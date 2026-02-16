Câteva răspunsuri la câteva "de ce-uri"
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
1. De ce discursul lui Marco Rubio de la Munchen a fost unul bun?
- "Vom fi mereu un copil al Europei".
- Pentru că după un an de zile de mandat Trump - cu tarife, amenințări, Groenlanda etc - a fost ceea ce trebuia. Un mesaj de apropiere, o mână întinsă.
- Pentru că a făcut apel la istorie și la trecutul care unește SUA de Europa.
- Pentru a transmis ceea ce vrea America, fără amenințări. Ferm, dar corect verbalizat.
- Pentru că a expus valorile în care crede administrația actuală americană în acest moment. Fără să le impună, fără să amenințe. Vrem să construim împreună, astea sunt valorile noastre, vreți, bine, nu vreți, pregătiți-vă să vă apărați și să mergeți singuri pe drumul ales.
- Pentru că le-a reamintit europenilor că singuri nu fac față crizelor. Ucraina, Gaza, Iran.
- "Astăzi, ONU nu funcționează". Rubio a reafirmat intenția administrației americane de a reforma instituțiile internaționale. Astăzi, ONU e neputincios în Gaza, Iran, Ucraina. SUA e cea care trebuie să rezolve aceste conflicte. Asta nu o spune doar Rubio, o spune și Kaja Kallas, șefa diplomației europene, care a criticat felul în care funcționează Consiliul de Securitate al ONU.
2. De ce președintele Nicușor Dan a decis corect când a acceptat invitația președintelui Trump de a fi prezent la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.
- Pentru că SUA lui Trump vor încerca sa impună Consiliul pentru Pace, deciziile importante urmând a fi luate aici. Că vor reuși sau nu, e altă discuție.
- Pentru că România e singura țară UE care a anulat niște alegeri. Decizia a fost luată, trăim cu ea, iar indiferent de evaluarea noastră internă, consecința externă este aceasta: SUA nu au acceptat-o, iar din acest motiv relațiile noastre cu Washingtonul nu există.
- Acceptarea invitației este un semn că România vrea să refacă relația cu SUA. Refuzul ar fi însemnat blocarea pe termen nedefinit.
3. De ce România trebuie să aibă o relație apropiată cu administrația Trump?
- Pentru că este președintele SUA e cel mai puternic om al Planetei. În pixul și deciziile lui stau multe, inclusiv securitatea României. Că nu ne place nouă Trump și ce face e fix zero. Deciziile nu se iau pe ceea ce ne place nouă, se iau pe analiza a ceea ce e bine pentru țară. Asta trebuie să facă un președinte. Să se asigure că securitatea țării nu e în pericol. În octombrie, când s-a anunțat că jumătate din militarii americani se vor retrage din România, trei sferturi din țară a intrat în panică. Analizați cum ar fi ca Trump să decidă închiderea bazelor americane de la Deveselu și Kogălniceanu și retragerea tuturor soldaților americani din România.
- Pentru România, relația cu SUA nu este un capitol de politică externă, ci pilonul central al securității naționale.
Orlando Nicoară
-
Învață-ne pre noi îndreptările Tale
Exista revoluții tacute, care se fac prin conservatori. Cand imperiile și civilizațiile cad, haosul inițial este combatu ...
-
Să revenim la economia real liberală, altfel ne ducem în cap!
Premierul Romaniei evita cuvantul „criza economica". Înțeleg de ce. Oficial, doua trimestre consecutive de s ...
-
Și, totuși, Temu livrează în România prin Ungaria, ocolind taxa impusă de Bolojan
Sunt induioșatori oamenii care cred ca au facut o mare descoperire și insista sa demonstreze ca nu sunt neaparat foarte ...
-
Locul României e pe taburetul cu trei picioare la colțul din fund al mesei
Liderii UEropeni, alaturi de 400 de șefi de corporații din Germania, Franța, Italia, Belgia și Olanda, discuta despre fe ...
-
De ce a fost sacrificată România pentru a procesa pământurile rare ale SUA
Romania a semnat pe 4 februarie la Washington Memorandumul de Înțelegere pentru Securizarea Lanțurilor de Aprovizi ...
-
Dan Puric pentru români în vremuri de restriște: Aminte că se pogoară din Neam dacic de Sfinți!
Maestrul Sufletului romanesc nu sufera de viciul fundamental al așa-zisului intelectual roman. Nu este un deștept care a ...
-
Cum ne-am procopsit cu cea mai mare sursă de poluare din lume
Pe 4 februarie a avut loc la Washington Prima Reuniune Ministeriala dedicata Mineralelor Critice (Inaugural Critical Min ...
-
Ponta ce-a pohtit!
Doua stiri bantuie netul. Prima vehiculeaza schimbarea premierului Bolojan cu Victor Ponta. Interesant. O varianta pe ca ...
-
Închideţi, domnule Prim Ministru, bibliotecile! Şi muzeele! Şi şcolile, toate!
Închideti, domnule Prim Ministru, bibliotecile! Si muzeele ! Si scolile, toate ! Nu va temeti, dragi politicieni, ...
-
Inelele puterii. Prin concubinaj se ține!
Mirabela Gradinaru, partenera de viața a președintelui Dan Daniel-Nicușor, are originile in Zapodeni, Vaslui, comuna nat ...
-
Cum răsplătește Ucraina binele pe care i-l face România
Nicicum. Ucraina nu mai este nici independenta, nici suverana, nici unitara și nici indivizibila. Unitatea Ucrainei in f ...
-
Susținerea SUA pentru Coridorul Vertical de Gaze și repoziționarea geopolitică a României
Saptamana trecuta s-a anunțat in cadrul Summitului de Energie de la Atena ca administrația Trump sprijina in totalitate ...
-
Congresul SUA a preluat balonul de la vârful de atac George Simion
Cata vreme nu a facut obiectul unei dezbateri oficiale, cel puțin la nivelul unei comisii parlamentare, procesul anulari ...
-
Bătălia pentru Controlul Absolut
Rețelele sociale au devenit un adevarat coșmar pentru elitele globaliste și slugile lor din mass-media mainstream. De ca ...
-
2026 va fi al treilea an cu stagflație
Inflația va ramane extrem de ridicata și in 2026, facand din Romania țara cu cea mai mare pierdere de competitivitate a ...
-
Cine a creat Iadul din Ucraina?! Șeful Biroului Prezidențial al lui Zelensky folosea vrăjitori pentru magie neagră
M-am documentat, inca dinainte de a incepe razboiul ucrainean, despre fel de fel de acțiuni ciudate care se petreceau in ...
-
Și totuși, ce face președintele când merge la servici?
Nicușor Dan și-a delegat snaga reprezentarii externe catre MAE. Oana Țoiu este holograma președintelui, buzduganul arunc ...
-
Doar că „La început a fost Cuvântul"...
La Davos 2026, Yuval Noah Harari a vorbit din nou despre viitor cu acea liniște impecabila a omului care știe totul desp ...
-
Ticăloșia cu primăriile
Proiectul de lege de "imbunatațire" a capacitații financiare a primariilor, pe care guvernul Bolojan vrea sa iși "asume ...
-
Tensiunile trans-atlantice amenință structurile de securitate ale lumii
În urma cu foarte puțin timp, daca ai fin evocat posibilitatea ca tensiunile din spațiul trans-atlantic vor putea ...
-
Reîntemeierea lumii prin tehnologie
Din perspectiva științei, ChatGPT este deja depașit. Și nu doar ChatGPT, ci toate aplicațiile de tip Large Language Mode ...
-
Guvernarea de la București e unică în istoria Europei prin incompetența ei
În ultima suta de ani, in Europa nu a mai existat niciodata și nicaieri o administrație atat de incompetenta precu ...
-
Cum a fost numită și renumită Laur(eat)a Kovesi procuror general
Dupa ultima diversiune a organizației sorosisto- bolșevice Recorder, și-a scos capșorul și gurița la vedere și auz și La ...
-
Contextul este cel mai important!
Cand privesti lucrurile separat, poti scapa din vedere esentialul... Cazul avocatei din PNL care primea mita si se lauda ...
-
Ordinea lumii de acum
Care este sensul istoriei care se face astazi? Care sunt forțele care duc spre viitor? Ce este de așteptat? Ce vine de f ...
-
Dovada totală a incompetentei lui Bolojan
Știrea ultimelor zile vine de pe aeroportul Otopeni, unde traficul cargo a inceput sa scada dramatic. Dupa ce, de la 1 i ...
-
Roiurile AI
Ați observat și dumneavoastra explozia pe Facebook, de noi grupuri și conturi care spun povești coerente, care ne invața ...
-
Hai să ne lămurim puțin, că aici e o schizofrenie legislativă și morală!
Daca vii cu 60.000 de euro numerar, bani frumoși, fizici, palpabili, ca ii aduci intr-un sac, intr-o sacoșa, intr-o pung ...
-
Ia-uite, domnule, că se poate!
Astazi, copilul criminal de 13 ani, care a ucis un alt copil, de 15 ani, a fost luat din familie și pus in custodia stat ...
-
Revolta populară nu poate fi ocolită: situația arată grav!
Toate datele arata ca ne apropiem de o forma de revolta populara. Suntem in ea. Revolta deja exista in sanul populației. ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu