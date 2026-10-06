Fostul șef al serviciilor secrete germane August Hanning a fost arestat pentru spionaj și activitate ca agent al serviciilor externe

Poliția l-a arestat pe fostul șef al agenției de informații externe BND din Germania, August Hanning, sub suspiciunea de spionaj, a anunțat marți Parchetul Federal, transmite DW. Hanning a ocupat funcția de șef al agenției între 1998 și 2005.

Conform unui comunicat al Parchetului, acesta este acuzat, printre altele, de presupus spionaj împotriva statului, divulgarea de secrete de stat, tentativă de trădare și activitate ca agent al serviciilor secrete.

Comunicatul a adăugat că un fost angajat de rang înalt al BND a fost, de asemenea, arestat sub suspiciunea că i-ar fi furnizat lui Hanning sute de documente clasificate în schimbul unor sume de bani pe parcursul a mai bine de un deceniu.

Poliția l-a arestat pe Hanning marți dimineață la domiciliul său din Nordwalde, lângă orașul Münster din vestul Germaniei, potrivit informațiilor furnizate de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung.

Presupusul complice al lui Hanning, identificat doar ca Manfred D. în conformitate cu legile germane privind protecția datelor personale, a fost reținut în Bavaria.

Autoritățile efectuează percheziții la locuințele ambilor suspecți, precum și în Berlin, a declarat procurorul.

În timpul mandatului lui Hanning ca șef al serviciilor secrete, D. ar fi ocupat funcția de șef de cabinet al acestuia. El este acuzat de complicitate la tentativă de trădare și spionaj împotriva statului.

Michaela Küfner, redactorul-șef pe probleme politice al DW, a descris cazul drept „cel mai mare scandal de spionaj al secolului din Germania, care se desfășoară în timp real".

Parchetul a declarat că se presupune că cei doi bărbați au încheiat înțelegerea în 2010.

Din 2012 până în martie 2026, D. a ocupat funcția de șef de cabinet al succesorilor lui Hanning la agenția de spionaj BND, unde a avut acces la o mulțime de documente clasificate, potrivit declarației procurorului.

„Constatările actuale sugerează că, de-a lungul anilor, Manfred D. i-a furnizat lui Hanning aproximativ 2.000 de documente, multe dintre acestea conținând informații clasificate destinate exclusiv Serviciului Federal de Informații în scopuri interne", se arată în comunicat.

Acesta a adăugat că D. este bănuit că i-a furnizat informații lui Hanning cel puțin până la jumătatea anului 2022, iar Hanning a folosit aceste informații în activitatea sa privată de consultanță.

Hanning este, de asemenea, acuzat că a fost „în contact strâns cu un reprezentant al unui alt serviciu de informații străin, căruia i-a transmis informații politice, bazate parțial pe materialul furnizat de Manfred D., timp de mai mulți ani", se arată în comunicat.

Parchetul nu a precizat care este serviciul de informații străin implicat. Cei doi suspecți urmează să se prezinte în fața unui judecător de instrucție marți și miercuri.

Potrivit ziarului german „Süddeutsche Zeitung", citat de The Telegraph, datele primite de acesta includeau „evaluări extrem de sensibile ale situației, materiale clasificate provenite de la agenții partenere străine și, se pare, și documente referitoare la programul nuclear iranian și la armata rusă".

În urma unei percheziții la domiciliul domnului Hanning au fost găsite documente „strict secrete" pe care acesta nu ar fi trebuit să le dețină, a adăugat ziarul.

Cazul este deosebit de surprinzător, având în vedere că Hanning a fost o voce radicală în ceea ce privește Rusia în cadrul dezbaterii privind securitatea națională din Germania.

Într-un interviu acordat ziarului The Telegraph în 2024, el a avertizat că Germania era „naivă" și trebuia să conștientizeze realitatea unui potențial război cu Rusia.

Hanning a declarat: „Germanii trebuie să se trezească la realitate... Mulți nu și-au dat seama că ne aflăm într-un conflict cu Rusia - acest lucru a fost subestimat."

El a adăugat: „Oamenii se feresc de adevăr. Rusia se află într-un conflict cu NATO, iar Germania face, desigur, parte din acel conflict."

„Oamenii nu și-au dat seama că există un pericol serios - există și simpatie pentru Rusia, în special în Germania de Est și în rândul unor elemente de extremă stânga și de extremă dreapta din partidul Alternativa pentru Germania, ale căror facțiuni cer încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei."