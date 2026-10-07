A pus două sticle de lapte identice, în două locuri diferite din frigider: Una s-a stricat mult mai repede

Locurile din ușă par făcute pentru sticle și cutii, așa că mulți oameni păstrează laptele proaspăt exact acolo. Totuși, nu este cel mai bun loc pentru unul dintre cele mai delicate produse din frigider.

De fiecare dată când se deschide ușa, laptele este expus la aerul cald din cameră. Temperatura în acea zonă poate fluctua mai mult decât în compartimentul principal.

Cercetările privind frigiderele de uz casnic au arătat cât de mari pot fi diferențele. Într-un studiu, ușa a fost cel mai cald loc din frigider. Temperatura medie acolo era de 8,4 grade Celsius, față de 6,3 grade pe raftul din mijloc.

Temperatura laptelui a variat între 5 și 12 grade Celsius, în funcție de condiții. Când cercetătorii au redus-o cu aproximativ patru grade, creșterea estimată a microorganismelor a fost mult mai mică.

Un aparat mai nou, setat corect, poate funcționa semnificativ mai bine. Regula rămâne aceeași: cu cât laptele stă mai mult la cald, cu atât microorganismele se înmulțesc mai ușor.

Asta nu înseamnă că laptele din ușă se va strica mereu cu două sau trei zile mai devreme. Contează calitatea inițială a laptelui, temperatura frigiderului și cât de des se deschide ușa. Contează și cât timp stă laptele la temperatura camerei în timpul folosirii, dar și igiena.

Soluția simplă este mutarea laptelui pe un raft interior, într-o zonă cu temperatură stabilă și scăzută.

Frigiderul ar trebui să mențină cel mult aproximativ 4 grade Celsius. Ușa rămâne potrivită pentru alimentele care suportă mai bine fluctuațiile de temperatură pe termen scurt.