CIA CONDUCE ROMÂNIA!
Postat la: 28.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În urma alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie 2024, candidatul "suveranist" Donald Trump a devenit președinte al SUA. În România primul tur al alegerilor prezidențiale a avut 19 zile mai tîrziu, pe 24 noiembrie 2024 și a fost cîștigat de suveranistul Călin Georgescu.
Pe 28 noiembrie 2024, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care nu avea atribuții legate de desfășurarea procesului electoral. Membrii Consiliului au declarat că ar fi existat un presupus amestec al Rusiei în favoarea candidatului Călin Georgescu fără a prezenta nicio probă. CSAT a cerut autorităților cu atribuții în Justiție să întreprindă de urgență demersurile necesare, pentru remedierea aspectelor prezentate în ședința CSAT. Fără să mai aștepte probe care să confirme vorbele președintelui Iohannis, pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională s-a sesizat ilegal, anulînd propria decizie fe validare anterioară, eliminînd dintr-un foc întregul proces electoral cu privire la alegerea Președintelui României.
Partidul AUR a invocat o operațiune acoperită pusă la cale de secretarul de Stat Antony Blinken și de președintele Emanuel Macron, de anulare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2024, din România, prin intermediul CIA și DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieure). Catalogându-l drept o interferență străină, inacceptabilă în afacerile interne ale României. Pe 8 ianuarie 2025, guvernul României a decis ca repetarea alegerilor prezidențiale să fie organizată pe 4 și 18 mai, însă pe 7 martie, lui Călin Georgescu i-a fost respinsă ilegal candidatura invocînd mai multe anchete penale, care urmau să fie începute ulterior alegerilor (?!).
În discursul său din 14 februarie de la Conferinţa de Securitate de la München, vicepreşedintele JD Vance i-a criticat pe europeni pentru limitarea libertăţii de exprimare şi anihilarea oponenţilor politici, ocazie cu care a dat exemplul anulării alegerilor din România : „Nu ai valori comune (cu America - n.r.) dacă anulezi alegerile pentru că nu-ţi plac rezultatele şi asta s-a întâmplat în România". Vicepreşedintele JD Vance a repetat acest mesaj și la Conferinţa Acţiunii Politice a Conservatorilor din 20 februarie 2025.
Repetarea alegerilor prezidențiale din România s-a încheiat pe 18 mai, cu victoria lui Nicușor Dan, care nu candidase în 2024 și care printr-un "miracol" a recuperat în turul 2 diferența de peste 20 % care-l separa de contracandidatul său.
Ce pot eu înțelege din cele de mai sus ? În prima fază, SUA și Franța și-au dat mîna pentru a-l împiedica pe Călin Georgescu să ajungă președintele României. Și au reușit. Dar mai apoi, discursurile vicepreședintelui DJ Vance nu aveau cum să nu fi fost auzite și de Trump pentru că ele au avut loc după învestirea lui Donald Trump, ca cel de-al 47-lea președinte al Americii. E valabil și pentru toată camarilla lui Trump : pe 20 ianuarie 2025 Marco Rubio i-a luat locul lui Antony Blinken ca secretar de Stat și pe 23 ianuarie 2025, John Ratcliffe, care, în primul mandat al lui Trump a fost director al Comunității serviciilor de informaţii (DNI), l-a înlocuit pe Bill Burns în funcția de director CIA.
Eu observ, chiar și fără traducător că în ciuda discursurilor lui JD Vance, atitudinea departamentului de Stat și a CIA față de anularea alegerilor din România și față de nedreptatea făcută candidațul cîștigător la președinția României, nu s-a schimbat. Pentru că pur și simplu n-a vrut președintele Trump. Și eu cred că "suveranistului-imperialist" îi convine de minune un președinte foarte pămpălău precum Nicușor care "urmează linia". Și nu mă bazez deloc pe întoarcerile la drepta-mprejur, cu spatele la drapelul de stat și la garda militară care-i prezintă onorul.
Pe baza probelor depuse de avocații "Open Society Justice Initiative", Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), a dat o hotărîre definitivă pe 31 mai 2018 din care a rezultat că România a găzduit o închisoare secretă a CIA la București, în perioada septembrie 2003 - noiembrie 2005. Și a cerut României să dea socoteală cu privire la rolul său în acest caz de detenție secretă și tortură pentru că în cîteva cazuri fusese vorba de o eroare de identificare comisă de CIA.
Dar guvernul României a refuzat pînă în prezent să recunoască faptul că a găzduit o închisoare secretă a CIA la București, în care oameni nevinovați au fost răpiți pentru a fi supuși la tortură și abuzuri. Iar Comisia parlamentară de anchetă, creată special pentru a oferi un răspuns către CEDO, n-a aflat nimic. Deși în 2014, Comitetul pentru informații al Senatului SUA a emis un raport detaliat prin care se confirma existența acestui centru de detenție, raportul denumind centrul "DETENTION SITE BLACK."
Hotărârea Curții Europene din 2018 a apărut la doar două săptămâni după ce Senatul SUA a confirmat numirea de către președintele Donald Trump a Ginei Haspel ca director al CIA, cea care a supervizat centrul secret de detenție al CIA din Bangkok, Thailanda.
Stenogramele WikiLeaks, în cele 830 de mesaje culese din telegramele Ambasadei SUA la Bucuresti demonstrează că la uşa acestei acesteia s-a stat bine de tot la coadă în ultimele decenii și de acolo a plecat ordinul denaturării Justiției din România. Să ne amintim doar de cazul solistului Teo Peter. Politicieni, judecători, procurori, primari ai marilor orașe, ofițeri de poliție, analiști politici, jurnaliști, patroni ai canalelor TV, membrii CNA, artiști, înalte fețe bisericești, medici mai mult sau mai puțin cunoscuți, profesori universitari, șefi de sindicate, șefi de vamă, directori din toate domeniile, diplomați, ong-iști, toți își ofereau ambasadei influența data de statutul lor.
Obţinînd privilegiului de a da în gît, cu şiretenie străvezie pentru a urca în ierarhie, luînd-o pe scurtătură. Și americanii i-au răsplătit pe toți pentru „amiciţia" de care au dat dovadă, obligîndu-i totodată să-i transforme pe români în sclavi pe plantație. O dorinţă de parvenire pur românească, o Daciadă în a se declara unul mai loial decît celălalt Americii, pe treptele ambasadei Puterii Garante, cu un cuvînt hotărîtor în mazilirea unora și numirea ca șefi a altora. Ma întreb si eu ca prostul, înainte sa le linga clantele sau să le taie tortul, le-or fi dat cu dezinfectant sau preferau natur ?
Valentin Vasilescu
