Suveraniștii de carton, cei mai iubiți dintre cabotini

Trăncăneala asurzitoare a „taberei suveraniste" din România ar trebui privită drept discurs patriotic pentru simplul motiv că „suveraniștii" sunt în opoziție, prin urmare, au avantajul de a critica dur guvernanții. Desigur, puterea din țară este una sută la sută ticăloșită, vândută și coruptă.

Însă pentru a decripta adevăratul profil identitar al acestei cohorte de naționaliști de carton vă propun un exercițiu intelectual foarte simplu. În anii 2020-2021 mai toți cei care își spun „suveraniști" s-au pronunțat împotriva falsei pandemii Covid-19. O atitudine demnă de toată aprecierea. Bun. Acum să ne întrebăm. În aceste condiții, cum e posibil ca la distanța de câțiva ani aceeași constelație de vedete super-patriotice se pot alinia în poziția de adulatori ai „tandemului răului absolut" Donald Trump - Vladimir Putin? Oare au uitat acești mega-eroi ai clipei că cei doi au impus prin toate instrumentele de teroare administrativă măsurile draconice de asasinare prin vaccin? Ori de vină e o stare de amnezie colectivă care a lovit acest grup ca o molimă contagioasă? Sau totuși e vorba despre clasica fățărnicie, indispensabilă unui politicastru venal?

Doi. Suveranoizii cu aere de campioni ai cauzei naționale sunt cu toții, fără excepție, pacifiști. Ei nu vor ca România să fie atrasă în războiul ruso-ucrainean. Frumos. O atitudine demnă de toată admirația. Acum, ca să să fie pace, ce ar trebui să se întâmple? Adică, ce ar trebui să facă administrația de la Moscova, respectiv, regimul de la Kiev? În discursul „suveranist" personajul negativ este Vladimir Zelensky, cabotinul care joacă rolul de șef al statului ucrainean. De acord, acest perciunat este un personaj sinistru. Doar că în spectacolul macabru al acestui război sunt prezente două personaje, mai e și Vladimir Putin. Însă ultimul este văzut de către „suveraniști" fie drept personaj pozitiv, fie nu e pomenit deloc, nici de bine, nici de rău. Tot aici. Ca să fie pace, ce ar trebui să se întâmple pe câmpul de luptă? Să-și retragă Kremlinul trupele de pe teritoriul unui stat suveran, inclusiv din Crimeea, recunoscând că a greșit un pic atunci când a violat integritatea teritorială a Ucrainei? Să ocupe integral, să desființeze definitiv și să anexezi Ucraina la Federația Rusă, oferindu-i cu generozitate statutulde regiune a acestui mega-stat? Sau poate Kievul ar trebui să capituleze fără a fi înfrânt pe câmpul de luptă, acceptând cu bucurie desființarea propriului stat și anexarea acestuia la Rusia? Ori la rugămintea pacifistului de la Washington, Trump, să îngroape tomahawkul războiului chiar pe linia frontului?

Trei. Ca să verificăm calitatea acestei liote de măscărici care se erijează în postura ce patrioți, le mai dăm un test de politică externă. Ce atitudine trebuie să aibă România față de genocidul din Palestina, Siria, Liban, față de agresiunea sionistă împotriva Iranului? Sau și în acest caz tăcerea e de aur? Există voință politică de a spune NU expansionismului israelo-american și Noii Ordini Mondiale tehno-sioniste?

Patru. Hiper-suveraniștii noștri au prezentat cumva un program de guvernare diferit de cel al regimului aflat la putere? Dacă da, să-l vedem și noi. Cum văd aceștia decolonizarea economiei naționale? Cum vor să apere piața internă în condițiile în care țara este parte a „pieței comune" europene și mondiale, statul consfințit prin tratate internaționale în cadrul UE, ONU, OMC etc.? Ce au de gând să facă cu statului Băncii Naționale? Cum vor restabili suveranitatea monetară, fără de care nu există suveranitate economică și, implicit, politică? Am zis. N-am dat cu parul.

Iurie Roșca