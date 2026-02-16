Câteva răspunsuri la câteva "de ce-uri"

1. De ce discursul lui Marco Rubio de la Munchen a fost unul bun?

- "Vom fi mereu un copil al Europei".

- Pentru că după un an de zile de mandat Trump - cu tarife, amenințări, Groenlanda etc - a fost ceea ce trebuia. Un mesaj de apropiere, o mână întinsă.

- Pentru că a făcut apel la istorie și la trecutul care unește SUA de Europa.

- Pentru a transmis ceea ce vrea America, fără amenințări. Ferm, dar corect verbalizat.

- Pentru că a expus valorile în care crede administrația actuală americană în acest moment. Fără să le impună, fără să amenințe. Vrem să construim împreună, astea sunt valorile noastre, vreți, bine, nu vreți, pregătiți-vă să vă apărați și să mergeți singuri pe drumul ales.

- Pentru că le-a reamintit europenilor că singuri nu fac față crizelor. Ucraina, Gaza, Iran.

- "Astăzi, ONU nu funcționează". Rubio a reafirmat intenția administrației americane de a reforma instituțiile internaționale. Astăzi, ONU e neputincios în Gaza, Iran, Ucraina. SUA e cea care trebuie să rezolve aceste conflicte. Asta nu o spune doar Rubio, o spune și Kaja Kallas, șefa diplomației europene, care a criticat felul în care funcționează Consiliul de Securitate al ONU.

2. De ce președintele Nicușor Dan a decis corect când a acceptat invitația președintelui Trump de a fi prezent la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

- Pentru că SUA lui Trump vor încerca sa impună Consiliul pentru Pace, deciziile importante urmând a fi luate aici. Că vor reuși sau nu, e altă discuție.

- Pentru că România e singura țară UE care a anulat niște alegeri. Decizia a fost luată, trăim cu ea, iar indiferent de evaluarea noastră internă, consecința externă este aceasta: SUA nu au acceptat-o, iar din acest motiv relațiile noastre cu Washingtonul nu există.

- Acceptarea invitației este un semn că România vrea să refacă relația cu SUA. Refuzul ar fi însemnat blocarea pe termen nedefinit.

3. De ce România trebuie să aibă o relație apropiată cu administrația Trump?

- Pentru că este președintele SUA e cel mai puternic om al Planetei. În pixul și deciziile lui stau multe, inclusiv securitatea României. Că nu ne place nouă Trump și ce face e fix zero. Deciziile nu se iau pe ceea ce ne place nouă, se iau pe analiza a ceea ce e bine pentru țară. Asta trebuie să facă un președinte. Să se asigure că securitatea țării nu e în pericol. În octombrie, când s-a anunțat că jumătate din militarii americani se vor retrage din România, trei sferturi din țară a intrat în panică. Analizați cum ar fi ca Trump să decidă închiderea bazelor americane de la Deveselu și Kogălniceanu și retragerea tuturor soldaților americani din România.

- Pentru România, relația cu SUA nu este un capitol de politică externă, ci pilonul central al securității naționale.

Orlando Nicoară