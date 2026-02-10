Inelele puterii. Prin concubinaj se ține!
Postat la: 10.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Dan Daniel-Nicușor, are originile în Zăpodeni, Vaslui, comuna natală a mamei sale. Familia ei are legături puternice cu localitatea (inclusiv vizite frecvente ale lui Nicușor Dan și Mirabelei la biserica din Zăpodeni). Foarte mișto. Și eu sunt din Singureni și merg acolo des.
Cristina Chiriac, procuror șef al DNA Iași are origini familiale tot în Zăpodeni, deținînd inclusiv proprietăți moștenite în localitate, e în cărți pentru șefia Parchetului General. Nicolae Andrei Solomon, adjunctul procurorului general al României, în cărți pentru una dintre șefiile marilor parchete, este tot din Zăpodeni. Se pare că este nașul de cununie al Cristinei Chiriac, conform presei.
Zăpodeni este o comună mică, deci nu e chiar greu ca trei persoane publice cu rădăcini acolo să aibă vreo legătură (chiar și îndepărtată - rude, cunoștințe de familie, vecini etc.). Doi dintre magistrații care candidează acum la șefiile marilor parchete și partenera de viață a președintelui (cel care decide în martie cine sunt acei șefi) sunt un fel de consăteni și acest fapt este absolut întâmplător, desigur. Noi avem încredere în statul de drept și în persoanele absolut oneste care îl încarnează, nu? (informațiile sunt preluate de la Bogdan Tiberiu Iacob și verificate de mine cu ajutorul motoarelor de căutare)
Cu titlu de probă suplimentară a inelelor puterii, luați și faptele de mai jos...
Elena-Alexandra Calistru este membru al Comitetului Economic și Social European (CESE) din partea României, reprezentând (cică) societatea civilă românească. Mandatul ei a început la 21 septembrie 2025 și se încheie la ... 20 septembrie 2030. În prezent Calistru ocupă poziția de președinte al Secțiunii pentru Uniunea Economică și Monetară și Coeziune Economică și Socială (ECO). Calistru este, de asemenea, președinta ONG-ului românesc Funky Citizens.
Raportul interim al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților SUA relativ la încălcarea libertății de opinie și de alegere de către Comisia Europeană indică în repetate rânduri Funky Citizens drept fabrică de fact checking și sculă de cenzură care a condus (alături de scule securiste și scule judiciare) la anularea alegerilor din 24 Noiembrie 2024 din România. Conform raportului americanilor, evenimentul din 6 Decembrie 2024 este cel mai rău exemplu de ingerință în alegeri a Comisiei Europene.
În opinia mea, anularea alegerilor din România est cea mai anti-constituțională decizie politico-judiciară secolului în lumea democratică. Funky Citizens este parte a complexului industrial al cenzurii, care a luat bani din taxele și impozitele românilor pentru a cenzura românii, precum și bani de la USAID și de la UE, pentru a terfeli democrația. De asemenea, Funky Citizens ia bani de la Meta ca să cenzureze utilizatorii români ai Facebook, Instagram și, mai nou, whatsapp. Meta e acea minunată corporație americană care s-a lăudat la Trump că nu mai cenzurează, dar iată că o face prin organizații ilegitime, cum e Funky Citizens.
Reamintesc celor care au uitat că Funky Citizens este una dintre principalele "onegheuri" care au luat bani cu sacul, inclusiv de la Statul român, ca să cenzureze românii în timpul plandemiei. Din cauza unor entități ilegitime ca Funnky Citizens noi nu știm nici acum ce s-a întâmplat în plandemie, de ce am plătit (și o să mai plătim) vaccinuri inutile de miliarde, care este realitatea efectelor adverse și letale ale vaccinului din plandemie și, mai nou, câte zeci de miliarde a aruncat Statul român în străfundul regimului mafiot kievean. Calistru este, de asemenea, partenera de viață a lui Radu Burnete, consilier prezindențial.
Gheorghe Piperea
