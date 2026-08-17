Se lasă cu deranj între puterile asiatice: Japonia înfurie China și Coreea de Sud la peste 80 de ani de la capitulare

Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a vizitat sâmbătă sanctuarul Yasukuni din Tokyo, cu ocazia împlinirii a 81 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, provocând reacţii dure din partea Chinei şi Coreei de Sud.

Sanctuarul comemorează aproximativ 2,5 milioane de japonezi morţi în războaie, dar este extrem de controversat deoarece printre aceştia se numără 14 lideri condamnaţi pentru cele mai grave crime de război, precum şi peste 1.000 de persoane condamnate de tribunalele aliate după înfrângerea Japoniei în 1945, conform news.ro.

Alături de Koizumi, la Yasukuni s-a deplasat şi ministrul pentru securitate economică, Kimi Onoda. Premierul Sanae Takaichi, care vizitase sanctuarul în repetate rânduri înainte de a deveni şef al guvernului, în octombrie anul trecut, a trimis de această dată o ofrandă rituală.

Beijingul a anunţat că "condamnă ferm" acţiunile oficialilor japonezi şi că a transmis Japoniei un protest oficial.

Ministerul sud-coreean de Externe şi-a exprimat, la rândul său, "regretul profund" faţă de acţiunile considerate "anacronice" ale liderilor japonezi şi le-a cerut acestora să-şi asume istoria şi să demonstreze prin fapte "reflecţie umilă şi remuşcare sinceră" pentru trecut.

China şi Coreea de Sud consideră că vizitele oficialilor japonezi la Yasukuni minimalizează agresiunile comise de Japonia în timpul războiului şi afectează relaţiile diplomatice.

Oficialii japonezi care au vizitat sanctuarul în trecut au susţinut însă că au făcut acest lucru în nume personal, pentru a-i onora pe cei care au murit în războaiele ţării.

Ultimul premier japonez în funcţie care a vizitat Yasukuni a fost Shinzo Abe, în decembrie 2013. Koizumi a mai vizitat sanctuarul şi anul trecut, când era ministru al Agriculturii, iar tatăl său, fostul premier Junichiro Koizumi, a fost ultimul şef de guvern care a mers la Yasukuni chiar în ziua comemorării capitulării Japoniei, în 2006.