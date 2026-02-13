Și, totuși, Temu livrează în România prin Ungaria, ocolind taxa impusă de Bolojan
Postat la: 13.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Sunt înduioșători oamenii care cred că au făcut o mare descoperire și insistă să demonstreze că nu sunt neapărat foarte dotați intelectual. E cazul băiatului ăluia care numără avioane și spune că-s colete. A rămas blocat în chestia asta și tot prezintă câte o aterizare pe Otopeni a unui avion cargo care vine din China drept dovadă că se plătește taxa de 25 de ei pe coletele de e-commerce venite din China.
Deși avioanele alea pot transporta orice atceva. De exemplu, mărfurile vândute de, să zicem, Emag, care nu sunt aduse sub formă de colete cu valoare sun 150 de euro, ci sub formă de importuri. În România se vând foarte multe produse fabricate în China și sunt vândute de către comercianți români, nu de către Temu, Stein, AliBaba, AliExpress etc. Dar despre domnul Bobon de la Boardingpass, cu altă ocazie.
A dat și Ministerul de Finanțe un comunicat în care nu spunea câți bani a încasat în ianuarie din „taxa Temu", ci doar că livrările de colete de e-commerce nu au scăzut în ianuarie 2026. E drept, că de la 3.388.826 de colete în noiembrie 2025 sau 1.924.223 în octombrie 2025, 713.083 de colete extracomunitare intrate în România în ianuarie 2026 reprezintă o creștere, nu o scădere, căci se știe că 713.083 este un număr mai mare decât 1.924.223 sau 3.388.826. Oricum nu știm câte dintre coletele astea au valoare mai mică de 150 de euro, pentru a fi sau nu supuse taxei Temu. Vom lămuri și asta în curând.
Acum, însă vreau să trag linie la finalul experimentului pe care l-am făcut la începutul lunii. Așa cum am scris, am făcut o comandă pe Temu. 5 produse, cu valoarea totală de 74,5 lei. Temu spune că transportul este gratuit. Am plătit fix 74,5 lei, cu cardul, fără a fi scoasă în evidență vreo taxă de 25 de lei/colet, fără vreun alt cost decât cel al produselor. Nu am plătit nici o sumă suplimentară atunci când am preluat coletul de la curier.
Am citit și auzit că, de fapt, Temu plătește către statul român taxa cu pricina, pentru că a introdus-o în prețul lucrurilor pe care le vinde. E o idioțenie. În primul rând pentru că Temu funcționează ca un marketplace, nu vinde neapărat el. Veți vedea în una dintre capturi că fiecare produs este vândut de o altă entitate. Apoi, prețurile produselor sunt foarte mici, în continuare. Temu impune, mai nou, cumpărături de minim 65 de lei, este adevărat, dar asta nu înseamnă că a inclus taxa de 25 de lei în acest plafon.
Ar fi, de asemeni, mult prea complicat să repartizeze 25 de lei astfel încât să acopere taxa indiferent câte produse ai cumpăra și indiferent de cât de scumpe sunt ele. În plus, dacă în momentul ăsta Temu oferă transportul gratuit, gândiți-vă că numai un colet „small" trimis în interiorul României costă 11,5 lei. Nu mai vorbim de costurile transportului internațional. Bun, și acum să vedem de ce nu am plătit nici eu, nici Temu și nici firma de curierat taxa de 25 de ei pentru acest colet de 74,5 lei.
E foarte simplu, de fapt, n-am să vă fierb: pentru că Temu a trimis coletul comandat de mine la Budapesta, unde a trecut prin vamă, a devenit livrare intracomunitară și colet intracomunitar și nu a mai fost nevoie de taxa Temu. Pentru că Temu, ca aproape orice e-comerciant serios, m-a ținut la curent cu fiecare etapă a livrării, le împărtășesc și eu cu domniile voastre. Am plasat comanda și am făcut plata online pe 1 februarie. Pe 5 februarie coletul a ajuns în Aeroportul Internațional Zhengzhou Xinzheng, cod IATA CGO.
Pe 6 februarie coletul a plecat din China într-un avion cargo Airbus A330-243F al Hungary Airlines. A făcut o escală la Aeroportul Internațional Almaty, cod IATA ALA. De la Almaty (Kazahstan), avionul care transporta și coletul meu a decolat spre Aeroportul Internațional Budapesta Ferenc Liszt, cod IATA BUD. Codurile IATA ale aeroporturilor de unde a plecat și unde a ajuns coletul au fost comunicate de Temu în mesajele pe care mi le-a trimis.
La Budapesta coletul fost preluat de către un comisionar vamal (chiar dacă pentru colete cu astfel de valori nu se plătesc neapărat taxe vamale) și, ulterior predat unui transportator care a dus coletul (alături de multe altele) până a București, unde a fost preluat de Cargus. De la București a călătorit până la constanța, de la Constanța la Tulcea, iar de acolo până la mine, la Jurilovca.
Așadar, nu știu ce transportă avioanele de care s-a îndrăgostit Gabriel Bobon de la Boardingpass, dar nu neapărat colete care să producă bani pentru bugetul lui Bolojan și al lui Guda. Aaa, și să-i spună cineva acelui domn isteric, Ciuvică, care urla cu spume la Mirel Curea pe tema asta, că nu, faptul că Temu livrează prin Budapesta pentru a evita „taxa Temu" nu este un fake news, după cum tocmai a dovedit-o și acest colet al meu.
Patrick Andre de Hillerin
