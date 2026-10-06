Dacopatia e justificată sau nu?! Cât de mult ne identificăm în gene ADN cu strămoșii daci?
Postat la: 06.10.2026 |
O lucrare de Mihai G. Netea, intitulată "O istorie genetică (incompletă) a românilor", ne ajută să răspundem la aceste întrebări din titlu, aducând în prim-plan o analiză detaliată a trecutului nostru genetic. Cartea oferă o sinteză accesibilă a istoriei poporului român, dintr-o perspectivă neobișnuită pentru mulți dintre noi: genetica populațiilor.
Lucrarea lui Mihai Netea se înscrie într-un val internațional de popularizare a descoperirilor științifice, contribuind semnificativ la înțelegerea rădăcinilor genetice ale poporului român. Aceasta este o contribuție menită să explice pe înțelesul tuturor cine suntem din punct de vedere genetic și cum s-au format aceste legături de-a lungul mileniilor.
Cartea lui Mihai Netea aduce o nouă lumină asupra structurii genetice a românilor, arătând că doar aproximativ 20% din genele noastre provin de la strămoșii daci. Conform studiilor genetice, românii sunt, în mare parte, urmașii unor populații neolitice și paleolitice care au trăit în Europa acum zeci de mii de ani. Aproximativ 30% din bagajul genetic românesc provine din populațiile paleolitice care au migrat în Europa acum aproximativ 50.000 de ani - exemplificate prin craniile descoperite la Peștera Cioclovina și Peștera Muierii.
În jur de 50% din genetica noastră este legată de populațiile neolitice, cele care au dezvoltat culturile Boian, Vinca și, mai târziu, impresionanta cultură Cucuteni, cunoscută pentru satele sale extrem de dezvoltate, unele având până la 50.000 de locuitori. Aceste populații au fost responsabile pentru introducerea agriculturii și creșterea animalelor, având o influență semnificativă asupra dezvoltării societăților preistorice din Europa.
Dacii, ca populație cuceritoare și conducătoare, reprezintă doar aproximativ 20% din fondul genetic al românilor. Ei erau o ramură a tracilor, care au migrat din stepele de la nordul Mării Negre acum aproximativ 3.500 de ani, aducând cu ei limbile indo-europene. Astfel, dacii au preluat controlul asupra culturii Cucuteni și a altor comunități neolitice, dar impactul lor asupra fondului genetic general a fost relativ redus.
Românii sunt, din punct de vedere genetic, foarte asemănători cu celelalte popoare din Europa. Studiile arată că diferențele genetice dintre ardeleni, munteni sau moldoveni sunt extrem de mici, ceea ce confirmă omogenitatea genetică a românilor. Arcul carpatic, deși adesea considerat o barieră geografică, a fost de fapt o barieră genetică poroasă, permițând trecerea și amestecul liber al populațiilor de-a lungul istoriei.
Dincolo de granițele țării, asemănarea genetică dintre români și popoarele vecine - maghiari, bulgari, sârbi - este, de asemenea, remarcabilă. Cultura și limba sunt cele care fac diferența între noi și vecinii noștri, în timp ce fondul genetic este aproape identic. Din acest motiv, chiar dacă maghiarii vorbesc o limbă care nu este indo-europeană, din punct de vedere genetic sunt foarte apropiați de români.
Populația românească poartă și influențe genetice minore de la alte popoare migratoare care au ajuns pe teritoriul țării de-a lungul istoriei, în special în perioada medievală. Totuși, aceste influențe sunt nesemnificative în comparație cu baza genetică comună formată în perioada preistorică și consolidată ulterior prin migrațiile neolitice și indo-europene.
Conform lui Mihai Netea, „cultura și limba ne definesc identitatea națională, în timp ce genele noastre sunt o dovadă a unității istorice cu popoarele din jur". Această unitate genetică explică de ce, în ciuda diferențelor lingvistice și culturale, românii au multe în comun cu vecinii lor balcanici și central-europeni. Acesta este un aspect care ar trebui să fie valorizat și înțeles între popoarele din regiune, contribuind la înțelegerea și aprecierea trecutului comun.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
PressHub: Suspiciuni privind modificarea parametrilor ECRIS în dosarul lui Călin Georgescu ca să fie arestat
În cazul dosarului in care Calin Georgescu a fost arestat preventiv ar fi fost modificați parametrii sistemului EC ...
-
Premieră pe piața asigurărilor din România: un robot umanoid și un câine-robot au fost asigurați pentru peste 141.000 de euro
Piața asigurarilor din Romania incepe sa se adapteze la o categorie de active care, pana recent, parea desprinsa mai deg ...
-
Inteligenta Artificială a turnat-o la politie pe o femeie dupa un chat. Ea a fost arestată pe loc după sesizarea lui Claude la Anthropic
O femeie din Florida a fost arestata dupa ce o conversație purtata cu chatbotul Claude a fost semnalata autoritaților de ...
-
Fostul șef al serviciilor secrete germane August Hanning a fost arestat pentru spionaj și activitate ca agent al serviciilor externe
Poliția l-a arestat pe fostul șef al agenției de informații externe BND din Germania, August Hanning, sub suspiciunea de ...
-
WhatsApp începe să blocheze autentificarea pe unele telefoane Android și iOS. Care este motivul
WhatsApp a inceput sa restricționeze accesul pe telefoanele care folosesc versiuni prea vechi de Android sau iOS. Schimb ...
-
Dovada clară că femeile simt durerea diferit de bărbați și în locuri diferite. Studiul s-a efectuat în 118 țări și rezultatele sunt evidente
Femeile raporteaza un nivel mai ridicat al durerii fizice decat barbații in principalele regiuni ale corpului, arata rez ...
-
Cartea "Apocalipsa", cea mai valoroasă carte din lume, a fost furată: Are peste 150 de kilograme și este un exemplar unic
Cartea „Apocalipsa" de Joseph Forêt, a carei coperta a fost realizata de Salvador Dalí, a fost furata ...
-
Miza "Coridorului Vertical": De ce nu vrea România să devină hub american de gaze pentru Europa
Romania poate juca doua roluri in noua piața a gazelor din regiune: sa transporte gazul american venit prin Grecia și, i ...
-
Ministerul Energiei: Urmează o iarnă și o primăvară cu prețuri enorme la electricitate
Sistemul Energetic din Romania s-a dovedit mai rezilient decat poate se asteptau foarte multi, insa trebuie sa ne pregat ...
-
Noi date despre zborul Flydubai: Trump vrea sa inducă opinia publică internațională în eroare dând vina pe Iran: "Așa cred eu!"
Autoritațile israeliene cred din ce in ce mai mult ca pilotul care a fost acuzat de incercarea de a prabuși un avion de ...
-
Când doi oameni încearcă ceva nou: descoperă ce merită stabilit dinainte
Îți place ideea unui accesoriu sexual purtat discret, dar fantezia se intrerupe uneori la intrebari foarte practic ...
-
Statul care a închis 670 de bănci într-un an, pentru a-și consolida sistemul financiar. Avertismentul agențiilor de rating
China iși accelereaza reforma sectorului bancar, inchizand 670 de instituții de credit mici și rurale, considerate cele ...
-
Un scenariu climatic care îngrijorează Europa. Ce s-ar întâmpla dacă circulația marilor curenți ai Atlanticului ar încetini dramatic
Europa incepe sa se pregateasca pentru un scenariu climatic considerat pana de curand indepartat: o incetinire severa a ...
-
Câmpul magnetic al Pământului ar putea influența cât de repede îmbătrânim, sugerează un nou studiu
Conform cercetarilor efectuate de catre oamenii de știința de la Universitatea din Nottingham, protejarea de efectele ca ...
-
Cum atrăgeau frații Tate femei în România: Detalii explozive din acuzațiile oficiale ale autorităților britanice
Autoritațile britanice ii acuza pe frații Tate ca foloseau metoda „loverboy" pentru a atrage femei in Romania, und ...
-
Scenariul care sperie guvernele europene: Un coșmar climatic se conturează în Atlantic și ar putea ar perturba radical viața pe continentul nostru
O schimbare uriașa in adancurile oceanului ar putea perturba radical viața pe continentul european, la o scara greu de c ...
-
Suntem ascultați de AI zi si noapte. Cât de private mai sunt discuțiile oamenilor și unde ajunge toată informația
Tot mai multe dispozitive folosesc inteligența artificiala pentru a asculta conversațiile utilizatorilor, a le organiza ...
-
Fizicianul de top care a prevestit Sfârșitul Lumii spunea acum 66 de ani că Apocalipsa va începe luna viitoare într-o zi cu ghinion: vineri 13 noiembrie 2026
În 1960, revista științifica Science a publicat un articol care a speriat pe toata lumea. Titlu acestuia: „A ...
-
Un instalator polonez ar putea fi cel mai mare criminal în serie din Europa. E acuzat că a ucis șase femei în vârstă, dar numărul poate crește exponențial
Un instalator din Varșovia, acuzat ca a ucis șase femei in varsta, este in centrul unei anchete care s-ar putea extinde ...
-
Românii se tem că nu-și vor mai permite să plătească utilitățile și serviciile medicale. Cât de pesimiști sunt oamenii cu privire la viitor
Potrivit datelor Eurobarometrului privind percepția europenilor asupra economiei, analizate de Monitorul Social, un proi ...
-
O mega-furtună magnetică a lovit Pământul. Oamenii se vor confrunta cu stări de rău câteva zile
Daca te simți mai obosit ca de obicei sau te doare capul fara un motiv anume, sa știi ca nu este de vina doar inceputul ...
-
Ce ideologie politică preferă oamenii cu inteligența scăzută. Concluzia unui studiu american
Ideologia politica preferata a oamenilor cu inteligența scazuta este naționalismul creștin. Rezultatul a fost obținut in ...
-
Procurorul General al Floridei dă în judecată Pfizer și pe CEO-ul acesteia pentru afirmațiile legate de vaccinul COVID-19
Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a intentat joi un proces impotriva Pfizer (PFE.N) și a CEO-ului sau, Alb ...
-
Noutati din transumanism: Mini-creiere "în farfurie" dezvoltă de la sine structuri asemănătoare ochilor
Benjamin deține un masterat in antropologie de la University College London și a lucrat anterior in domeniile neuroștiin ...
-
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Bolile cardiovasculare (BCV) nu se anunța intotdeauna printr-o durere puternica in piept, iar uneori primul semnal pe ca ...
-
Un român a pornit într-o cursă nebunească prin Italia: a furat mai multe mașini, printre care și un BMW, a atacat două femei și a lovit un polițist
Un roman a fost identificat de polițiștii italieni dupa o serie de jafuri și agresiuni comise in nordul țarii. În ...
-
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Rusia a avertizat Statele Unite ca ar putea izbucni un „razboi spațial la scara larga" și ca Moscova ar putea dobo ...
-
Scene uluitoare la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie în tribune, la un meci de handbal junioare
„Constantin Jude" din Timișoara, ieri (duminica, 4 octombrie), mai mulți suporteri-parinți s-au incaierat in tribu ...
-
Navă lovită de drone, scufundată în Marea Neagră. Două persoane au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați. Răniții, transportați cu elicopterul
O nava turceasca incarcata cu cereale a fost lovita de o drona in Marea Neagra, in zona din sud-estul Platformei Pescaru ...
-
Ciuma din Siberia se extine și poate fi începutul unei noi pandemii: O uzină din Irkutsk impune masca, spitalele intră în carantină
Situația sanitara din regiunea Irkutsk, Siberia, este invaluita in incertitudine dupa moartea unei angajate a unui labor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu