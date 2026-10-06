WhatsApp începe să blocheze autentificarea pe unele telefoane Android și iOS. Care este motivul

WhatsApp a început să restricționeze accesul pe telefoanele care folosesc versiuni prea vechi de Android sau iOS. Schimbarea este aplicată la nivel de server, ceea ce înseamnă că nu depinde de versiunea aplicației instalate și poate afecta direct utilizatorii care încearcă să se autentifice de pe dispozitive neactualizate.

În loc să permită accesul normal, aplicația afișează un mesaj prin care cere actualizarea sistemului de operare. Dacă telefonul nu mai poate primi o versiune mai nouă de Android sau iOS, utilizatorul poate ajunge în situația de a fi nevoit să schimbe complet dispozitivul.

Până acum, multe probleme de compatibilitate puteau fi rezolvate prin instalarea unei versiuni mai noi de WhatsApp. Noua măsură schimbă însă acest lucru, pentru că verificarea se face și la nivelul sistemului de operare. Utilizatorii afectați sunt îndrumați să intre în setările telefonului, să verifice versiunea de Android sau iOS și să instaleze cea mai recentă actualizare disponibilă. Abia după acest pas autentificarea în WhatsApp poate fi reluată.

Potrivit informațiilor disponibile, restricția nu poate fi ocolită direct din aplicație. Dacă sistemul de operare este considerat prea vechi, WhatsApp nu mai permite continuarea autentificării. Versiunile vechi de Android și iOS pot conține vulnerabilități cunoscute care nu mai sunt remediate prin actualizări. Astfel de breșe pot fi exploatate pentru instalarea de programe malware sau pentru compromiterea unui telefon.

Chiar dacă WhatsApp folosește criptare end-to-end, aceasta nu protejează complet utilizatorul dacă dispozitivul în sine este deja compromis. Un atacator care controlează telefonul poate, de exemplu, trimite linkuri periculoase dintr-un cont real și poate profita de încrederea contactelor victimei.