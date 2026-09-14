Deschiderea Marelui Precedent: „Efectul Trump" asupra istoriei Marii Britanii și Europei
Postat la: 14.09.2026 |
De trei ori a repetat Trump în vizita sa scurtă în Irlanda că este favorabil reunirii celor două Irlande. Este primul președinte al SUA care face asta și este absolut suficient pentru a motiva și favoriza ceea ce, oficial, va începe azi, atunci când la hotelul St David din Cardiff liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord vor semna Declarația de la Cardiff, pe care o doresc a fi, politic vorbind, piatra de temelie a unei mișcări comune a cărei finalizare va fi obținerea independenței de Regatul Unit.
Este posibil acest eveniment deoarece, pentru prima oară în istorie, guvernele Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord sunt conduse de partide care s-au pronunțat deschis în favoarea independenței: John Swinney (Scoția), Rhun ap Iorwerth (Țara Galilor) și Michelle O'Neill (Irlanda de Nord), însoțiți de Mary Lou McDonald (președinta Sinn Féin în Republica Irlanda), în calitatea lor de șefi de partid, vor semna acest Pact care va aduce o presiune internă de netăgăduit asupra premierului britanic, totul în contextul în care Trump, președintele țării considerate a fi cel mai apropiat aliat strategic al UK, a dat deja un prim semnal de susținere a mișcării independentiste, știind foarte bine care vor fi, în final, consecințele acestui gest: deschiderea Marelui Precedent. Cu efecte certe asupra a ceea ce va fi ruperea internă în UK, dar și prefațând revigorarea, numai Dumnezeu știe cu ce consecințe, a tuturor mișcărilor similare dintr-o Europă aflată și așa sub semnul tuturor crizelor imaginabile.
Din această cauză este atât de important semnalul dat de Trump și este vital ceea ce veți citi în acest document de la Cardiff, deocamdată transmis doar pe canale neoficiale, prietenii rugând să nu fie citată decât forma finală.
Dar este limpede că, chiar dacă se vor mai schimba niște formulări, ideile de bază vor rămâne și sunt echivalente cu baza teoretică a unei revoluții constituționale.
Textul va cere în mod oficial Guvernului Marii Britanii „să pregătească, planifice și faciliteze schimbarea constituțională". Cere și transferul competențelor legale necesare pentru organizarea referendumurilor de independență în Scoția și Țara Galilor, precum și un Vot pentru Unificare (Border Poll) în Irlanda de Nord. Finalmente, apare și afirmația care semnifică dorința de a desființa definitiv actuala ordine statală din UK: se afirmă că actualul status quo nu mai este valabil și că nu se mai poate vorbi despre legitimitatea democratică în Regatul Unit.
Ce ar urma dacă cele două referendumuri plus votul din Irlanda ar avea un rezultat în favoarea independenței, desființând structura actuală a UK?
Documentul de la Cardiff dă un răspuns, anunțând o strategie coordonată pentru reintegrarea arhitecturii europene. În două modalități diferite: Țara Galilor și Scoția ar iniția procesul aderării la UE în calitate de state independente, iar Irlanda de Nord, prin reintegrarea cu Republica Irlanda, ar deveni automat membră în UE. Desigur, documentul nu prevede o ruptură brutală, ci vorbește despre existența viitoare a unor acorduri de parteneriat cu Anglia în domeniul resurselor energetice și o diplomație comună transfrontalieră.
Dar va trebui să se aștepte rezultatul fiecărui referendum, foarte dificil de prezis în acest moment și, apoi, de văzut care ar putea fi aranjamentele administrative ultra-complicate care apar la orizont, inclusiv cu problemele legate de cetățenie, drept la muncă, recuperarea drepturilor salariale și de pensie, natura proprietăților etc. Adică, pe scurt, se profilează reintrarea în haosul cumplit generat de BREXIT.
Deocamdată, aici suntem: vom avea un document care preconizează toate aceste schimbări, dar nimic nu garantează care va fi reacția guvernului de la Londra și care sunt termenii în care ar putea accepta anularea tratatelor fundamentale care stau la baza construcției Regatului Unit (aveți AICI o foarte interesantă analiză a cadrului constituțional cumplit de complicat).
Dar „efectul Trump" va începe să lucreze indiferent de evoluțiile viitoare din UK tocmai pentru că este un semnal pe care toți liderii partidelor sau mișcărilor independentiste din Europa (și nu numai) îl așteptau de atât de mult timp și de care se vor folosi argumentând că „SUA ne susțin". Că așa e sau nu, chiar nu mai are niciun fel de importanță, cadoul a fost deja făcut și, de acum, începe să lucreze lovind cu mult mai tare decât toate modificările tarifare cu care președintele american lovește punitiv aliații europeni ai Americii.
Cristian Unteanu
-
Metoda baionetei: de ce răspunsul moale al lui Trump îl împinge pe Putin spre următoarea treaptă
Putin testeaza constant limitele Occidentului, de la Ucraina pana pe flancul estic al NATO, iar fiecare raspuns ezitant ...
-
Cenușăreasa Apărării intră definitiv la apă până în 2036
CSAT a aprobat Planul de Înzestrare a Armatei Romaniei (PIAR), pentru perioada 2027-2036. Ochii mei cauta febril d ...
-
Suveraniștii de carton, cei mai iubiți dintre cabotini
Trancaneala asurzitoare a „taberei suveraniste" din Romania ar trebui privita drept discurs patriotic pentru simpl ...
-
Strasbourg - Cronica unei bombe sociale anunțate: cum a fost amorsată taxa ETS 2
În 2023, cand benzina la noi era 6,6 lei, Parlamentul European a votat o Directiva care prevedea introducerea, din ...
-
Mita și minciuna americană la 25 de ani de la 9/11
La Dallas, in ajunul comemorarii a douazeci și cinci de ani de la 9/11, Donald Trump a urcat pe scena convenției republi ...
-
Sufletul androgin din Evanghelia gnostică după Toma
În Logionul 114 care incheie Evanghelia gnostica dupa Toma - coroana textelor de la Nag Hammadi -, Simon Petru le- ...
-
Supraveghere și surse de prostire a populatiei
Suntem intr-un prezent in care platformele AI devin cele mai sofisticate retele de supraveghere, iar platformele social ...
-
Un neguțător de tunuri și țepe date statului: Victor Ponta
Ferește-te ca dracul de tamaie de politrucul neaoș cu cetațenie turca și sarba. De cel al carui slogan la prezidențialel ...
-
Inacceptabil
E limpede ca omul e capabil sa controleze fractura permanenta dintre dorința de a trai și groaza ca va muri. De altfel, ...
-
“Stop AI” - Nu e scenariul din Terminator, nu este poveste din seria Dune...
Un membru din conducerea Anthropic și-a dat ieri demisia, spunand ca inteligența artificiala evolueaza catre un punct de ...
-
Înclinarea din PISA
Rezultatele obținute de copiii noștri la testele PISA fac parte dintr-un fenomen de nivel global și, prin urmare, a-i ac ...
-
De ce era important ca judecătorul Deliorga să fie prezent în avionul de Mykonos
Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) lupta sa intre definitiv in posesia celor 46 de hectare de la Romexpo, p ...
-
Inteligența Artificială este ca duhul din lampă: odată eliberat, amenință să-și ucidă stăpânul.
Cercetatorul Jacob Coxon a demisionat de la compania americana de inteligența artificiala Anthropic. El a avertizat ca s ...
-
Apariția "societății minciunii"
Nu este surprinzator faptul ca multor oameni minciuna, despre ei, despre alții și despre evenimente, le pare ceva obișnu ...
-
"Marea împărțeală" a activelor valoroase ale României către entități străine
Ca sa pot explica in mod coerent, dar și concis, ce afirm in titlu, chiar daca vi se pare groaznic de spectaculos, o sa ...
-
E ceva misogin aici, care scapă analizei lucide
El Niño a devenit uriaș anul acesta. E și normal: a ajuns la venerabila varsta de peste 1000 de ani. Experții cli ...
-
ONU: Găoacea demonică din care a apărut Globalismul – ONE WORLD. ONE WAR – „Războiul este Pace”
La o luna și jumatate dupa semnarea Cartei ONU, ca un manifest pentru pacea lumii, SUA arunca doua bombe atomice in Japo ...
-
Spațiul dintre lucruri
E ciudat cum m-a „lovit", dupa atația ani, un cuvant japonez. În comunismul tinereții mele, prin cenaclurile ...
-
CIA și Pfizer știau că mint publicul în legătură cu necesitatea unui vaccin anti-Covid
Senatorul american Rand Paul a dat publicitații documente care sugereaza ca CIA și Pfizer știau ca mint publicul in lega ...
-
Uniunea Europeană a rămas un proiect atractiv doar pentru națiunile sărace
Referendumul din Islanda din 29 august, pe tema reluarii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a fost, de fapt, u ...
-
Europa se află de 1.500 de ani în faza germană a civilizației. Cât va mai dura, ce urmează
Am parcurs doua faze ale civilizației europene, celtica și romana, am intrat in faza germana. Faza celtica a inceput in ...
-
Îmi cer scuze Babei Cloanța pentru comparația cu musafira de azi a lui Nicușor Dan
Dupa ce, in tinerețe, și-a plimbat pasarica goala pe litoralul romanesc, alaturi de alte doua tinere redegiste, dupa cum ...
-
Acordul SUA-Venezuela de „5,4 trilioane de dolari": cea mai mare tranzacție petrolieră a tuturor timpurilor?
Weekendul acesta a aparut cu emfaza tipica postarilor pe Truth Social ale lui Donald Trump un breaking news: Statele Uni ...
-
Urmează Maidanul Românesc?
La noi urmeaza saptamana de-a dreptul dementa, intr-o atmosfera schizoida, generata de lupte pentru putere cum nu au fos ...
-
Subversiunea prin trecut
Se ia o personalitate autohtona, X, care a murit. Nu conteaza in ce domeniu a activat sau a excelat X. E de preferat ca ...
-
Adevărul despre ''cazul Pahonțu'' și fișa profesională a șefului SPP
Aseara am postat pe FB urmatoarele, mulți ați citit: ''De ce e atacat Pahonțu azi?! Nu-i greu de dedus. Protectorii lui ...
-
Iranul este pe cale să efectueze un test nuclear!
Într-o intorsatura uimitoare, amenințarile lui Donald Trump la adresa Iranului s-au intors complet impotriva sa. M ...
-
Misterioasa vizită de 8 ore a șefului CIA la Moscova
Pare a avea legatura cu razboiul din Iran. Distrugerea de catre iranieni a sistemului radar american AN/TPY-2 de la baza ...
-
Mărturisirea lui Dan Puric. “SETEA DE ADEVĂR”
Se spune și pe buna dreptate;” Celui qui s’excuse , s’accuse lui -meme !”.. In traducere cel car ...
-
Fertilitatea globala va cobori sub nivelul de inlocuire
Fertilitatea la nivel global este acum, probabil, sub rata de inlocuire a populatiilor pentru prima data in istorie. Ace ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu