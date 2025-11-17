Lăsați orice speranță voi, cei care intrați în Bosnia și Herțegovina
Postat la: 17.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Țara asta este o hologramă a fostei Iugoslavii și un muzeu de aberații în aer liber. Este un purcel umplut cu miel, iar mielul cu gâscă, purcelul fiind Republica Srpska, sârbească, mielul este Bosnia musulmană, iar gâsca, Herțegovina croată.
Cele trei limbi oficiale ale Federației Bosnia și Herțegovina, sârba, bosniaca și croata sunt din punct de vedere lingvistic una și aceeași limbă. Diferențierea dintre ele se face cu kalașnikovul în mână pe temeiuri religioase și politice: bosniacii sunt musulmani, sârbii, ortodocși, iar croații, catolici.
Sârbii scriu duceți-vă dracului, bosniacule și croatule, în alfabet chirilic, iar bosniacii scriu hassiktir sau fiu de curvă, în alfabet latin, ca și croații. Dintr-un teritoriu de 51.000 km pătrați al federației, aproape 25.000 îl ocupă Srpska, ceea ce promite clar un viitor nou război de secesiune.
Cum să-i vadă oamenii ăștia cu ochi buni pe români, când în evul mediu, populația majoritară a teritoriului de azi al Bosniei și Herțegovinei, era vlahă, adică românească? Vlahii din aceste teritorii s-au numit maurovlahi, karavlahi sau morlaci.
Maurovlah înseamnă în greacă vlah negru, adică de nord, în opoziție cu cei din sud, din Albania, Macedonia, Epir și Tessalia. Karavlah înseamnă același lucru în turcă. Morlacii sunt vlahii din Dalmația, numele lor derivând din maurovlah/morovlah, care s-a transformat în italianul sau dalmatul morlacchi.
Vârful aberațiilor federației este așa-zisa piramidă bosniacă, teză susținută pe bani grei de Semir Osmanagić, care consideră că dealul Visočica de lângă Sarajevo este construit în mileniul al XIII-lea î.Hr. Osmanagić și-a cheltuit toată averea de milionar câștigată în Texas, cu săpături de anvergură în structura dealului.
În ciuda faptului că profesorul Robert M. Schoch, de la Universitatea Boston, a declarat că dealul Visočica este pur și simplu normal și banal, constituit din conglomerate, gresii și argile, poporul bosniac continuă să-l venereze ca pe cea mai mare și veche piramidă de pe Terra.
Cornel Ivanciuc
