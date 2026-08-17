Un proces care zguduie armata rusă: Un tribunal militar rus recunoaște pe față că soldații sunt uciși de proprii comandanți

Un tribunal militar rus a recunoscut, pentru prima dată, că uciderea propriilor soldați reprezintă o practică răspândită în cadrul armatei ruse, într-un verdict considerat inedit de observatorii independenți.

Pe lângă abuzurile comise împotriva civililor ucraineni, documentate în numeroase rapoarte internaționale, armata rusă era acuzată în mod repetat de brutalitate față de propriii militari - corupție, maltratare și chiar execuții sumare. Kremlinul a negat constant aceste acuzații. Însă un tribunal militar rus a confirmat recent că astfel de practici sunt curente în rândul trupelor, relatează 7sur7.be.

Deși dosarul rămâne unul intern, judecat de instanța militară, ecoul său s-a resimțit puternic în Rusia. Miercuri, 12 august, Tribunalul Militar de Garnizoană nr. 235 din Moscova a început examinarea cazului lui Pavel Gudocikin, fost militar în cadrul Regimentului 272 și sublocotenent, cunoscut sub numele de „Boieț" („Luptătorul").

Un sistem de tip mafiot

Gudocikin este acuzat de numeroase acte de violență împotriva altor soldați ruși, fiind inculpat pentru 46 de capete de acuzare, printre care omor, abuz de autoritate cu violență, corupție la scară largă, extorcare și furt de armament. Alături de alți patru militari - Ghennadi Kozakov, Vitali Kozlov, Oleksandr Tonilin și Oleksandr Ovcearov -, făcea parte din unitatea de asalt a regimentului său, considerată un veritabil grup infracțional specializat în trafic și extorcare.

Potrivit anchetei, Kozakov, acuzat de 62 de acte de violență, dădea ordinele, în timp ce Gudocikin se ocupa în principal de executarea lor. Toți cei cinci militari au pledat vinovat și au depus mărturie unii împotriva celorlalți. Kozakov și Ovcearov au fost deja condamnați.

Practica este cunoscută în armata rusă de „zeroing" („resetare la zero"), termen folosit pentru a desemna execuția unui soldat. Gruparea ar fi extorcat bani în schimbul unor privilegii - precum scutirea de la misiuni de luptă, accesul la îngrijiri medicale sau permisii - și i-ar fi bătut pe cei care refuzau să plătească, uneori până la moarte. Deși instanțele militare ruse recunoscuseră anterior cazuri „izolate", este pentru prima dată când un verdict confirmă existența unor grupuri organizate care practică acest tip de violență la scară largă în interiorul forțelor armate.

Violențe pe scară largă

Dovezile în acest sens se acumulau, de altfel, de mai multe luni. În octombrie anul trecut, o anchetă realizată de publicația independentă rusă Verstka a scos la iveală amploarea violenței din interiorul armatei ruse. Jurnaliștii au obținut numele a 101 militari care ar fi împușcat alți soldați ruși, iar în 79 dintre aceste cazuri au reușit să confirme faptele prin cel puțin două surse distincte. Potrivit mărturiilor unor militari ruși, acești bărbați sunt desemnați de comandanți pentru a deschide focul asupra celor care refuză să execute ordinele sau care se retrag din linia frontului.

Verstka a declarat că a verificat cel puțin 150 de decese, estimând însă că numărul real este mult mai mare. Unii comandanți de unitate ar folosi chiar drone pentru a-și viza propriile trupe atunci când acestea refuză să înainteze, iar răniții ar fi uneori uciși pe loc.

Dincolo de disprețul pe care îl arată armata față de proprii soldați, practica „resetării la zero" ar alimenta un sistem de extorcare aparent generalizat: comandanții iau bani de la militari pentru a-i scuti de misiunile cele mai periculoase sau pentru a-i retrage de pe front. Refuzul de a înainta, fără plata unei sume, i-ar expune pe soldați la diverse pedepse, mergând până la bătaie și execuție.

La sfârșitul lunii iunie, veteranul Aleksandr Lunin, originar din regiunea rusă Voronej, a acuzat public comandanții ruși de astfel de practici, vorbind despre „mii de soldați" încarcerați pentru că au refuzat să execute ordine sau pentru că nu au plătit sume de bani superiorilor lor. Acesta a avertizat Kremlinul asupra riscului unei revolte generalizate, un scenariu care, în Rusia, evocă inevitabil colapsul militar din 1917, ce a contribuit decisiv la declanșarea revoluției și la prăbușirea regimului țarist, urmate de lovitura de stat bolșevică.

Kremlinul a anunțat că va examina aceste acuzații. La scurt timp, Lunin a fost arestat, fiind acuzat de „propagarea de simboluri extremiste".