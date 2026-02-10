Închideţi, domnule Prim Ministru, bibliotecile! Şi muzeele! Şi şcolile, toate!
Postat la: 10.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Nu vă temeţi, dragi politicieni, nu staţi pe gânduri ! Nu ezitaţi ! Daţi foc cărţilor! Doar le urâţi atât de mult, ce nevoie aţi avea de ele, acum când sunteţi sus, la butoane ? Transformaţi teatrele în bordeluri şi bisericile în birturi !
Nu avem nevoie de educaţie. Nici de şcoală. Trimiteţi oamenii de cultură în exil, bibliotecarii la cules căpşuni, actorii să spele vase la McDonald's. Iar voi, cei care încă speraţi, terminaţi cu pretenţiile de oameni educaţi.
Patria te vrea idiot, ce naiba nu înţelegeţi ? Trăim într-o lume distopică, în care înfricoşătoare este doar normalitatea.
Au reuşit să ne transforme în nişte zombi, decerebraţi şi uimiţi în faţa înstăpânirii unor personaje absolut ireale, care au un singur scop, acela de transforma România în groapa de gunoi a lumii, în care colcăie şobolanii şi viermii.
Şi pentru asta au nevoie, în primul rând, de o masă manipulabilă, de consumatori de carne de plastic, băutori de otravă colorată şi dulce, urmăritori de show-uri televizate cu urangutani care se ceartă, în hohotele de râs ale unor spectatori ce pot doar scoate sunete guturale; de admiratori ai urinatului pe scenă, a împreunării pe sunetele Traviatei, în numele progresului, al noului, al ruperii de trecut.
Au nevoie de un popor prost. Pur şi simplu nu mai avem nicio şansă.
Statul nu mai există, democraţia este o poveste de adormit copii, politicul a infestat cu virusul ipocriziei, minciunii, hoţiei tot ce mai mişca în societatea asta.
Totul se vinde şi se cumpără, foamea de putere şi bani este noua religie a unei mulţimi îndobitocită de incultură şi lipsă de educaţie.
În jurul nostru totul arde, dar noi întoarcem capetele în altă parte, în timp ce ei se pregătesc să arunce ultima lopată de pământ peste o Ţară, o Istorie, un Popor.
Se face din ce în ce mai târziu în ţara în care m-am născut... Se lasă întunericul...
Adriana Stoicescu
