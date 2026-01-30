Revolta populară nu poate fi ocolită: situația arată grav!

Toate datele arată că ne apropiem de o formă de revoltă populară. Suntem în ea. Revolta deja există în sânul populației. Fenomenul politic Georgescu a fost un indiciu al unui simptom politic, social și economic mult mai profund. Dau link la un text explicativ publicat. Și aici nu personajul Georgescu interesează ci fenomenul care indică o nemulțumire și revoltă profundă.

Votanții lui Georgescu & AUR nu sunt neapărat votanții lor - ci conțin un număr imens de cetățeni care votează și susțin un fenomen ca pe o formă de revoltă. Așa cum votanții lui Nicușor Dan nu sunt nici 50% ai lui ci sunt votanți care se tem de oferta celor revoltați. Marea parte i-a și pierdut deja.

În acest moment avem câteva fenomene mari și late:

1. O revoltă masivă a celor abandonați și nereprezentați: așa se percep ei. Acest stat cu instituțiile și partidele lui nu-i reprezintă și ei se simt nereprezentați. Și caută soluții disperate - pot vota și un măgar numai să nu mai aibă relație cu ceea ce ei percep ca Sistem - partidele actuale, Guvernul, parlamentul, Președintele etc. Ei se simt abandonați și reacționează: sunt oameni din categorii foarte diferite - de la muncitori și țărani la clasă de mijloc și chiar mai sus. În prima fază s-au revoltat la vot. Dar e doar începutul.

2. Neîncrederea totală în tot ce ține de Parlament, Guvern, Justiție, Instituții ale statului - plus: aici se include și mainstream-ul intelectual - gen societate civilă la comandă, universitar și presa bună: pentru ei sunt parte a Sistemului.

E greu de găsit o țară în care mainstream-ul mediatic și intelectual să-și urască în așa hal poporul și să slujească puterea. Nici măcar în Rusia.

Interesant că încrederea se îndreaptă spre BOR - Armată - Pompieri: adică structuri de autoritate, ordine, protecție și ierarhie. În contrabalans cu ce percep din partea Statului - Sistem: lipsă de autoritate, de protecție și haos. Oamenii percep că Statul-Sistem le aduce sărăcire, haos și instabilitate - exact opus a ceea ce trebuie să facă un stat. Îl percep ca pe un stat - regim de ocupație. Un soi de regim - neofanariot - neociocoime - neoiobăgie.

3. Un element cheie îl joacă aici anularea alegerilor de anul trecut. Acest eveniment politic fără precedent în Europa și spațiul Occidental din care ne revendicăm face să întărească și mai mult revolta și lipsa de legitimitate a actualei puteri. A trecut mai bine de un an și nu avem o justificare a anulării alegerilor care este un fenomen foarte grav. O țară cu un sistem politic numit deja hibrid - indicele democrației a scăzut mult - anulează alegerile fără a da un răspuns și o justificare credibilă elementară. Asta pentru o mare parte a populației spune: avem o putere nelegitimă. Nimeni nu încearcă să dea un răspuns credibil. Asta e o catastrofă politică cu efecte teribile pe termen mediu și lung.

4. La acest element se adaugă o președinție care nu convinge cu nimic - atât președintele Nicușor Dan & echipa lui de consilieri. Ba chiar e o tendință de a transforma Președinția în ceva total derizoriu. Urmăriți folclorul: ne apropiem de limita de jos a comicului - asta e riscant: o spun cu multă îngrijorare. Asta adăugat la percepția "lipsei de legitimitate". Aici se adaugă un guvern compus din partide care "natural" nu pot sta alături.

5. Și cireașa de pe tort - Reforma Bolojan care are trei trăsături esențiale. Percepția populară e asta:

a. Tăieri de la bază - și nimic de la vârf: se poate tăia de la mame, copii, persoane cu dizabilități și educație? Tăiem. Nu ne atingem de noua ciocoime cu un sfanț. Bașca lovește puternic în clasa de mijloc și businessul autohton. Adică lovește puternic în păturile de jos și mijloc.

b. Tăierea de personal. Adică lovește în oameni. Atenție: taie personal pentru a economisi? NU - ci pentru a externaliza serviciile. Adică economisește la personal și crește la bunuri și servicii: Până și USR-istul Năsui se revoltă: "Cheltuielile cu bunuri și servicii sub Guvernul Bolojan au explodat". Adică e o schemă neoliberală clasică: tai de la oameni și servicii ale statului - și externalizezi la prietenii cu firme. Reforma - nu șagă. Adică am luat o țeapă colosală: Cheltuielile totale ale statului nu au scăzut ci au crescut foarte mult: +82 miliarde de lei față de anul trecut. Suntem taxați mai mult cei de la mijloc în jos pentru a întreține noua ciocoime. Repet ce am mai spus: de ce tăierile nu le suportăm toți egal? Asta va produce revoltă. Asta nu e reformă - e bătaie de joc. Eu repet baiul meu cu educația: gata - au distrus și ce mai era de distrus. Sistemul e terminat - acolo dacă ceva mai merge se datorează unor profesori punctual și moștenirii.

c. Explozia prețurilor și taxelor care au dus la o greutate financiară ridicată. Coșul zilnic de masă, taxele și prețuire pe viață și întreținere devin insuportabile pentru grosul populației. Asta va fi ultima picătură. Frigiderul bate orice PR și orice TV sau rețea de comunicare.

Rezultatul: pentru 76% - România se îndreaptă într-o direcție greșită și doar 19% cred că România se îndreaptă înspre o direcție bună. Asta ce spune? Încrederea în Parlament, Guvern, Justiție, Președinte - la limita de jos. Asta ce spune? Încredere mare în Armată, Biserică, Pompieri. Asta ce spune? Plus sărăcirea populației și presiunea costurilor imense.

Asta înseamnă că avem o situație la limita de jos a suportabilității - adică o situație explozivă. Și nu ne ajută nici contextul global care e și el exploziv în orice direcție ai privi. Iar situația aceasta din PR și Gargara nu o rezolvi. Atenție: limita suportabilității a fost deja depășită. E adevărat că avem un grad de suportabilitate ridicat ca societate. Dar eu zic - tovarăși guvernanți: nu supraestimați suportabilitatea acestui popor. Să vă ferească Dumnezeu de mânia populară.

Pace! Firește: trebuie inventate frici mari pentru o pace socială tragică.

Vasile Ernu