Costică, Costică, fă lampa, mai mică!
Postat la: 03.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Vom rămâne fără energie, vom ajunge la opaiț sau lumânare, pentru că gaz lampant nu se mai găsește, pentru lămpi. "Costică, Costică, fă lampa, mai mică", vă mai amintiți?
Pânâ la 31 decembrie 2025 trebuie închise termocentralele pe cărbune. Așa s-au angajat în PNRR. Desigur că și Germania și Polonia le vor închide, dar asta într-o viață viitoare, pentru că și-au dat termene prin 2040 și 2050 aprilie iar până atunci deschid altele, în loc să le închidă pe cele existente. Chiar dacă energia ar deveni o fiță pentru bogați, tot ar trebui și ei să mai dea o fugă la Monaco, ca să își bage mobilele la încărcat.
Ar fi incorect, dar comod pentru unii să fie diabolizat exclusiv ministrul Fondurilor Europene Cristian Ghinea (USR), autorul PNRR. PNRR a fost votat în parlament de toate partidele, cu excepția AUR. Este vizat în special Complexul Energetic Oltenia, unde deja au închis grupuri energetice, dintre care unele modernizate recent cu costuri de sute de milioane euro. Salvăm planeta că așa a zis Greta! După atâtea mutilări ale industriei energetice, închiderea CE Oltenia ar fi lovitura de grație, glonțul în cap pe care ni l-am trage. Produce circa 700 MW, care sunt indispensabili pentru echilibrarea sistemului energetic național.
Iată ce înseamnă asta:
- Energia solară e sublimă și subvenționată de noi toți la factură, însă ce să vezi, noaptea nu e soare și dacă ziua exportăm MW cu 1 lei, noaptea îl importăm și cu 2.500 lei, cel mai scump din Europa și ministrul Energiei a spus că s-a întâmplat să importăm și cu 27.000 lei MW. Noaptea ce faci fără termocentrale?
- Energia de la CE Oltenia echilibrează sistemul și când nu te mai poți baza pe hidrocentrale, de exemplu în veri secetoase, când scade volumul de apă din lacurile de acumulare sau iarna, când acestea îngheață. În 2024 producția de energie hidroelectrică a scăzut cu 23% din cauza verii secetoase.
- România poate importa maxim 3.200 MW. Atât duc rețelele care ne interconectează cu alte țări. E ca o conductă, atâția metri cubi are capacitatea. Așa e și cu cablurile, atâția MW pot să ducă. În iulie 2024 am importat 3.058 MW, adică am fost aproape de limită.
- Pe deasupra, în 2027 se închide și reactorul nr 1 de la Cernavodă pentru reabilitare. Asta e regula Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, la încheierea ciclului de 30 de ani de funcționare. Mai rămânem fără 700 MW pe care îi băga reactorul în sistemul energetic național. Ăștia care au pus mâna pe țara, nu știau acum 5, 10 sau 15 ani că vine și anul 2027?
- Au încercat să împiedice finalizarea a 4 hidrocentrale începute înainte de 1989 și realizate în proporție de 90%, prin refuzul eliberării autorizației de mediu. După moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa, ministrul Mediului Diana Buzoianu (USR) a semnat o autorizație și urmează celelalte trei.
România și-a pierdut independența energetică. Importurile s-au dublat, ajungând la 10% din consum. România a devenit importator net, depindem de alți, care ne fac prețul. Totul are un scop. Biata Românie tot îi mai sperie pe unii, deși este abia pe locul 14 în Europa la producția de energie, pentru că are potențial și nu știi niciodată când se poate ridica din genunchi. După potențialul energetic, adică petrol, gaze, cărbune, hidro, România este pe locul 3 în Europa.
Foarte pe scurt este vorba nu doar de prețul energiei în plan european, pe care vor să-l facă unii care mai trag cu ochiul și la România, posibil viitor actor în piață cu potențialul său nefolosit. Mai e și piața certificatelor de carbon, unde putem încurca lumea dacă facem anumite chestii. Pe piața certificatelor de carbon au permis și intrarea fondurilor de investiții, așa că ne-am lupta cu toate forțele pământene și subpământene, dacă am face ce trebuie pentru țară. Dar cine să facă?
Ați auzit cumva ca Guvernul Bolojan să aibă vreo părere, să ne spună ce intenții are? Închide sau nu termocentralele pe cărbune până la 31 decembrie? "Curajosul" premier Bolojan, după cum îi confecționează imaginea campania de PR, eroul care a luat reforma de coarne și se luptă cu forțele rele antireformiste, nu are nimic de zis?
George Scarlat
-
Trăim într-o realitate simulată? Aceasta este cea mai tulburătoare ipoteză despre lume
Cea mai importanta intrebare a timpurilor noastre nu este daca exista Dumnezeu, ci daca lumea in care traim este „ ...
-
Cântece, petrecere și voie bună la Divizia Contraspionaj a SRI
În anii ‘90, Iurie Roșca era paspartuul Moldovei unioniste la București. Romania se deschisese la picioarele ...
-
Justiția americană și cenzura românească
Motto:„Trecatorule, du-te și spune Spartei,ca noi am murit aici aparand legile ei!"(Epitaful celor 300 de la Termo ...
-
Schița unei resetări geopolitice generată prin războiul ucrainean
Va reamintesc tuturor, inclusiv celor mai bine informați și celor care nu ați ținut socoteala evenimentelor geopolitice ...
-
Palma luată de nepalez e "crimă", uciderea a 7 prunci români în spital e la știri de caterincă!
Așa zisa "agresare a nepalezului" care ar fi luat o palma in București pe cand livra mancare a devenit principala tema p ...
-
Celui ce are, i se va mai da. Aplicația Bolojan
Și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Sunt spusele Mantuitorului in Pilda talanților din Ev ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Războiul din Ucraina este existențial pentru Globalismul Neo-bolșevic
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat in ultimele zile declarația potrivit careia razboiul din Ucraina este &b ...
-
Ar fi ilegal şi un precedent grav!
Conform prestigioasei publicații Politico, oficiosul Uniunii Europene, se pare ca Comisia Europeana va susține propunere ...
-
Codul mercenarilor: 61 de țări au semnat Documentul de la Montreux
Nu exista așa ceva, in sensul ca nu exista o codificare juridica internațional acceptata care sa oblige statele, macar t ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (I)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Maia Sandu, alegerea poporului sau doar proiectul Bruxelles-ului?
Pe 28 septembrie 2025, Moldova merge din nou la urne, dar in loc sa fie un exercițiu real de alegere, pare mai de ...
-
O moarte suspectă: Ce urma să dezvaluie Dumitru Dumbravă peste câteva zile?
Dumitru Dumbrava, fost general SRI, considerat de mulți unul dintre arhitecții mecanismului de control și influența exer ...
-
Europa introduce ratingul de cetățean: Dacă nu ești digital, nu exiști!
Premierul Marii Britanii a anunțat recent ca, fara identitate digitala, nimeni nu ca mai putea lucra legal in Marea Brit ...
-
Oamenii cu bani din România au pariat pe un călăreț aparent singuratic, cu bani rusești
Nicușor Dan incearca sa rezolve matematic problema alegerilor din toamna anului trecut. "Suntem undeva la 30% din a desc ...
-
Cifrele vorbesc: A fost în zadar austeritatea
Degeaba ne-a chinuit coaliția cu taierile lui Marcel Ciolacu din "ordonanța trenuleț" din 31 decembrie 2024 și Ilie Bolo ...
-
Horațiu Potra a fugit acasă în Dubai unde avea o locuință
În februarie, temutul Horațiu Potra a fugit din țara dupa ce a fost pus sub acuzare intr-un dosar privind acțiuni ...
-
Ce poți face la ONU când rămâi acasă
E de bine. Oana Țoiu a aterizat ieri dimineața la New York, pentru cea de-a 80-a Adunare Generala a Națiunilor Unite, in ...
-
Alegerea este clară: guvernanță globală sau barbarie
Exista ceva inefabil etern in „bataile tobelor și sunetul clopotelor de la apus pana la rasarit" cand vine vorba d ...
-
Nicușor Dan a fost luat prizonier de SRI
"Bineințeles ca sunt foarte mulți oameni pentru care exista masuri de contraspionaj", a declarat senin președintele Nicu ...
-
Duduia Elena nu cotcodăcește tot
Elena Udrea nu a spus tot ce știe nici in primul interviu dat dupa ieșirea din pușcarie, marșand pe adevaruri care-i con ...
-
Dublul standard, în defilare sub Arcul de Triumf
Legenda spune ca, inainte de un anume congres al Partidului Comunist Roman (la al oricatelea congres, Ceaușescu reales!) ...
-
Factorul Extern și controlul României!
În luna mai, imediat dupa instalarea sa la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat in mod explicit, chiar ritos, ca numi ...
-
Călin Georgescu a fost trimis, în sfârșit, în judecată
Dar nu pot inca sa rasuflu ușurat. Rechizitoriul intocmit de Parchetul General pare scrisoarea de adio a unui om de serv ...
-
Davide, Davide, nu ne prigoni!
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se considera cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al ...
-
Guvernul Bolojan a transformat criza bugetară în criză economică. Vom intra în colaps
Fondul Monetar Internațional este un contabil - e adevarat, un contabil de excepție, bine pregatit. El se refera la cifr ...
-
Mișcări geopolitice în regiune: România va fi supusă unor presiuni asimetrice
Azi, va explic contextul geopolitic din regiunea noastra, ce va deveni unul exploziv in aceasta toamna, tocmai pentru ca ...
-
Ce riscă Liiceanu dacă îl clonează pe Bolojan
Pe 6 septembrie, de ziua pomenirii minunii Sf. Arhanghel Mihail in Colose și de sfinții mucenici Eudoxie si Macarie, Ili ...
-
Hărțile Apocalipsei
Exista, la indemana, multe asemenea harți. Și e departe sa fie vorba despre știri false sau documente create special pen ...
-
Suntem creștini înainte de nașterea lui Hristos!
Mantra despre superioara asceza morala a geților ilustrata in Getica lui Iordanes, "care pentru a merita nemurirea au di ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu