"Sfat" pentru Putin: „Aici se află una dintre lecțiile creșterii și descreșterii imperiilor"

E nevoie de inițiative diplomatice capabile să oprească războiul și să permită construirea unei păci durabile. Escaladarea prin acțiuni de război hibrid, inclusiv prin sabotaje, îndepărtează această perspectivă. Diplomația rusă are o tradiție îndelungată și o experiență bine cunoscută în gestionarea situațiilor delicate. Tocmai de aceea este greu de înțeles ce avantaj politic durabil ar putea aduce asemenea operațiuni.

În cazul incendiului de pe platforma industrială din apropierea fabricii Carfil din Brașov, autoritățile române au anunțat identificarea unei rețele de sabotaj coordonate din Rusia. Separat, în cazul cetățeanului columbian care pregătea acțiuni împotriva unor obiective din Ilfov, SRI a indicat legături cu o rețea controlată, prin intermediari, de serviciile ruse. Sunt acuzații ale autorităților, iar răspunderile individuale trebuie stabilite de justiție.

Dar recursul la intermediari nu elimină întrebarea politică: în folosul cui sunt organizate asemenea acțiuni? Al australienilor? Al congolezilor? Sau ar trebui să credem că un columbian a venit până în România pentru a-și rezolva, din proprie inițiativă, divergențele cu infrastructura noastră?

Să fim serioși: astfel de acțiuni vor accentua neîncrederea față de Rusia și vor consolida, în societățile europene, un curent de opinie care va face tot mai dificilă o viitoare normalizare a relațiilor. Iar această normalizare, când va deveni posibilă, va avea nevoie de mai mult decât de interese mercantile. Va avea nevoie de încredere, de respectarea angajamentelor și de acceptarea libertății celuilalt.

Poate că aici se află una dintre lecțiile creșterii și descreșterii imperiilor: teritoriile pot fi ocupate prin forță, dar încrederea nu poate fi cucerită în același fel. Iar încercarea de a reconstitui un imperiu poate grăbi tocmai pierderea influenței pe care acesta pretinde că o apără.

Adrian Năstase