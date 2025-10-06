Cine nu are o armată capabilă, riscă să nu mai aibă nici stat!
Postat la: 06.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Romania ar vrea să dea vreo 7 miliarde de dolari pe tancuri Abrams. Cam 216. Ideea e in faza de solicitare fără un termen de derulare a pachetului. Sunt unul din cei care au pledat pentru o armata mai puternică. Acum este subdimensionată si din puținul pe care-l avea... a mai si trimis catre Ucraina. Armata română trebuie modernizată si blindată până în dinți.
Problemele sunt altele. Avem cel mai mare deficit bugetar din UE, o inflație urâtă și o stagnare a consumului, care după părerea mea e de abia la început. Taxele vor macelari mediul antreprenorial autohton. Ăla mic si mijlociu. Din ianuarie va fi din ce mai evident. Nu avem industrii care să ne țină spatele pentru un asemenea efort financiar. În istorie, marile puteri nu și-au construit armatele „în gol", ci după ce și-au consolidat baza industrială, producția internă și flexibilitatea economică. Germania, în criză energetică, a preferat să investească mai întâi în capacități industriale și apoi să finanțeze tancuri Leopard.
Polonia a dublat bugetul Apărării după ce a creat parteneriate cu Hyundai, Hanwha și Lockheed Martin pentru producție locală - păstrând banii și locurile de muncă în țară. Mai putem adresa intrebari sau e interzis ? De ce acum? De ce în plin regres fiscal și cu o economie încă fragilă? De ce când avem deficite de infrastructură de bază (drumuri, rețele de transport, producție energetică internă)?
Un tanc Abrams costă între 8 și 12 milioane USD, fără mentenanță, fără combustibil, fără personal instruit. Un batalion complet poate ajunge la peste 2 miliarde USD doar în costuri inițiale. Cate tancuri are un batalion? Intre 30 si 40. Inmultiti cu sapte sau sase si vedeti cat de mare ar urma sa fie efortul financiar. Iar când statul abia reușește să plătească pensii, salarii și dobânzi la datorie, investiția într-un proiect de asemenea anvergură pare foarte ciudată. Avem bani deoparte si nu ni se spune? Să stăm si noi liniștiți.
De ce nu negociem asamblarea sau fabricarea unei părți a echipamentelor în România? De ce nu condiționăm achizițiile de un know-how real, care să rămână în țară? Da. O armată puternică este o condiție a independenței. Dar o țară puternică economic este condiția existenței acelei armate. E grav dacă cerem rațiune, transparență și logică strategică într-un moment în care entuziasmul militar riscă să devină un paravan pentru iresponsabilitate fiscală? Iar dacă nu putem pune nici măcar această întrebare - atunci problema noastră nu e doar economică. E democratică.
Mădălin Ionescu
