.

Promovat de nemuritorul Blaga vice al PNL și al Camerei Deputaților

Tot mai mulți sătmăreni se întreabă cum a ajuns în funcții atât de înalte un politician mărginit, palavragiu și fudul ca Adrian Cozma. Așa cum am mai scris, a absolvit cel mai slab liceu din Satu Mare, Liceul Forestier, și a obținut o licență chinuită în Drept la o universitates privată, care a devenit cunoscută ca fabrică de diplome. În tinerețe a lucrat în Vama Halmeu, unde mama sa a fost ceva șefă, și a fost implicat în traficul cu țigări din Ucraina, care erau transportate în Vestul Europei cu microbuze cu podele duble. A intrat dubios în Baroul Satu Mare, dar s-a remarcat ca avocat fără cause, scoțând ceva bani prin obligarea unor primării liberale să încheie contracte de asistență juridică cu cabinetul său cu tarife de 3.000 euro lunar. După ce a ajuns mare șef liberal județean, soția sa a fost promovată director al Laboratorului de Medicină Legală Satu Mare.

A fost promovat în liga mare a politicii de către fostul ministru de interne Vasile Blaga, care l-a uns președinte al filialei sătmărene în perioada în care era copreședinte national al noului PNL. Tot acest șlefuitor de politicieni pedeliști-peneliști l-a promovat ulterior vicepreședinte national al PNL și mai recent vicepreședintei al Camerei Deputaților. Blaga are soția din Satu Mare și venea frecvent în acest oraș la rudele acesteia. Cozma i-a intrat pe sub piele printr-un afacerist înterlop din Sătmar, Dumitru Pop, zis Mitică Ofsaid, cu care Blaga a avut afaceri mari și sulfuroase cu Uzina Mecanică din Marghita (vândută la fier vechi), cu produse petroliere de la Rafinăria Suplacu de Barcău (vândute la negru), cu Compania Națională Apele Române (lucrări executate parțial și plătite integral), cu un hotel din Viena-Reither (cumpărat cu un credit rezolvat la CEC Bank, care nu a fost restituit până în prezent), ș.a. Cozma are și alte afinități cu Blaga, care controlează contrabanda cu țigări din Vestul României de peste trei decenii, din perioada în care era șeful Direcției regionale Vamale Oradea. Cam acesta este genotipul uman promovat de politicianul veteran și vetust Vasile Blaga în politică și în afaceri.

A vrut să treacă la AUR pentru postul de ministru de interne

Cu tot regimul favorizant de care a beneficiat în noul PNL, deputatul Adrian Cozma era cât pe aci să-și trădeze șefii și colegii de partid, inclusiv pe tutorele său politic Vasile Blaga, intenționând în primăvara acestui an să treacă la AUR cu toată filiala liberală sătmăreană. Flirtul său cu partidul condus de George Simion a început în vara anului trecut, când PNL și AUR au făcut o alianță contra naturii la Satu Mare cu ocazia alegerilor locale. Mai exact, AUR l-a susținut pe Cozma pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare, dar acesta a pierdut alegerile cu un scor lamentabil, ca și când a candidat pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare. Mezalianța de anul trecut a fost realizată între veri, respectiv între liderul liberal Adrian Cozma și milionarul Vasile Pușcaș junior, alintat Silică, care era și este coordonatorul și sponsorul principal al AUR în Transilvania. Mamele lui Cozma și Pușcaș sunt verișoare primare și sunt ambele de naționalitate maghiară. Fiii lor vorbesc fluent limba maghiară și sunt amatori de ceardaș (dans traditional unguresc), dar fac mai nou pe patrioții, cu accent pronunțat antimaghiar, mai ales Cozma. Nu patriotismul sau pericolul unguresc i-a mânat însă în luptă împreună, ci scopuri mult mai materialiste. Silică și tatăl său Vasile Pușcaș senior dețin de vreo două decenii firma Florisal SA, care realizează salubritatea municipiului Satu Mare. Astfel că Silică l-a sprijinit pe vărul Adi să câștige funcția de președinte al Consiliului Județean, urmând ca, în caz de reușită, acesta să concesioneze, la un preț modic, pentru Florisal SA groapa ecologică a județului Satu Mare. Punct ochit, dar nelovit.

În acest context, Vasile Pușcaș junior l-a relaționat pe vărul Adi cu șeful său politic și amic de paranghelii, George Simion. La început au avut întâlniri la Satu Mare, iar ulterior la Cluj Napoca, în restaurantele din mall-ul Platinia, care are și un hotel de 5 stele. Mall-ul Platinia este situat pe Calea Moților, pe amplasamentul fostei fabrici de bere Ursus, și se află în proprietatea controversatului afacerist Silică Pușcaș. La hotel este coproprietar cu fostul său socru Ioan Rus și cu fostul tenisman Ion Țiriac. Silică Pușcaș îl cazează și îndoapă aici pe Simion de câte ori vine la Cluj. Acest stabiliment a fost frecventat și de fostul deputat pesedist Radu Cristescu, care a avut și el mai multe întâlniri cu liderul AUR. După cum se știe, Cristescu a fost vreme de un deceniu omul de casă al fostului președinte Traian Băsescu și al ex-ministresei Elena Udrea. În ultimii ani a ajuns în relații apropiate cu generalul Răzvan Ionescu, numit prim-adjunct al directorului SRI în 2017, devenit director interimar al Serviciului de doi ani, și cu longevivul și omnipotentul director al SPP, generalul Lucian Pahonțu, uns în funcție cu 20 de ani în urmă.

În cursul lunii mai 2025, după ce George Simion a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale reluate cu Nicușor Dan, deputatul Adrian Cozma a negociat cu liderul AUR să treacă cu toată filiala PNL Satu Mare în partidul său dacă devine președintele României și AUR va accede în guvernul ce va fi constituit, urmând să-i fie conferit în schimb portofoliul de ministru al Administrației și Internelor. Cozma a avut iar ghinion în condițiile în care Simion a pierdut Palatul Cotroceni. A doua zi după scrutinul final, Simion a venit cu cu amicul Pușcaș la Cluj, pentru a sărbători înfrângerea. Majoritatea presei a anunțat că Simion a plecat să-și piardă urma la Viena. Nici vorbă. În realitate s-a încins o paranghelie într-un restaurant din mall-ul Platinia, care a durat de luni de la prânz până marți spre dimineață.

În văzul Vulpii

La paranghelie, au fost prezenți candidatul perdant George Simion, gazda Vasile Pușcaș junior, fostul deputat Radu Cristescu, un medic de la Clinica de Boli Renale, un afacerist dubios din comuna Poieni județul Cluj și alte persoane. Deputatul Cozma nu a mai venit la paranghelie, plecând de luni dimineață la ședința PNL de la București. Din discuțiile purtate a reieșit că, în cazul unei victorii a AUR, Pușcaș junior aspira la portofoliul de ministru al Mediului, Cristescu râvnea să devină ministrul Energiei, iar medicul prezent pretindea un post de secretar de stat în Ministerul Sănătății. Trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene, afaceristul din Poieni visa să-și sporească exponential cifra de afaceri cu statul, după ce a devenit distribuitor aproape exclusiv de piatră comcasată pentru asfaltările finanțate de Consiliul Județean Cluj.

Posibil să ofere detalii despre întâlnirile și discuțiile de la Platinia serviciul privat de informații al miliardarului Ion Țiriac, care asigură protecția contrainformativă a hotelului. Serviciul este condus de aproape două decenii de chestorul Virgil Ardelean, poreclit Vulpea, anterior șef al serviciului secret al Ministerului Administrației și Internelor (doi și un sfert). Vulpea are 40 de gealați în Cluj, dintre care i-am identificat pe cei mai importanți. Și are și două bârloguri în apropierea mall-ului Platinia (pe străzile George Coșbuc și Mihai Eminescu).

Valer Marian