Codul mercenarilor: 61 de țări au semnat Documentul de la Montreux

Nu exista așa ceva, în sensul ca nu exista o codificare juridica internațional acceptata care sa oblige statele, macar teoretic, la respectarea unor reguli așa cum, în principiu, avem reglementarile privind comportamentul de baza în perioada conflictelor armate și protejarea populației civile. Cat se poate și cand se poate. Dar ceva exista și cred ca e util sa vedeți ce anume, tocmai pentru ca folosirea mercenarilor este acum în plina expansiune, ca forma niciodata pe deplin recunoscuta a razboiului hibrid care, în sine, are puține definiții acceptate.

Nu exista țara a lumii care, în istoria sa de sange, sa nu fi apelat la unitați de mercenari pentru a suplini performanțele armatelor locale, de cele mai multe ori de stransura și aducand sub arme oameni fara pregatire militara specifica, fie țarani, fie orașeni, calfe și meșteșugari recrutați, la nevie, cu arcanul, cum era obiceiul și în Țarile Romane. Mercenarii erau profesioniști care, exact ca și acum, își ofereau serviciile oricui care platea sumele cerute, deloc interesați în motivul pentru care erau chemați sa lupte, grupandu-se în jurul oricarui steag exact pe perioada contractului, fara sa puna întrebari, subordonandu-se direct liderului lor, apoi, cateodata cu probleme, comanditarului politic de moment al acțiunii respective. au fost, de la începutul istoriei militare, pioni ideal de folosit în sensul ca nu puneau întrebari, nu aveau angoase morale, formau primul corp perfect solidar în lupta deoarece știau ca inamicul nu avea sa-i considere prizonieri de razboi, neavand o valoare financiara de schimb, și în cel mai bun caz erau uciși imediat, altfel trimiși la galere sau vanduți piraților. În același timp, se subordonau unei singure reguli cu valoare absoluta: strict pe perioada contractului, erau credincioși celui care le închiria serviciile, de asta depinzand și renumele grupului de lupta și prețul cu care, mai apoi, supraviețuitorii puteau negocia urmatorul angajament. !i așa se explica apetența multora dintre regi și împarați, de a-și încredința – cu toate riscurile – protecția personala unor soldați de închiriat, amintiți-va în acest sens practica adoptata, și de domnitorii noștri care, din prudența îndreptațita fața de fidelitatea forțelor locale, își plateau arnauții, garda personala tradiționala timp de secole.

Prima apariție a „profesioniștilor morții” este considerata a fi cea a Grupului Celor Zece Mii în anul 401 ÎCH. Xenofon relatand despre faptul ca acest grup de luptatori profesioniști a primit un contract din partea Regelui Cirus cel Tanar pentru a-l rasturna de pe tronul Persiei pe fratele sau, Regele artaxerxes. Generalii greci au încercat sa negocieze ieșirea din zona a trupelor dupa ce Cirus cel Tanar a fost ucis langa Bagdad, dar au fost tradați și uciși, iar Xenofon, scriitor și mercenar, a preluat, cu succes, nu numai comanda supraviețuitorilor dar și s-a angajat sa-i scape din încercuire și sa înceapa întoarcerea spre casa, totul descris în cartea sa devenita celebra, anabasis. a urmat, în aceasta fascinanta istorie a armatelor private, seria de experiențe a „garzilor personale” pe care împarții romani și le alegeau pentru a înlocui garzile pretoriene , aducand în loc salbaticii și nemiloși mercenari ținuturilor nordice, dar armatele private s-au constituit, foarte aproape de ceea ce știm azi, codificand primele regulamente interne de funcționare, de-abia în Evul Mediu european, Compania alba fiind, în secolul XIV, una dintre cele mai puternice armate de mercenari din Italia. au urmat Garzile Elvețiene, apoi Compania Catalana sau Garda Varangiana a Bizanțului.

În varianta moderna, putem consemna formarea, chiar înaintea declanșarii celui de-al Doilea Razboi Mondial, a unei companii private de piloți americani, The Flying Tigers, care au participat la razboiul chino-japonez, susținand trupele chineze, acționand sub acoperirea unei întreprinderi private, Central air Manufacturing Company. Dupa razboi, cei din CIa reiau și completeaza modelul și astfel s-a nascut CaMC, compania de transport aerian civil (CaT), mult mai cunoscuta sub numele de air america. Cam în aceeași perioada, britanicul David Stirling creeaza mai multe societați care angajeaza și folosesc mercenari, Watchguard International Limited sau Kilo alpha Services. Un loc aparte în aceasta istorie revine francezului antoine de Saint-Paul, mai bine cunoscut sub numele de Bob Denard, considerat pe drept cuvant omul care a schimbat aproape complet regulile care domnesc în acest univers cu totul special. Daca doriți sa vedeți cum funcționeaza acum aceste companii private de securitate, iata aici https://secoprotec.com/formation-contractor/ una dintre ofertele de pe piața.