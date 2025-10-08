Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Postat la: 08.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Este inginerie socială. Este încă un motiv să ne limiteze libertățile, fie și pentru o zi. Deocamdată în mod semivoluntar. Fac apel la populație să limiteze circulația, dar vor să închidă și școlile, ceea ce nu mai este voluntar, ci obligatoriu. Este același pupitru de comandă ca în pandemonie, cu chelia lui Arafat strălucind în spate.
Este și un dresaj al populației sau "training", cum spun în limba lor păsărească. Să ne învățăm să răspundem la comenzi fără să gândim, fără să crâcnim, ca oile. Pentru ca pericolul să fie mai bine definit, trebuie personalizat și i-au dat și un nume, "Ciclonul Barbara". Te trimit cu gândul la devastatoarele uragane cu nume de femei din Atlantic, deși nu există comparație.
Dar dacă în loc de amenințătoarea denumire "Ciclonul Barbara" meteorologii ne anunțau în limba lor de lemn "miercuri vor fi precipitații abundente care vor atinge în anumite regiuni și 140 litri/mp și vântul va avea viteza de până la 70 kmh", unde mai era panica? Pe când așa, ți se face inima cât un purice că "vine Barbara".
Dar de ce să îmi spună mie ce să fac Arafat cu Jandarmeria și cu prefecții? Dacă eu văd e o vreme de nu-ți vine să dai afară nici un câine, sau dacă vadă că mașinile sunt bară în bară, cum se întâmplă în București când e vreme rea, îmi "limitez deplasările" și singur, fără să îmi mai spună ăștia să stau în casă.
Doctrina panicii pregătește și pavează drumul spre tiranie. Doar temele discursului catastrofic variază. Au dispărut gaura din stratul de ozon, teroriștii și virusul Covid, dar au apărut și vor apărea altele, la nesfârșit! De exemplu, când victoria lui Trump începuse să se contureze, muribunda Administrație Biden în disperare de cauză, ordonase Pentagonului să desecretizeze informații despre extratereștrii! Vin extratereștrii!
George Scarlat
