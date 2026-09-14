Cenușăreasa Apărării intră definitiv la apă până în 2036

CSAT a aprobat Planul de Înzestrare a Armatei României (PIAR), pentru perioada 2027-2036. Ochii mei caută febril dotările pentru forțele navale. Urmăresc submarinele de atac Scorpène din clasa diesel-electrice dezvoltate de Naval Group, cu bugetul de 2 miliarde de euro aprobat de parlament încă din 2023. Pauză.

Scotocesc după noi fregate și corvete. Pauză. Mi se promite că cele două fregate britanice cumpărate în 2002 urmează să fie înzestrate cu sisteme de rachete navale ASuW, sisteme moderne de rachete antiaeriene de tip VL Mica, cu radare 3D de supraveghere aeriană și maritimă și sisteme de război electronic.

E nepermis de puțin după 24 de ani. Mi se mai aruncă un pumn de praf în ochi cu promisiunea modernizării navelor purtătoare de rachete, deci nicio nouă achiziție. O singură navă de patrulare maritimă OPW (Offshore Patrol Vessel) pentru supravegherea şi controlul apelor teritoriale. Una singură în 10 ani.

Și o noutate neașteptată: AAV-7 (Assault Amphibious Vehicle), vehicule blindate amfibii de asalt utilizate în operaţiuni de debarcare de pe mare. Zău? Pentru asta ai nevoie de nave de asalt amfibiu (Amphibious Assault Ships) echipate cu o punte inundabilă.

Costul unei nave de asalt amfibiu portelicopter/polivalente (LHA/ LHD) din clasa Wasp sau clasa America este de 3,89 miliarde $. O navă de transport amfibiu cu doc (LPD) din clasa San Antonio costă între 1,5-2,4 miliarde $.

Forțele navale fac o șmecherie românească: scriu în PIAR că vehiculele AAV-7 vor fi utilizate în operaţiuni de debarcare de pe mare, poate-poate nu se prinde multă lume, dar vor fi lansare de la malul Dunării sau de pe coasta mării. Pentru pușcașii marini din Regimentul 307 Infanterie Marină,

vehiculele AAV-7 sunt gândite să acționeze direct din bazele terestre. Rolul lor principal este de a asigura mobilitate, protecție și putere de foc în Delta Dunării, în zonele lagunare și de-a lungul litoralului Mării Negre, adică în sens invers acelor de ceasornic. Adică debarcă de pe mal și se îmbarcă în apele Dunării.

În acest timp, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 trăiește într-o realitate paralelă și clamează creșterea capacității șantierelor navale din România pentru a acoperi necesitățile de nave militare și pentru paza de coastă.

Toate aceste minuni vor fi posibile în momentul în care va fi elaborată și implementată Strategia României la Marea Neagră, cea care ne luminează mințile și ne călăuzește pașii, dar care, vai!, lipsește cu desăvârșire. Până atunci participăm activ la implementarea Abordării Strategice a UE privind Marea Neagră,

cu contraamirali și viceamirali de care țara noastră dispune în mari cantități, ceea ce ne permite să cerem crearea și operaționalizarea pe teritoriul României a Centrului de securitate maritimă la Marea Neagră. Aliații vor veni cu navele de luptă, iar România va furniza comanda cu viceamiralii și generalii care au înflorit pe toate gardurile.

Cornel Ivanciuc