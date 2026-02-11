Dan Puric pentru români în vremuri de restriște: Aminte că se pogoară din Neam dacic de Sfinți!

Maestrul Sufletului românesc nu suferă de viciul fundamental al așa-zisului intelectual român. Nu este un deștept care are "vorbele la el", cum relativist se exprimau niște filosofi de buduoar. Dan Puric expune profunzimea sufletului de român, atât de rănit în ultimii ani.

Spiritual România este într-un dezastru, într-o derivă născută din inteligența fără conținut, din deșteptăciunea de descurcăreț a târgovețului lui Caragiale. Lipsa de conținut a duhului preschimbă problemele în elemente de joc abstract și răpește spiritului latura destinului. Acest tip de istețime de târgoveți degradează până și suferința pură pe care o duce în derizoriu.

Filosoful, scriitorul și artistul Dan Puric n-a pus vreodată problema României imediate, a României moderne sau modernizată cu fonduri europene și nici a prețului la utilități, chirii sau alimente. Ar fi fost mult prea puțin pentru un gânditor care cu o aripă bate în eternitate. El este compus din tradițiile milenare ale poporului în care s-a născut, a creștinismului care odată scos - prin absurd - din acest popor, el poporul, încetează să mai existe. Dar mai ales din sufletul românesc și din "cinstea numelui de român" și din viitorul nației române.

Tradițiile vin prin Dan Puric din văile Siriului și din crivățul de la Nehoiu acolo unde s-a născut într-o familie de medici de excepție. Prima ființă care i-a făcut diferența între "comuniști" și Sărbătoarea de Paști a fost bunica sa după mamă, ce se trăgea din greul Neam al dinastiei moldovene de boieri Zbierea.

Iar viitorul se prefigurează prin odorul său de numai 5 ani Alexandru Dan, un geniu artistic în devenire. Creștinismul se manifestă cel mai bine prin Doamna sa Alexandra Neacșu, o scriitoare și artistă mult prea profundă pentru generația sa. Dealtfel ultima apriție editorială a lui Dan Puric, "Lacrima iubirii" este un poem sublim adresat femeii și-n același timp un elogiu, adus Doamnei care îi este alături, Doamnei inimii sale!

Dan Puric este un artist instalat în absolutul ființei românești celei mai pure. În preajma sa aerul vibrează într-un anumit mod, care nu se poate exprima în cuvinte. În proximitatea sa nu poți rămâne indiferent sau fără de idei, nu poți fi nepăsător. Lângă artistul de geniu ori vibrezi sută la sută cu sufletul românesc, cu eroismul martirilor români din toate veacurile, cu "cinstea numelui de român", ori dacă ești bântuit de duhuri necurate, ai toate șansele să fii exorcizat!

Și aici intervine smerenia sa artistică cât și de viță. Recent unii dintre politicienii de forță i-a propus Maestrului; "Domnu Puric într-o viitoare guvernare a patrioților, vă puteți alege orice demnitate de stat, doriți!" Răspunsul pentru cei din fața sa a fost unul de legendă; "Voi aveți în proximitatea voastră un pur sînge arab de o valoare fără limită și-l puneți să tragă la căruța CAP-ului?!"

În aceeași paradigmă putem privi și întâlnirea din urmă cu câțiva ani, dintre artistul Dan Puric și monahul Athanasie - 17 ani de închisoare comunistă. Atunci copilul născut pe valea Siriului și purtând demnitatea boierilor români, a îndrăznit să-l întrebe pe martirul închisorilor bolșevice; "Părinte credeți că ar trebui să candidez la președinția României așa cum îmi cer foarte mulți oameni ce spun că mă vor urma oriunde?" Răspunsul titanului chiliilor a fost unul absolut lămuritor; "Dan Puric, n-ai popor care să te urmeze!" De atunci Maestru sufletelor noastre a ales calea apostolică; aruncă cu benzină peste țară și așteaptă să vină Dumnezeu cu bricheta!

Meștere, să ne trăiești la fel de frumos cum ai trăit și până acum și încă tot atâtea decenii să-ți dăruiască Dumnezeu. Este nevoie de tine mai ales acum când poporul român se află în linia întâi a bătăliei pentru sufletul său. În fapt ce faci Maestre, nimic excepțional; doar amintești poporului român că se pogoară din Neam dacic de Sfinți! Din Neamul Sfinților Brâncoveni și a celorlați Sfinți din celulele de la Aiud, Gherla, Sighet, Rm. Sărat, Pitești, Periprava sau gulagul Siberian. La mulți ani Dan Puric!

Marian Gârleanu