Cine a creat Iadul din Ucraina?! Șeful Biroului Prezidențial al lui Zelensky folosea vrăjitori pentru magie neagră

M-am documentat, încă dinainte de a începe războiul ucrainean, despre fel de fel de acțiuni ciudate care se petreceau în Ucraina. Am făcut-o și în 2002, pentru că aveam o bănuială despre atacurile energetice care se desfășurau de acolo către România, către Moldova, către Ungaria, deci știam deja că e ceva în neregulă la momentul începerii conflictului, din februarie 2022.

Ulterior, repet, documentându-mă, am auzit de magie neagră, am văzut acțiunile armatei ruse în a distruge acele antene folosite pentru atacuri energetice în Ucraina. Da, da! Așa-numitul „Sindrom Havana" avea corespondență și pe teritoriul ucrainean și era îndreptat împotriva dușmanilor, adică a celor care nu erau cu „Slava Ucraina!". Am făcut toate aceste lucruri; nu știam însă cine ar putea să coordoneze toate acele acțiuni. Mă gândeam la cineva de pe lângă Victoria Nuland, vreun străin sau vreun american delegat.

Ei bine, bomba a venit alaltăieri, printr-o postare pe Facebook a unei doamne numite Iulia Mendel, care a fost șefa biroului de comunicare prezidențială al lui Zelenski. Ea a activat în acel loc imediat după ce Zelenski a fost ales președinte, dar la un moment dat, din cauza divergențelor de opinie cu cei care apăruseră în jurul lui Zelenski, a plecat. Ei bine, ce credeți că povestește această doamnă cunoscută presei internaționale? Repet, a fost timp de câțiva ani un soi de purtătoare de cuvânt și șefa biroului de presă al lui Volodymyr Zelenski. Zice așa, și doar spicuiesc, citez:

„În 2019, un jurnalist străin a venit, la un briefing, la biroul președintelui Zelenski și, după briefing, nu a alergat după președinte, ci a alergat după consilierul său de atunci, Andrei Ermak. Și i-a adresat o întrebare în fața camerei de luat vederi: «Ce ai făcut la cimitir împreună cu cutare?» Jurnalistul a repetat această întrebare de mai multe ori, așa că am auzit-o bine. Era pentru prima oară în viața mea când auzeam o asemenea întrebare, dar ea a rămas fără răspuns."

Mendel mai vorbește despre un episod similar la un an distanță. Citez: „În 2020, un ministru din guvernul ucrainean a venit la mine cu informația că Ermak, pe atunci deja șef al administrației prezidențiale, se ocupă cu magia. Ministrul nu a intrat în detalii, dar era foarte speriat.". Și continuă aceeași Iulia Mendel: „În 2023, o persoană dintr-un serviciu secret important mi-a povestit cum Ermak aducea vrăjitori din Israel, Georgia și o țară din America Latină pentru ritualuri magice. În 2024, o persoană din domeniul ezoteric mi-a povestit că vrăjitorii lui Andrei Ermak, șeful administrației prezidențiale a lui Zelenski, ard niște ierburi, colectează apă din cadavre și fac niște păpuși pe care el le depozitează într-un anumit cufăr. Se spune că în acel cufăr special se află morții înșiși!", iar completarea este că Iulia Mendel sugerează că acele păpuși reprezentau anumiți oameni care trebuiau, de fapt, uciși prin ritualuri magice, așa cum se face, după cum știți, în lumea vrăjitoriei.

În articolele care prezintă declarația Iuliei Mendel sunt prezentați mulți parlamentari din Ucraina, care acum vorbesc public despre această magie neagră care se practica la nivel de șef al administrației prezidențiale al lui Zelenski. Și se pare că nu este singurul din jurul lui Zelenski care practică asemenea ritualuri magice. Ihor Moseiciuk, un parlamentar ucrainean, a declarat în urmă cu o lună și jumătate că, la una dintre perchezițiile care au avut loc la locuința lui Andrei Ermak, au fost găsite păpuși voodoo, măști, stele satanice, și el a declarat presei că toate aceste lucruri indică faptul că acesta aparține uneia dintre sectele oculte care populează teritoriul ucrainean, lucru, de asemenea, publicat în presa internațională.

Aceasta este descrierea pe scurt, prieteni, și vreau să vă spun ceva: acest Andrei Ermak, în ultimii patru ani de la începutul războiului, a fost adevăratul șef al administrației prezidențiale și, când spun adevăratul șef, vă detaliez, cu surse din presa americană, presa britanică, presa franceză - consultați-le pe toate - că era de asemenea de notorietate că el dădea dispoziții în locul lui Zelenski, acest Andrei Ermak. El era considerat, de fapt, adevăratul conducător al Ucrainei, timp de patru ani; acest om care se ocupa cu vrăjitoria și care chema vrăjitori din toată lumea și, prin ritualuri de tip satanic, ocult, ataca practic orice fel de adversar.

Andrei Ermak a fost obligat să plece, la finalul anului trecut, din administrația prezidențială, pentru că a fost dovedit că era coordonatorul rețelei de corupție. Da, da, acea rețea de corupție care a apărut documentată că a furat inclusiv banii americanilor. Nimeni nu s-a atins de un fir de păr (nu mai are mult, dar mai are încă) din capul său, ci el, cu de la sine putere, a zis: „Voi pleca pe front, la război". Nimeni nu știe unde este în acest moment, dacă este pe front, acolo unde a spus, sau este în altă parte. Însă acum vreau să trag concluzia. Voi vă închipuiți dacă Ucraina a fost condusă de facto, în ultimii patru ani, de asemenea oameni ca Andrei Ermak, un ocult, care făcea practici voodoo, vrăjitorii, apă din cadavre, otrăviri, crime, cum arată, de fapt, actuala conducere a Ucrainei?

Pentru că lângă unul ca Ermak, mai ales că era conducătorul de facto al Ucrainei, au mai apărut, bineînțeles, și alții asemenea lui, și putem să vorbim la timpul prezent despre acest iad din Ucraina. Și, în ce mă privește, înțeleg mult mai bine acum legăturile operative dintre sataniștii dovediți în jurul lui Joe Biden și acești altfel de sataniști care au populat conducerea ucraineană, fel de fel de amatori. Acest Ermak era un producător TV, care se cunoștea din 2011 și era asociat cu Volodymyr Zelenski. Sataniștii au atras sataniști care acum dau ora exactă și au pretenția să devină cea mai puternică armată din Europa. Sper ca această dezbatere, această dezvăluire, să deschidă șirul altor dezvăluiri care să pună în gardă măcar oamenii normali, câți mai sunt, din politica europeană, pentru că aici este buba conflictului ucrainean.

Cozmin Gușă