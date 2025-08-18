De ce România nu este la masa deciziilor

Singurul nostru argument că nu participăm la discuțiile unde se iau cele mai importante decizii în privința războiului din Ucraina este că avem cea mai lungă frontieră cu vecinul de la nord și sud-est agresat de Rusia. Continuăm să ne miorlăim ca un pui de râs răzgăiat, că de ce Polonia poate, și e mereu în capul mesei și noi nu putem.

Păi, pentru că ministrul de Externe Oana Țoiu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București, fără să profeseze, și și-a întrerupt masterul în antropologie la controversata SNSPA, în timp ce omologul ei polonez, Radoslaw Sikorski, a absolvit filozofia, politologia și economia la Pembroke College, Oxford, și a profesat ca jurnalist la The Observer și The Spectator.

Pentru că Țoiu a fost de toate și nimic, sărind în zig-zag pe harta oportunităților: șefă la AIESEC, o organizație studențească globală care își propune să dezvolte abilitățile de lider ale membrilor săi; șefă la o rețea de dezvoltare a antreprenorilor romi;

membră în Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane, în timp ce Sikorski a fost corespondent de război în Afganistan în 1986, apoi în Angola în 1989, după care a devenit Senior Fellow la Centrul pentru Studii Europene al Universității Harvard, membru de onoare la Pembroke College și membru senior al rețelei European Leadership Network.

Pentru că Clara Staicu, secretar de stat în MAE este licențiată în Drept la Universitatea din Oradea, zisă Sorbonica, pentru zecile de doctorate plagiate pe care le-a validat și pentru cârdul infinit de titluri de doctor honoris causa acordate unor persoane controversate; Staicu mai este și absolventa unui Master în Studii de Securitate și NATO al SNSPA, altă joiană pătată din cârdul de erbivore suspecte de activități carnivore ale învățământului superior.

Asta, în timp ce omologul ei polonez, secretarul de stat Władysław Teofil Bartoszewski, este doctor în antropologie culturală al Universității din Cambridge și master în antropologie și istorie al Universității din Varșovia; după ce și-a finalizat doctoratul, Bartoszewski a lucrat ca cercetător independent la Universitatea din Oxford și la Universitatea din Warwick.

Despre ce locuri la masa deciziilor să mai discutăm? Despre cel al fostului ministru de Externe, Bogdan Aurescu, actual judecător al Curții Internaționale de Justiție, care în timp ce era în MAE și-a numit ibovnica, pe Catrinel Brumar, ca agent guvernamental la CEDO? A cărei misiune a fost să retragă observațiile depuse de fostul agent guvernamental al Guvernului României la CEDO, Viorel Mocanu, în cauza "Dragnea împotriva Românei"?

Asta, în timp ce Anne Appleblaum, soția lui Radoslaw Sikorski, actualul ministru de Externe al Poloniei, este un reputat jurnalist și istoric, absolventă a Universității Yale, a London School of Econimics și a St. Antony's College, Oxford? Cât și jurnalistă la The Economist, The Spectator, The Washington Post sau The Atlantic și premiată cu Pulitzer Prize pentru non-ficțiune? Păi, vedeți de ce noi o să rămânem cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, în timp ce Polonia va sta veșnic în capul mesei?

Cornel Ivanciuc