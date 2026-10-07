Nelson Mondialu, jefuit în propria casă: A rămas fără aur în valoare de 100.000 de euro după ce și-a expus bijuteriile online

Nelson Mondialu spune că a rămas fără bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro, după ce persoane necunoscute ar fi intrat în locuința sa din Ciurila, județul Cluj. Polițiștii au deschis o anchetă pentru furt calificat, iar proprietarul susține că hoții ar fi putut afla de existența și locul în care își ținea obiectele de valoare urmărindu-i videoclipurile publicate pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor confirmate de IPJ Cluj, Poliția Municipiului Turda, Secția 9 Poliție Rurală, a fost sesizată prin 112 marți, 29 septembrie, în jurul orei 14:20. Un bărbat de 63 de ani a reclamat că persoane necunoscute i-ar fi furat mai multe bijuterii din aur din locuința sa din Ciurila.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 100.000 de euro, notează clujenii.ro.

Bijuteriile, expuse în videoclipuri

Polițiștii au precizat că, în perioada 25-26 septembrie, bărbatul publicase pe o platformă de socializare un material video în care își prezenta mai multe dintre bunurile care ulterior ar fi fost furate.

Nelson Mondialu susține că în dimineața zilei de 26 septembrie a rămas fără energie electrică și a ieșit din casă pentru a verifica panoul electric. El crede că hoții ar fi profitat de moment pentru a pătrunde în locuință.

„Am fost jefuit, fraților. Cineva mi-a intrat în casă, mi-a furat aurul de pe masă. (...) Nu aveam curent, am făcut un clip, am băgat niște lemne pe foc. (...) M-am dus în stradă, la panoul principal și era lăsată clapeta în jos", a povestit acesta.

Potrivit relatării sale, nu și-a dat seama imediat că locuința fusese spartă. Abia câteva zile mai târziu a observat că îi lipsesc mai multe obiecte de valoare.

„Când m-am întors am văzut ușa întredeschisă, dar nu mi-am dat seama. (...) Luni după-masa mi-am dat seama când am vrut să mă duc la Cluj și am vrut să-mi pun ceasul pe mână. Ei, nu-i ceasul. Caut în sertar, nu-i. Caut acolo, nu-i", a spus Nelson.

Susține că hoții i-au urmărit activitatea online

Nelson Mondialu consideră că persoanele care i-ar fi furat bijuteriile ar fi putut să îl urmărească pe internet și să afle astfel ce obiecte de valoare deține și unde le păstrează.

„M-a urmărit când îmi iau obiectele din aur, unde le pun pe masă. M-a urmărit dimineața când mă trezesc și fac live", a afirmat el.

Acesta susține că își prezenta frecvent bijuteriile în timpul transmisiunilor live și că, după ce își scotea lanțurile și ceasurile, le lăsa pe masă.

O altă ipoteză avansată de Nelson este că alimentarea cu energie electrică ar fi fost întreruptă intenționat, pentru ca sistemul de supraveghere să nu mai funcționeze.

„În momentul când a luat curentul, nu mai au funcționat camerele", a spus acesta.

Poliția caută autorii

Nelson crede că la furt ar fi putut participa cel puțin două sau trei persoane, însă spune că nu are în acest moment un suspect.

„Eu n-am pe cine să bănuiesc. (...) Deci nu a lucrat unul singur, au lucrat cel puțin doi sau trei", a declarat el.

Polițiștii și criminaliștii au ajuns la locuință, au efectuat cercetări și au ridicat urme și amprente. Ancheta continuă pentru identificarea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciului.

În cauză sunt efectuate cercetări pentru furt calificat.

În ciuda pierderii, Nelson spune că încearcă să privească lucrurile detașat: „Eu bani o să mai fac".