Ponta ce-a pohtit!
Postat la: 11.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Două ştiri bântuie netul. Prima vehiculează schimbarea premierului Bolojan cu Victor Ponta. Interesant. O variantă pe care ar agrea-o, chipurile, inclusiv şeful statului , speriat de evolutia economica si de tensiunile sociale din ce in ce mai mari.
Cu ceva timp inainte de alegerile din mai 2025 , in momentul in care Ponta a "gafat" (intentionat, dupa parerea mea), afirmand ca a salvat Belgradul inundând cateva sate si regiuni de la Dunare, am anuntat public ca Nicusor Dan va deveni viitorul preşedinte. Am înțeles perfect jocul sistemului. Acum, intr-un moment de criză economică şi socială profundă, Nicusor Dan i-ar intoarce serviciul şi înțelegerea făcută în taină şi la "ceas de seară"...
Trecând peste faptul că stârneşte încă foarte multe controverse, Ponta a fost, probabil, cel mai bun prim-ministru post decembrist. Nu am fost vreun fan PSD vreodată. E de notorietate. Datele economice îi sunt favorabile, însă. A scăzut contribuțiile sociale ale antreprenorilor români, a scăzut TVA-ul, a creat mai multe inlesniri fiscale unor categorii diverse, inclusiv celor din zona meseriilor liberale. A dat un avânt economiei. Real. Orice ar spune adversarii lui si cei care nu cunosc o boabă economie.
I-a omorât cariera cazul Colectiv, unul din cele mai bizare evenimente post-decembriste. Nu o să uit niciodată ce mi-a spus un manager de spital major care a primit victimele tragediei in acele zile. Nu intru in detalii. Nu acum. Am vorbit atunci pe post, fără să-i dau numele, când am anuntat si numărul real al victimelor, deşi oficial Arafat anunțase inițial unul mai mic. Atunci... Ponta şi-a dat demisia, deşi nu a purtat vreo vină directă pentru tragedia respectivă.
Revenind, alegerea lui Ponta pentru funcția de sef al guvernului ar pacifica sistemul, care ar evita pentru moment o soluție naționalistă considerată prea radicală, ar linişti ostilitatea celor sătui de mentalitatea de fanarioți a guvernanților din ultimii 7 ani şi ar da un avânt economiei gripate de măsurile sufocante ale lui Bolojan, care a făcut exact invers decât se procedează în criză şi într-o țară care se bazează mai mult pe consum (pentru că nu prea mai are industrii, exact elementul care te poate ajuta în criză economică).
Adică în loc să scadă taxele pentru a scoate economiile populației la suprafată, chiar si banii negri şi pentru a încuraja investițiile, le-a crescut brusc şi masiv (de teamă, probabil, să nu ajungem în situația Greciei din 2015). Mai e şi Dan Şucu în cărți. Experiență economică. Apropiat de sistem. Poate veni repede pe turnantă. Omul pe care-l prefera preşedintele la un moment dat.
A doua ştire ridică grav adrenalina opiniei publice. Cică vineri România ar putea fi declarată oficial în recesiune sau chiar în faliment. Văd că şi dinspre mediul politic vin astfel de declarații. Sincer... datele oficiale arată că nu am avut două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului, deci nu putem vorbi de recesiune conform definiției clasice. In trimestrul al patrulea al anului precedent a existat chiar o creştere de 0,8 la sută față de al treilea, dacă informațiile oficiale nu au fost grav cosmetizate.
Cât despre faliment, asta e o speculație fără acoperire, pentru că agențiile internaționale de rating nu au declarat așa ceva. Da, oficial suntem la categoria "junk" , deci nu ne mai desparte decât un pas de faliment, dar nu e atât de simplu să fii declarat un stat în colaps. Încrâncenarea a atins un nivel inimaginabil la noi. Încerc să fiu cât se mai poate de obiectiv într-un mediu intoxicat de narative toxice. Nici Bolojan nu poate fi atât de uşor de înlăturat, deşi începe presiunea publică si a unor structuri pentru îndepărtatea lui. Cert e că în acest moment riscurile pentru economie şi societate sunt deja enorme.
Mădălin Ionescu
