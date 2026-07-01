EXTRATEREȘTRII: GOGORIȚA SUPREMĂ – Virus și Schimbare Climatică și Putin și Iran la un loc!

Pe vremea lui Ceaușescu era o poruncă nescrisă: „Este interzis să discuți cu străinii!” Nerespectarea ei îți putea atrage o „discuție” cu Securitatea. Și multe alte consecințe neplăcute. Aflu acum că locuitorilor Pământului le este interzis să discute cu... extratereștrii.

În Declarația de principii privind desfășurarea activităților de căutare astronomică a inteligenței extraterestre (SETI), din iunie 2026, se arată:

„Declarația actualizată reafirmă, de asemenea, un principiu constant al Declarației din 1989: faptul că transmiterea unui răspuns la o detectare confirmată a unei inteligențe extraterestre este o decizie care aparține întregii umanități.

„Acesta statuează că nu ar trebui trimis nici un răspuns până când nu au loc consultări internaționale adecvate, în special prin intermediul unui organism de o largă reprezentativitate, ca ONU, și că specialiștii din domeniul SETI ar trebui să coopereze în cadrul acestei consultări.”

Prima reacție care te încearcă este un hohot de râs homeric: vasăzică, din 1989, de când Ceaușescu a fost pus la zid, nici un pământean nu are voie să stea la discuții cu străinii de Pământ.

Mai mult, orice pământean are obligația de a dacă omuleții verzi încearcă să se bage în vorbă cu el și să coopereze cu organele abilitate.

A doua reacție ar trebui să fie mai reținută. Să fim serioși: nu despre extratereștri e vorba aici, ci despre oameni. Și prin această aberație girată de Academia Internațională de Astronautică (IAA) ni se bagă în cap că viața nu ne aparține.

Ea aparține Planetei și conducătorilor ei globali. Noi suntem niște Iobagi moderni, legați de Pământ, indiferent în ce țară am trăi.

În al treilea rând, documentul IAA este o confirmare că Gogorița ET va fi folosită cât de curând ca argument suprem pentru a ne priponi mai bine.

Extratereștrii vor fi noul și finalul INAMIC PUBLIC: Virus, Schimbare Climatică, Putin și Iran la un loc.

Când se va confirma oficial că dușmanul nu doarme, ci pândește din Spațiu, drepturile și libertățile omului vor deveni un mizilic: ele vor fi anulate scurt, până când pericolul existențial va trece.

Sigur, asta ar putea dura generații și generații. Ce importă? Civilizația umană trebuie salvată! Cu orice preț!

Între timp, se vor naște copii născuți sclavi din sclavi, care nu vor mai ști ce înseamnă libertatea. Mai mult, ei vor considera libertatea periculoasă.

Și când vor vedea un semen cu idei excentrice, un lunatic povestind despre vremuri când Omul era o ființă liberă, îl vor raporta ca pe un scârbavnic Dușman al Poporului Planetar la Securitatea Globală. Care îl va face dispărut cât ai zice ET.

Adrian Pătrușcă