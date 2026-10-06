Premieră pe piața asigurărilor din România: un robot umanoid și un câine-robot au fost asigurați pentru peste 141.000 de euro

Piața asigurărilor din România începe să se adapteze la o categorie de active care, până recent, părea desprinsă mai degrabă din filmele SF. Asirom VIG, prin Safety Broker, a încheiat o poliță pentru doi roboți, un umanoid și un câine-robot, cu o valoare asigurată cumulată de peste 141.000 de euro.

Este vorba despre un robot umanoid Unitree H2, echipat cu NVIDIA Jetson Thor, și un robot patruped industrial Unitree A2. Cele două echipamente pot fi folosite în activități precum inspecția, logistica sau operarea în medii dificile și pe teren accidentat. Unitree H2 are aproximativ 1,82 metri înălțime și 31 de grade de libertate, ceea ce îi permite să execute mișcări complexe și să își controleze precis postura. Unitree A2 este, în schimb, o platformă patrupedă destinată utilizării industriale, scrie Economica.

Pentru emiterea poliței, Asirom și Safety Broker au analizat separat caracteristicile tehnice ale celor două echipamente și riscurile asociate utilizării lor. Tocmai acest tip de active creează situații noi pentru industria asigurărilor, pentru că roboții pot interacționa direct cu oameni, utilaje, clădiri și alte bunuri de valoare. Asirom consideră că astfel de polițe ar putea deveni tot mai obișnuite pe măsură ce roboții ies din laboratoare și sunt integrați în activitatea de zi cu zi a companiilor.