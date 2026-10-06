Dovada clară că femeile simt durerea diferit de bărbați și în locuri diferite. Studiul s-a efectuat în 118 țări și rezultatele sunt evidente

Femeile raportează un nivel mai ridicat al durerii fizice decât bărbații în principalele regiuni ale corpului, arată rezultatele unei cercetări realizate la nivel mondial. Diferențele dintre sexe se conturează în special înainte de atingerea vârstei de mijloc.

Cercetarea, publicată în revista Nature Medicine, a analizat 902 surse de date provenite din 118 țări, cu scopul de a urmări modul în care evoluează durerea la nivel global. Datele utilizate au fost furnizate chiar de participanți în perioada 1990-2025. Persoanele incluse în analiză aveau vârste cuprinse între 5 ani și peste 100 de ani, iar femeile au reprezentat 55% dintre participanți.

Cercetătorii au urmărit durerea în 11 regiuni importante ale corpului. Analiza a inclus capul, fața, gâtul sau umărul, spatele, abdomenul, șoldul și genunchiul, dar și mâna, cotul, pieptul și zona piciorului sau a gleznei. În fiecare dintre cele 11 regiuni studiate, femeile au indicat în mod constant mai multă durere decât bărbații. Cele mai pronunțate diferențe au fost identificate în cazul durerilor de la nivelul feței, al capului și al abdomenului.

Indiferent de sex, cea mai accelerată creștere a durerii a fost înregistrată înainte de vârsta de 55 de ani. Potrivit studiului, acest lucru indică faptul că o mare parte din povara asociată durerii se acumulează înainte de vârsta de mijloc. O evoluție diferită a fost observată în cazul durerilor de spate, șold și genunchi. Pentru aceste regiuni, creșterea cea mai rapidă s-a produs între 20 și 55 de ani, iar nivelul maxim a fost atins în jurul vârstei de 75 de ani sau ulterior.

Andrew Horne, care conduce Centrul pentru Sănătate Reproductivă al Universității din Edinburgh, a vorbit pentru The Guardian despre importanța perioadei de până la 55 de ani. El a subliniat că în acești ani femeile muncesc, desfășoară activități de îngrijire și pot avea copii. În opinia specialistului, cercetarea demonstrează că diferența dintre femei și bărbați în privința durerii este una reală, persistentă și prezentă la nivel mondial. Totuși, „durerea femeilor este încă prea des ignorată, insuficient cercetată și tratată", a adăugat Andrew Horne.

Horne susține că durerea raportată de femei trebuie tratată cu seriozitate în cadrul consultațiilor medicale și consideră necesară analizarea sistematică a datelor în funcție de sex. Specialistul solicită, de asemenea, finanțarea cercetărilor care urmăresc atât cauzele biologice, cât și pe cele sociale ale acestor diferențe. În opinia sa, femeile au nevoie de tratamente mai eficiente și mai bine adaptate particularităților lor.