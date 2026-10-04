Nu americanii l-au dat jos pe Bolojan, ci „băieții deștepți” din Energie

Cu mult înainte de Grindeanu și Ivan, doamna ambasador Kimberly Guilfoyle a fost curtată de Cristi Bușoi și Nelu Sterian. Cristi Bușoi, mare lider liberal și secretar de stat în Ministerul Energiei. Nelu Sterian de la Transgaz, un alt mare liberal, nu mai are nevoie de nicio prezentare, șeful gazului din România, boss-ul băieților deștepți din Energie.

La Atena, în perioada 6-7 noiembrie 2025, a avut loc o conferință despre gaze. Cu această ocazie, Transgaz a semnat un memorandum cu americanii care aduc gaze în Europa. Dar pentru ca tunul să capete și o brumă de legalitate, Bușoi și Sterian i-au băgat în combinație, în ultimul moment, și pe cei de la Nova Power&Gas, pentru că ”erau prezenți în sală” (afirmația aparține mot-a-mot celor de la Nova Power&Gas).

Ca să vă imaginați cât de ieftin și profitabil era gazul american, Nova Power&Gas, unul din marii furnizori de energie electrică și gaze, consolidat deja de pe piața românească, nu a cumpărat nicio moleculă. Deși, afacerea era ca și încheiată, cu Transgaz-ul lui Sterian pe post de garant al combinațiilor cu americanii. Strategice, evident!

Cum s-a ajuns la PSD și Grindeanu și întâlnirea de la Isoletta din 31 martie 2026, asta doar Ivan de la Energie (un alt prieten de-ai lui Sterian) ne poate spune. Același Ivan care, văzând că nu se înghesuie nimeni la „gazul ieftin” al americanilor, învârtoșat de steroizii transatlantici, s-a apucat să emită scrisori de amenințare prin toate părțile că se riscă „parteneriatul strategic” și că SRI ar trebui să intervină în negocierea unui acord interguvernamental România–SUA, pentru achiziția de gaz.

N-a intervenit nimeni, în ciuda istericalelor „băieților deștepți”, apoi memorandumul a expirat și România n-a mai cumpărat „gazele ieftine” americane. Mai mult, Romgaz a discutat direct cu americanii, ocolindu-i pe Bușoi, Ivan și Sterian, și a refuzat să semneze contractul. Iar această insolență s-a soldat cu trimiterea corpului de control al ministerului Energiei peste Romgaz.

Un lucru e aproape cert deja, Bolojan nu a fost dat jos de americani, ci de „băieții deștepți” din Energie și avatarurile lor politice, fiindcă nu le-a înlesnit încă un tun de proporții, la adăpostul interesului național și al parteneriatului strategic. Deh… o avea și Bolojan păcatele lui, iar faptul că DNA Iași l-a chemat la aproape un an distanță de la debutul scandalului Bogos o însemna și asta ceva...

Ciprian Purice

PS. Surpriza a fost cu atât mai mare fiindcă Bolojan nu i-a deranjat cu nimic pe „băieții deștepți” cât a fost premier, dimpotrivă, l-a adus la Hidroelectrica fix pe cel care e dispus să dea miliarde pe baterii, iar Sterian a mai luat un mandat de 4 ani în fruntea Transgaz taman pe tura lui Bolojan. Și de RAAPPS a uitat complet, domnul Bolojan.