Locul României e pe taburetul cu trei picioare la colțul din fund al mesei
Postat la: 13.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Liderii UEropeni, alături de 400 de șefi de corporații din Germania, Franța, Italia, Belgia și Olanda, discută despre federalizarea UE. La un castel hiper bogat din Flandra, de lângă Anvers. Cu caviar pe mese, desigur. Zâmbind și simțindu-se bine și importanți unul în prezența altuia.
Principalul "ideolog" care cere pe față federalizarea UE este Mario Draghi, fost șef al BCE sub domnia căruia euro și-a pierdut 60% din valoare, fost premier al Italiei, care a emis cea mai fascistă legislație de "luptă" contra plandemiei din Europa și care a contribuit la falimentul de facto al statelor membre UE (faliment pentru care plătim acum datorii comune de cca un trilion de euro din programul de "salvare" numit NextGenerationEU). Cu asemenea "lideri" ar trebui să defilăm ca federație.
Nu e tot. Ursula von der Leyen preia propunerea Germaniei de construcție din mers a unei uniuni europene "cu două viteze".
Statelor care nu vor "soluția" nemților li se va rezerva câte un loc în vagonul de clasa a treia, iar statele care vor (coalition of the willing) vor merge cu yachtul sau cu private jet-ul către pacea prin forță, neutralitatea climatică, mamele tuturor tratatelor (Mercosur, India, curând China, un pic mai târziu Rusia) și lupta pe față cu Trump. Apropo, mai nou agresorul e Trump. Pe Putin acum toată lumea încearcă să îl îmbuneze. Macron va merge la Moscova pentru a-l ruga să le dea europenilor niște gaz ieftin.
(trollii prost-europeni nu îi vor zice lui Macron "Va te faire foutre à Moscou!" - nu, nu, ne vor zice nouă "marș la Moscova...)
O uniune cu două viteze, unde unele state și corporațiile vor avea drepturile, iar restul statelor și "pleava societății", vor rămâne cu obligațiile și cu cenzura și cu legarea de glie. Va fi o sciziune egală exact strategiile și dorințele Rusiei și Chinei, ceva apt să năruie democrația europeană de tip vestic. O rupere a coeziunii europene care, oricum, e la limită azi este dovada clară că americanii au dreptate când spun că UE nu mai este o comunitate de valori occidentale care să poată fi în alianță cu SUA.
Dacă lumea "bună" de la Anvers va pleca urechea la acest Draghi, probabil că UErocrații vor avea curând un proiect de federație europeană de 9 state construită în jurul Germaniei și un grup de 19 state - satelit (cel mai probabil, minus Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia), cu o Franța mârâind un pic la nemți și o Spania bazându-se mai mult pe fostele sale colonii sud-americane decât pe UE. România? Locul României pe taburetul cu trei picioare pus la 5 metri de colțul din fund al mesei hiper bogaților se va fi consolidat.
Gheorghe Piperea
