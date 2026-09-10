Un neguțător de tunuri și țepe date statului: Victor Ponta

Ferește-te ca dracul de tămâie de politrucul neaoș cu cetățenie turcă și sârbă. De cel al cărui slogan la prezidențialele din 2014 a fost „Mândri că suntem români”. De independentul afiliat la grupul parlamentar „Uniți pentru România”.

Victor Ponta este patriotul care așteaptă ani de zile la pândă să-i cadă patria pradă la drumul mare. Cu ajutorul fostului premier Ponta, turcii de la trustul Cengiz Holding au preluat activele și licența de exploatare

prin filiala sa minieră Eti Bakır, ale fostei companii de stat Moldomin Moldova Nouă, al doilea cel mai mare zăcământ de cupru din țară. Tranzacția și deblocarea licențelor au fost intermediate la nivel de consultanță prin firma VP Projects Advisers SRL a lui Victor Ponta.

Ca premier, el a făcut radiografia completă a problemelor juridice și administrative ale minei. Guvernul Ponta a gestionat direct dosarul Moldomin. Geanina Pușcașu, fosta consilieră personală a premierului Ponta,

exact în perioada când se tranșa prima tentativă de privatizare a Moldomin, a devenit administratorul firmei de consultanță VP Projects Advisers a lui Victoraș.

Filiala minieră turcă Eti Bakır a grupului Cengiz nu a trebuit să cumpere date geologice de la Ponta, ci know-how politic și administrativ. Cu o șpagă generoasă, Agenția Națională a Resurselor Minerale a cedat turcilor

și mult râvnita licență de exploatare a cuprului. Pentru efortul de a debloca și rezolva dosarul Moldomin în favoarea turcilor, pe speza consultanței strategice și a riscului politic, Ponta a încasat suma de 390.000 de euro,

în primul an de activitate a firmei sale de consultanță, respectiv 2021. Profitul net pe anul I al firmei a fost de 2.154.000 lei. În anul următor va avea un profit net de 3.041.000 lei, tot din învârteli cu turcii.

În 2023 va câștiga o treime din profitul pe 2022, ca apoi să urmeze declinul. Cu câștigurile realizate, de un pic peste 1 milion de euro, Ponta își va achiziționa în 2021 un apartament de 200 mp în Istanbul, iar în anul următor unul de 82 mp în Dubai.

Două aspecte se desprind din acest comportament: dacă nu ai reinvestit banii din primul profit realizat ca om de afaceri, înseamnă că sursa reală a banilor tăi nu vine din firmă, odată ce achiziționezi bunuri personale de lux.

Și doi, transparența suspectă și ostentația cu care oferi opiniei publice datele despre luxul în care te lăfăi, întărește suspiciunea rezonabilă că informațiile sunt exact momeala care ascunde proveniența grosului banilor.

Ponta a ieșit iarăși la drumul mare și pândește oportunitatea unui tun dat statului. În ciuda așteptărilor, ca fost procuror, Ponta nu activează în comisia juridică sau pentru drepturile omului, ci în cea de politică economică, reformă și privatizare,

iar din 2025, în comisia de industrii și servicii unde își investește energia și interesele în tot ce ține de digitalizare. Apropo, domeniul IT este entitate fondatoare a Camerei de Comerț și Industrii.

Cea care are abonament la zboruri private în destinații deocheate. Cameră unde Ponta continuă să figureze pe post de consilier al președintelui Mihai Daraban, cu un salariu de 4.000 de euro pe lună.

O sursă pe care nu pariez, dar consemnez ca atare ce-mi spune, pretinde că naveta privată de Mykonos a cărat o geantă de lingouri de aur și devize. Că pe Băneasa controlul la privați e mai mult decât superficial.

Cu atât mai mult, cu cât judecătorul Cristian Deliorga de la CCR, Victor Ponta și Florin Manole au pașapoarte diplomatice, deci sunt super-VIP-uri.

Geanta cu lingouri și devize ar fi fost preluată de partenerii greci ai președintelui CCIR, din firma care alimentează US Navy și navele NATO din portul Constanța.

Cornel Ivanciuc