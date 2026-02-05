Bătălia pentru Controlul Absolut

Rețelele sociale au devenit un adevărat coșmar pentru elitele globaliste și slugile lor din mass-media mainstream. De când cu pandemia și războiul din Ucraina, lumea s-a trezit și a început să închidă televizoarele, radiourile și site-urile de știri mincinoase. Chiar dacă rețelele sociale abundă de fake-uri, cei care vor într-adevăr să afle adevărul îl pot găsi consultând mai multe surse de încredere, aflate departe de influența malignă a tandemului guvern-corporații.

După modelul Australiei și al Franței, puciștii aflați la putere în România au promovat proiectul de lege de interzicere a accesului minorilor la rețelele sociale. Proiectul urmează a fi discutat în Camera Deputaților (for decizional), așa că alde CT Popescu și alți influensări globaliști din mass-media fac presiuni intense (inclusiv cu atacuri asupra ministrului Predoiu, adept al "libertății de exprimare") pentru ca legea să treacă fără probleme.

Asistăm la o manifestare flagrantă de disonanță cognitivă din partea guvernelor progresiste occidentale. Sub pretextul nobil al "siguranței copiilor", statele vor să sugrume libertatea digitală, în timp ce, paradoxal, calcă în picioare orice principii morale în instituțiile de învățământ. Guvernul lui Bolojan pretinde că protejează inocența minorilor prin interzicerea accesului la Instagram sau TikTok. Culmea ipocriziei, însă, prin programa școlară și evenimentele publice organizate cu binecuvântarea ambasadelor, același guvern îi expune pe copii fără filtre la ideologia de gen și la parade LGBT de o indecență revoltătoare.

Statul globalist pare să sufere de sindromul "Părintelui Suprem", care încearcă să uzurpe rolul natural al familiei. În loc să investească în educarea părinților pentru a gestiona consumul digital al copiilor lor, guvernele aleg calea prohibiției. Practic, îi tratează pe cetățeni ca pe niște subalterni incapabili de discernământ.

Este o strategie falimentară din start. Istoria ne-a demonstrat, prin efectul "fructului oprit", că interdicțiile nu fac decât să crească atractivitatea viciului. Așa cum prohibiția alcoolului sau războiul împotriva drogurilor nu au eliminat consumul, ci au creat piețe negre, interzicerea rețelelor sociale va împinge tinerii spre colțurile întunecate ale internetului (Dark Web). Sau spre utilizarea de VPN-uri, departe de orice supraveghere parentală.

De subliniat că ofensiva legislativă nu este deloc străină de interesele mass-mediei tradiționale. Presa mainstream a pierdut masiv audiență și credibilitate după ce s-a prostituat pe bani buni în ultimii patru ani, iar acum vede în rețelele sociale un rival existențial. După cum spunea jurnalistul american Glenn Greenwald, "Cenzura este instrumentul celor care au pierdut argumentul". Atacul asupra Big Tech, aparent legat de siguranța copiilor, urmărește de fapt să-i forțeze pe alde Musk și Zuckerberg să coopereze în cenzurarea discursului politic incomod și a vocilor antisistem care au migrat online.

Mass-media tradițională se comportă ca o fiară rănită care încearcă să-și ucidă competitorul mai tânăr și mai agil, folosind instituțiile statului pe post de bâtă.

În context, în zonele alternative circulă diverse teorii despre cum ar putea fi folosite restricțiile asupra copiilor pentru ca guvernele să-și extindă aria de cenzură și control. Fie că vorbim despre Identitatea Digitală obligatorie (pașaportul digital pentru conectarea la internet), despre cenzura preventivă a viitoarelor mișcări sociale, despre colectarea masivă de date biometrice sau despre agenda de "dumb down" (sterilizarea internetului), toate indică pași mici, dar fermi, spre un control centralizat.

Guvernele globaliste încearcă să construiască un țarc digital sub pretextul siguranței. Dacă una dintre teoriile de mai sus va fi pusă în practică, în special cea a Identității Digitale cuplate cu cenzura politică, ne îndreptăm spre un coșmar orwellian. Cel mai negru scenariu ar fi acela în care accesul la internet este condiționat de un "scor social" sau de conformitatea ideologică.

Astfel, copiii vor fi "protejați" de opinii contrare narativei oficiale, dar vor fi îndoctrinați instituțional, într-o societate unde gândirea critică devine un delict. Statul va deține monopolul absolut asupra adevărului, monitorizând fiecare click și fiecare gând exprimat online.

Adrian Onciu