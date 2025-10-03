Vom rămâne fără energie, vom ajunge la opaiț sau lumânare, pentru că gaz lampant nu se mai găsește, pentru lămpi. "Costică, Costică, fă lampa, mai mică", vă mai amintiți?

Pânâ la 31 decembrie 2025 trebuie închise termocentralele pe cărbune. Așa s-au angajat în PNRR. Desigur că și Germania și Polonia le vor închide, dar asta într-o viață viitoare, pentru că și-au dat termene prin 2040 și 2050 aprilie iar până atunci deschid altele, în loc să le închidă pe cele existente. Chiar dacă energia ar deveni o fiță pentru bogați, tot ar trebui și ei să mai dea o fugă la Monaco, ca să își bage mobilele la încărcat.

Ar fi incorect, dar comod pentru unii să fie diabolizat exclusiv ministrul Fondurilor Europene Cristian Ghinea (USR), autorul PNRR. PNRR a fost votat în parlament de toate partidele, cu excepția AUR. Este vizat în special Complexul Energetic Oltenia, unde deja au închis grupuri energetice, dintre care unele modernizate recent cu costuri de sute de milioane euro. Salvăm planeta că așa a zis Greta! După atâtea mutilări ale industriei energetice, închiderea CE Oltenia ar fi lovitura de grație, glonțul în cap pe care ni l-am trage. Produce circa 700 MW, care sunt indispensabili pentru echilibrarea sistemului energetic național.

Iată ce înseamnă asta:

Energia solară e sublimă și subvenționată de noi toți la factură, însă ce să vezi, noaptea nu e soare și dacă ziua exportăm MW cu 1 lei, noaptea îl importăm și cu 2.500 lei, cel mai scump din Europa și ministrul Energiei a spus că s-a întâmplat să importăm și cu 27.000 lei MW. Noaptea ce faci fără termocentrale?

Energia de la CE Oltenia echilibrează sistemul și când nu te mai poți baza pe hidrocentrale, de exemplu în veri secetoase, când scade volumul de apă din lacurile de acumulare sau iarna, când acestea îngheață. În 2024 producția de energie hidroelectrică a scăzut cu 23% din cauza verii secetoase.

România poate importa maxim 3.200 MW. Atât duc rețelele care ne interconectează cu alte țări. E ca o conductă, atâția metri cubi are capacitatea. Așa e și cu cablurile, atâția MW pot să ducă. În iulie 2024 am importat 3.058 MW, adică am fost aproape de limită.

Pe deasupra, în 2027 se închide și reactorul nr 1 de la Cernavodă pentru reabilitare. Asta e regula Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, la încheierea ciclului de 30 de ani de funcționare. Mai rămânem fără 700 MW pe care îi băga reactorul în sistemul energetic național. Ăștia care au pus mâna pe țara, nu știau acum 5, 10 sau 15 ani că vine și anul 2027?

Au încercat să împiedice finalizarea a 4 hidrocentrale începute înainte de 1989 și realizate în proporție de 90%, prin refuzul eliberării autorizației de mediu. După moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa, ministrul Mediului Diana Buzoianu (USR) a semnat o autorizație și urmează celelalte trei.

România și-a pierdut independența energetică. Importurile s-au dublat, ajungând la 10% din consum. România a devenit importator net, depindem de alți, care ne fac prețul. Totul are un scop. Biata Românie tot îi mai sperie pe unii, deși este abia pe locul 14 în Europa la producția de energie, pentru că are potențial și nu știi niciodată când se poate ridica din genunchi. După potențialul energetic, adică petrol, gaze, cărbune, hidro, România este pe locul 3 în Europa.

Foarte pe scurt este vorba nu doar de prețul energiei în plan european, pe care vor să-l facă unii care mai trag cu ochiul și la România, posibil viitor actor în piață cu potențialul său nefolosit. Mai e și piața certificatelor de carbon, unde putem încurca lumea dacă facem anumite chestii. Pe piața certificatelor de carbon au permis și intrarea fondurilor de investiții, așa că ne-am lupta cu toate forțele pământene și subpământene, dacă am face ce trebuie pentru țară. Dar cine să facă?

Ați auzit cumva ca Guvernul Bolojan să aibă vreo părere, să ne spună ce intenții are? Închide sau nu termocentralele pe cărbune până la 31 decembrie? "Curajosul" premier Bolojan, după cum îi confecționează imaginea campania de PR, eroul care a luat reforma de coarne și se luptă cu forțele rele antireformiste, nu are nimic de zis?

George Scarlat