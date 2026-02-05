Congresul SUA a preluat balonul de la vârful de atac George Simion
Postat la: 05.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Câtă vreme nu a făcut obiectul unei dezbateri oficiale, cel puțin la nivelul unei comisii parlamentare, procesul anulării alegerilor este un atu forte al opoziției, că în România s-a dat o lovitură de stat.
Puterea a ratat șansa de a demonstra amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024 și susținerea prin mijloace oculte de către Moscova a lui Călin Georgescu și urmează să deconteze lovitura de stat constituțională.
Ocaziile se răzbună și în politică exact ca în fotbal. AUR și-a făcut temele, a întocmit un raport privind lovitura de stat și l-a încredințat Comitetului Juridic al Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite.
Că dezbaterile Congresului s-au transformat într-un rechizitoriu împotriva Comisiei Europene, acuzată de o campanie globală de cenzură și de interferență în procesele democratice ale unor state membre, inclusiv în alegerile din România, era de așteptat.
MAGA ocupă întreaga scenă a discursului public american, iar magamuții în frunte cu Anna Paulina Luna și Jim Jordan, șeful Comisiei Juridice, își transmit en fanfare mesajul că Europa este rea, antidemocratică și pe făraș, gata să fie înșfăcată de apocalipsă.
Nu AUR a adus România în situația asta. AUR a găsit România în veșnica ei eschivă când și-a făcut raportul. Orice interpretare a actorilor puterii de la București, cu privire la atitudinea AUR, este pompieristică.
Faptul că pompier de serviciu e fost desemnat Nicușor Dan, nu schimbă cu nimic tema investigării anulării alegerilor, care trebuia să fie una internă, nu un bun dat la export magamuților.
Da, România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Juridic, cum încearcă să dreagă busuiocul Nicușor Dan.
Da, referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, dar răul s-a făcut deja și 9 milioane de voturi au fost aruncate la coș de doar 9 cetățeni, iar pentru asta n-am primit nici până la această oră o explicație credibilă.
Cornel Ivanciuc
